 سائقة حافلة كهربائية في برلين | عالم السرعة | DW | 14.01.2022

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عالم السرعة

سائقة حافلة كهربائية في برلين

يوجد 1500 حافلة كهربائية في برلين - والعدد آخذ في الازدياد. مجلة السيارات تستكشف ما هو مهم عند قيادة الحافلات الكهربائية التي يبلغ طولها 18 مترا، وترافق سائقة حافلة شغوفة بعملها في برلين: فاطمة طيبة.

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