 سائق سباق مثير في البوسنة | عالم السرعة | DW | 09.02.2023

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عالم السرعة

سائق سباق مثير في البوسنة

اليوم سنتعرف على عشق البوسنيين لفولكسفاغن وعلى السائق والميكانيكي فردان سمبر الذي عدل سيارته بشغف واهتمام كبيرين استعدادا للمنافسة.

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