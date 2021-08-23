سائقو القطارات بألمانيا يتمسكون بالإضراب رغم عروض المفاوضات

نفذت نقابة سائقي القطارات الألمان (GDL) إضرابها في قطاع خدمات الركاب ابتداء من صباح اليوم (الاثنين 23 أغسطس / آب 2021). وبدأ الإضراب منذ يوم السبت، لكنه لم يؤثر سوى على خدمة الشحن. ومن المقرر أن يستمر التوسع في الإضراب في خدمة الركاب حتى الساعة الثانية صباحا من يوم الأربعاء المقبل. وكانت "دويتشه بان" تأمل في تفادي إضراب سائقي قطارات الركاب اليوم من خلال الموافقة على إضافة مناقشة حول علاوة بالنسبة للعمل وسط خلال جائحة كورونا إلى قائمة الموضوعات التي ستتم مناقشتها.
وأكد ممثل عن النقابة في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قائلا: "بدأنا الإضرابفي الساعة الثانية صباحا". وسيتعين على المسافرين الاستعداد للعرقلة الهائلة في حركة النقل بالقطارات. وتأمل "دويتشه بان" تشغيل ربع قطارات المسافات الطويلة، وتهدف إلى تأمين قطار مرة كل ساعتين على بعض المحاور الرئيسية. لكنها حذرت من أن الخدمة ستختلف من منطقة إلى أخرى.
وبدأ سائقو القطارات بالفعل إضرابا مرة واحدة هذا الشهر، ما أدى إلى تعطيل حركة القطارات الخاصة بالمسافات الطويلة، وكذلك خطوط السكك الحديدية للركاب في العديد من المدن الكبرى. وتطالب النقابة لسائقي القطارات بالحصول على 600 يورو كعلاوة على العمل أثناء الجائجة. كما يدور الخلاف مع الشركة حول معدلات الأجور ومدة جداول الأجور الحالية والمعاشات التقاعدية. وقال رئيس النقابة، كلاوس فيسلسكي، إن عرض "دويتشه بان" لا يستحق الورقة التي كتب عليها، مجادلا بأن النقابة بحاجة إلى اقتراح ملموس، "وليس فعل طرح عرض للمناقشة".
ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
روسيا: جدران سميكة
اجراءات أمنية خاصة تُتبع داخل بعض محطات المترو في مدينتي سانت بطرسبرغ وموسكو، إذ زُودت أرصفة الانتظار بجدران سميكة إضافية تفصل السكة الحديدية، بحيث لا يمكن للركاب رؤيتها ولا الوصول إليها. ولا تُفتح أبواب القطارات و لا هذه الجدران، إلا بتوقف القطار. ويهدف هذا الإجراء الأمني إلى منع المسافرين من السقوط على السكة الحديدية.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
بريطانيا: فحص التذاكر والحواجز العازلة
في بريطانيا لا يمكن الوصول إلى السكة الحديدية في العديد من محطات القطارات سواء المحلية أو قطارات المسافات الطويلة ومحطات المترو، إلا عن طريق تذكرة معينة. وفي بعض المحطات مثل محطة مترو كاناري وورف/ Canary Wharf في لندن، تفصل حواجز كبيرة السكك الحديدية عن الركاب المنتظرين على الرصيف. ولا تفتح هذه الحواجز، إلا بتوقف القطار.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
اليابان: المزيد من الحواجز الأمنية
غالباً ما تشهد أرصفة الإنتظار في محطات قطارات اليابان اكتظاظاً خلال ساعات الذروة، غير أن الركاب يصطفون عادة بشكل منظم. ومع ذلك، تسجل البلاد بشكل متكرر حالات انتحار أشخاص يلقون بأنفسهم أمام القطارات. ولهذا السبب، يتم تزويد الأرصفة بالمزيد من حواجز السلامة باستمرار.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
الصين: أبواب زجاجية عالية
المدخل المؤدي إلى مترو الأنفاق في بكين، شبيه بالمداخل الموجودة في متاجر التسوق الكبرى. وتشهد محطات المترو في الصين اكتظاظاً كبيراً خلال ساعات الذروة. ولهذا السبب تستخدم الصين داخل محطات القطارات، أبواب من الزجاج، مهمتها الفصل بين أرصفة الانتظار و السكك الحديدية.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
تايلاند: حواجز زجاجية
الانضباط والتنظيم، هما أكثر ما يميز حركة الركاب على أرصفة الانتظار داخل القطارات في تايلاند. إذ يصطف الركاب بانتظام إلى جانب السكة الحديدية. ولو حدث تدافع، قد يكون في معظم الأحيان من السياح الأجانب. ومن أجل منع الركاب من السقوط على السكة الحديدية، تستخدم حواجز زجاجية تفصل بينهم بين السكة الحديدية.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
هولندا: الحواجز وأفراد الأمن
تمنع الحواجز الأمنية في هولندا الوصول إلى معظم محطات القطار من دون شريحة إلكترونية خاصة أو تذكرة. وخلال ساعات الذروة، ينتشر أفراد الأمن ذوي السترات الصفراء في محطات القطارات الرئيسية مثل محطة دين هاغ. مهمتهم الأساسية تكمن في منع المسافرين من الوقوف على مقربة من حافة رصيف الانتظار.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
إسبانيا: اجراءات خاصة بالقطارات السريعة
تتبع اسبانيا إجراءات أمنية وبشكل خاص داخل محطات القطارات السريعة، ومنها النسخة الإسبانية من القطار السريع بين المدن/ AVE. وبسبب الحواجز الأمنية يُسمح فقط لحاملي التذاكر بالوصول إلى أرصفة الانتظار، وذلك بعد توقف القطار بشكل نهائي في مكانه وفتح الأبواب. راهيل كلاين (د. ب. أ)/ إيمان ملوك