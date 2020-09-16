"سائقة احتياطية" لسيارة ذاتية القيادة في قفص الاتهام!

قال ممثلو الادعاء العام في ولاية أريزونا الأمريكية أمس الثلاثاء (15 أيلول/سبتمبر) إن "سائقة الأمان" التي وُكلت إليها مهمة مراقبة الطريق والتدخل في الحالات الطارئة لمنع وقوع الحوادث، قد تكون متورطة في وقوع أول حادث لمركبة ذاتية القيادة أدى إلى وفاة سيدة في الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن السائقة ستواجه تهمة "القتل بسبب الإهمال".
وكانت رافائيلا فاسكيز خلف مقود سيارة "أوبر" ذاتية القيادة كسائقة احتياطية أو ما يعرف بـ"سائق أمان"، حين دهست السيارة امرأة كانت تعبر الطريق بدراجتها الهوائية، ما أدى إلى وفاتها جراء الحادث الذي وقع عام 2018 في ولاية أريزونا.
غير أن السائقة الاحتياطية البالغة من العمر 46 عاماً دافعت عن نفسها بعد اتهامها بالتسبب بوفاة السيدة إيلين هيرزبيرغ، وقالت إنها غير مذنبة.
واُتهمت فاسكيز بعدم التركيز على أداء عملها، وبأنها كانت منشغلة بهاتفها المحمول لحظة وقوع الحادث، في حين أنها نفت في حديثها مع المحققين استخدام الهاتف المحمول ليلة الحادث.
من جهته، قال المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) إن السبب الرئيسي للحادث هو فشل فاسكيز في أداء عملها بمراقبة الطريق، حيث كانت تقوم بمشاهدة برنامج "ذا فويس" التلفزيوني على هاتفها.
وذكر المجلس وجود عوامل كثيرة ساهمت في وقوع الحادث، منها إجراءات السلامة غير الكافية في "أوبر" والإشراف غير الفعال على سائقيها، إضافة إلى قرار الضحية هيرزبيرغ نفسها عبور الشارع خارج الممر المخصص للمشاة، فضلاً عن الإشراف غير الكافي من وزارة النقل في أريزونا على اختبار المركبات ذاتية القيادة.
وخلص المجلس الوطني لسلامة النقل إلى أن المخاطر المرتبطة باختبار المركبات ذاتية القيادة على الطرق العامة قد ازدادت من خلال إلغاء تنشيط نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ من "أوبر"، إذ اعتمدت الشركة على سائق احتياطي للتدخل في حالات الطوارئ بدلاً من النظام التكنولوجي.
ووفقاً للمجلس، فقد اكتشف النظام التكنولوجي في السيارة وجود هيرزبيرغ قبل 5.6 ثانية من الحادث، غير أنه فشل في تحديد ما إذا كانت راكبة دراجة أم من المشاة أم جسماً غير معروف، أم أنها كانت متجهة إلى مسار السيارة.
وفي آذار/ مارس 2019، رفض المدعون توجيه اتهامات جنائية لشركة "أوبر"، لكن من المقرر بدء محاكمة فاسكيز في شباط/فبراير 2021.
ر.ض
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تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"
"حنطور" يسير بمحرك
هذه السيارة، التي تم تصميمها عام 1888 والتي تذكرنا بـ"الحنطور" كانت أول سيارة يعرضها كارل بنز للبيع. في الواقع كانت السيارة، التي حصلت على براءة الاختراع، ذات مقعدين، لكن كان بها أيضا مقعد أمامي. وقامت بيرتا بنز، زوجة المخترع الألماني، في عام 1888 بأول رحلة بالسيارة مع ولديها قطعت خلالها مئات الكيلومترات لتصبح رحلة أسطورية، ويتم بعد ذلك باستمرار تطوير السيارات التي تعمل بالمحركات.
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تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"
فخامة وأناقة وراحة في السفر
سيطر شكل الحنطور على تصميم السيارات، حتى حقبة العشرينيات من القرن الماضي. ومن هنا جاء مصطلح "حصان" لمحرك السيارة. الشكل الجديد للسيارة نتج عن وضع المحرك في المنطقة الأمامية منها. ليجلس الناس في وضع مستقيم خلف بعضهم البعض، كما هو الحال هنا في هذه السيارة من طراز "Hispano-Suiza Type HB6" من عام 1922. كانت سيارة أكثر فعالية، لكنها كانت أيضا سلعة فاخرة لا يستطيع سوى القليلين دفع ثمنها.
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تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"
مساحات كهربائية لرؤية واضحة
وباستمررا تم تطوير "تكنولوجيا السيارات" أيضًا بشكل أكبر. فقام روبرت بوش مورد أجزاء السيارات ببعض الابتكارات الرائدة، منها أيضًا محرك كهربائي لمساحات الزجاج الأمامي عام 1926. قبل ذلك كان يتم تنظيف الزجاج الأمامي بمساحات ميكانيكية أو باليد. ومنذ ذلك ساد المحرك الكهربائي.
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تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"
تصميم إنسيابي تشيكي
تواصلت رحلة تصميم السيارة الحديثة. هنا تقوم مجلة فرنسية بدعاية للسيارة "Tatra 77"، التي ظهرت في السوق عام 1934. إنها علامة تجارية من صناعة تشيكية، هنا أخذ جسم السيارة الشكل المسحوب وتم اختباره في نفق الرياح، وتعتبر أول سيارة انسيابية في العالم. ومن هنا أصبح الإعلان مهماً بشكل متزايد للتسويق.
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تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"
التنقل سريعا على ثلاث عجلات
ابتكر مصمم السيارات فريتز فيند هذه الدراجة النارية "السكوتر" المغلقه ذات العجلات الثلاث لشركة ميسرشميت، التي كانت تصنع الطائرات في ذلك الزمان. ويأخذ شكل السكوتر مظهر قمرة القيادة للطائرة. ومع مدخله الذي يمكن طيه ووضع عناصر التحكم حول مقوده كان يفترض أن يكون مناسبا لذوي الاحتياجات الخاصة. المحرك الموضوع في الخلف كانت قوته تبلغ حتى 100 حصان، إنه دراجة سريعة ثلاثية العجلات.
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تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"
طائرة حربية في الشارع
سيارة على شكل طائرة. سيارة "فايربيرد" (عصفور النار) بتصميمها الرائع وأجنحتها على اليمين واليسار تسرق الأنظار من جميع التصاميم حتى الآن. التصميم الذي جاء على شكل طائرة مقاتلة في عام 1953 كان يعد فكرة تقدمية. كان بها قبة زجاجية، وعجلة القيادة على شكل عصا "جوي ستك"، وبها تكييف هواء ومحرك توربيني يعمل بالغاز. وتعتبر "فايربيرد1" النموذج الأولي لسلسلة كاملة من طراز سيارات "فايربيرد".
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تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"
خطوط التجميع والإنتاج الضخم
مثل أي صناعة أخرى، تتأثر صناعة السيارات بعملية الميكنة. و مع اختراع خط الإنتاج من قبل شركة "رانسوم إلي أولدز" الأمريكية في بداية القرن العشرين، بدأ عصر الإنتاج الضخم في صناعة السيارات. في عام 1978، كانت شركة دايملر الألمانية، هي من افتتحت عصر الروبوتات في صناعة السيارات. وقد خفف هذا كثيرا من العمل الذي يتسخ بسببه العامل، مثل أعمال الدهان.
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تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"
تميمة من أجل الزينة
هذه الزينة على غطاء المحرك تم تصميمها من قبل رينيه لاليكوي لصالح شركة السيارات الفرنسية سيتروين في عام 1925. "فيكتوار" (نصر) لها رأس خنثى مع سحابة من الشعر المتطاير المستقيم. كان السائقون قادرين على التحكم في مظهر هذه الرأس، الذي يدفع على السير بسرعة. وطبقا لسرعة القيادة تتغير شدة الضوء على تلك الرأس.
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تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"
سيارة "بيك أب" كهربائية
تصميم شبيه بالدبابات. ومن المفترض أن تتسارع الشاحنة التي صممتها شركة "تسلا" بشكل أكبر من سيارة بورشه. هذا التصميم الذي يشير للمستقبل مستوحى من الفيلم الأمريكي "Blade Runner". إنها مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، الذي يستخدم أيضًا في الصواريخ الفضائية لدرجة مقاومة مطرقة ثقيلة. كل النماذج السابقة وغيرها يجري عرضها بمتحف فيكتوريا وألبرت في لندن، حتى 20 أبريل/ نيسان 2020. اعداد: زابينه أولتسه/ ص.ش