سؤال المشاهدين طرحته هذا الأسبوع يوبان ياو من هونغ كونغ.

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كلما ازداد العمق، ارتفع ضغط المياه. كيف تتحمل الحيوانات الظروف البيئية القاسية في أعماق البحار؟
يطرح سؤال بشكل متزايد بين أوساط النباتيين حول ما إذا كانت اللحوم المزروعة في المختبر لحوم حقيقية أم أنها خرجت من دائرة لحوم الحيوانات الحية ويمكن أن يطلق عليها "لحوم نباتية"؟ سؤال يتجادل حول أطراف متعددة.
بعد مرحاض مخصص للأبقار، هذا الاختراع الضوئي قادر على التخلص من الميثان ورائحة الروث في مزارع الأبقار، مما يبشر بمستقبل أفضل للبيئة.
سجل العلماء في ألمانيا انخفاضاً ملحوظاً لمستويات المياه في نهر الراين، الأمر الذي سيكون له تبعات اقتصادية وبيئية واجتماعية متعددة. في هذه الأثناء تتصاعد المخاوف من أن الأسوأ لم يات بعد.
من أجل حماية أنفسهم وأطفالهم من الأمراض، قد يفرط كثيرون في تنظيف وتطهير منازلهم. هوس قد يضر بصحة الأطفال ويعرضهم لأمراض الحساسية والمناعة الذاتية. فهل من حل وسط؟
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