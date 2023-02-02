سائق سباق مثير في البوسنة

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اليوم سنتعرف على عشق البوسنيين لفولكسفاغن وعلى السائق والميكانيكي فردان سمبر الذي عدل سيارته بشغف واهتمام كبيرين استعدادا للمنافسة.
يحاول لايبزيغ في مواجهة بريمن الوصول إلى نهائي كأس ألمانيا والفوز بأول لقب له، بينما يجب على دروتموند تجاوز عقبة هولشتاين كيل، الذي حقق مفاجأة بإقصاء بايرن ميونيخ، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم صعب.
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