 سائقة تاكسي في أثينا | عالم السرعة | DW | 28.01.2022

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عالم السرعة

سائقة تاكسي في أثينا

نيكوليتا سائقة سيارة أجرة في أثينا ولديها حب فطري لوظيفتها، وتريد إنقاذ مصدر رزقها وسيارة الأجرة الكلاسيكية في اليونان من هجمة خدمات شركاتٍ مثل "أوبر".

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