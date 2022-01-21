سائقة تاكسي في أثينا

سيدة سعلت عمدا في وجه سائق مهددة بالسجن 16 عاما!

بعد انتشار مقطع فيديو لشابة تظهر فيه وهي تسعل عمدا في وجه سائق سيارة أجرة، السلطات توجه اتهامات رسمية لها في الولايات المتحدة، وقد تواجه السجن لمدة 16 عاماً، فما التفاصيل الدرامية للواقعة؟