سائقة تاكسي في أثينا

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نيكوليتا سائقة سيارة أجرة في أثينا ولديها حب فطري لوظيفتها، وتريد إنقاذ مصدر رزقها وسيارة الأجرة الكلاسيكية في اليونان من هجمة خدمات شركاتٍ مثل "أوبر".
من المسؤول عن حوادث السيارات ذاتية القيادة؟ في أول حادثة من نوعها بسيارة ذاتية القيادة أدت إلى وفاة سيدة في ولاية أريزونا الأمريكية عام 2018، تمثل السائقة الاحتياطية للسيارة أمام القضاء بتهمة "القتل بسبب الإهمال".
بعد انتشار مقطع فيديو لشابة تظهر فيه وهي تسعل عمدا في وجه سائق سيارة أجرة، السلطات توجه اتهامات رسمية لها في الولايات المتحدة، وقد تواجه السجن لمدة 16 عاماً، فما التفاصيل الدرامية للواقعة؟
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