سائقة حافلة كهربائية في برلين

هكذا تريد هيئة النقل في برلين دفع ركابها لارتداء الكمامة!

رغم أن الكمامات الواقية أصبحت إلزامية في وسائل النقل العام في ألمانيا، إلا أن الكثيرين يرفضونها أو يتقاعسون عن ارتدائها. فما الحل المبتكر الذي لجأت إليه هيئة النقل العام في برلين؟