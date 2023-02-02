سائق سباق مثير في البوسنة

كأس ألمانيا..لايبزيغ يريد اللقب الأول ودورتموند إنقاذ الموسم

يحاول لايبزيغ في مواجهة بريمن الوصول إلى نهائي كأس ألمانيا والفوز بأول لقب له، بينما يجب على دروتموند تجاوز عقبة هولشتاين كيل، الذي حقق مفاجأة بإقصاء بايرن ميونيخ، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم صعب.