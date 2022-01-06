سائقة حافلة كهربائية في برلين

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يوجد 1500 حافلة كهربائية في برلين - والعدد آخذ في الازدياد. مجلة السيارات تستكشف ما هو مهم عند قيادة الحافلات الكهربائية التي يبلغ طولها 18 مترا، وترافق سائقة حافلة شغوفة بعملها في برلين: فاطمة طيبة.
رغم أن الكمامات الواقية أصبحت إلزامية في وسائل النقل العام في ألمانيا، إلا أن الكثيرين يرفضونها أو يتقاعسون عن ارتدائها. فما الحل المبتكر الذي لجأت إليه هيئة النقل العام في برلين؟
برعاية وحضور المستشارة أنغيلا ميركل منحت الحكومة الألمانية المهاجرة السورية بجين الحسن الجائزة الوطنية للاندماج لعام 2020. عَلاما استحقت بجين هذا التكريم الرفيع؟ وكيف وصلت إلى ما هي عليه الآن؟
مع قدوم اللاجئين إلى ألمانيا عام 2015، صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بكلمتها المعهودة مخاطبة الألمان واللاجئين" نعم، يمكننا أن ننجز ذلك". هذه الكلمة أصبحت المحرك الحقيقي والدافع للنجاح لعائلة جعفر السورية.
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