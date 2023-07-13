"سأفوز بالبطولة"- أنس جابر تتأهل مجددًا لنهائي ويمبلدون

صعدت نجمة التنس التونسية أنس جابر للدور النهائي في منافسات فردي السيدات ببطولة إنكلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب (غراند سلام).



وتغلبت أنس، وصيفة البطولة العام الماضي، على البيلاروسية أرينا سابالينكا، اليوم الخميس (13 تموز/يوليو 2023)، في الدور قبل النهائي للمسابقة المقامة على الملاعب العشبية، بمجموعتين لواحدة.

وبدت أنس في طريقها للخروج من البطولة بعدما خسرت المجموعة الأولى، لكن لمساتها المهارية والزوايا الرائعة لضرباتها روضت ضربات منافستها البيلاروسية. واحتاجت البطلة التونسية إلى ساعتين و19 دقيقة للإطاحة بمنافستها، بعدما تغلبت عليها بنتيجة 6/7 و6/4 و6/3، لتصعد للدور النهائي للبطولة العريقة، للنسخة الثانية على التوالي.



وقالت أنس جابر، الملقبة بـ"وزيرةالسعادة" في بلادها، بعد الفوز: "شكرًا للجماهير التي أبقتني في المباراة. كان من الصعب تلقي إرسالاتها وكراتها القوية، لذا شكرًا على الدعم حتى أخر لحظة وايمانكم بيّ".

واضافت ردًا على كيفية تعاملها مع الضغط: "أعمل كثيرًا مع المعالجة النفسية. يساعد ذلك كثيرًا. أنا فخورة بنفسي لأن أنس القديمة كانت لتخسر المباراة اليوم، ولكن أنا فخورة أني قاتلت حتى الرمق الأخير".

تأهل أنس لنهائي ويمبلدون جاء بعد الفوز على البيلاروسية أرينا سابالينكا في نصف النهائي

وضربت أنس موعدًا في الدور النهائي بعد غد السبت مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، التي فازت على الأوكرانية يلينا سفيتولينا بمجموعتين نظيفتين في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، في وقت سابق اليوم. وستكون أنس المصنفة سادسة عالميًا أمام فرصة للظفر بأول لقب كبير في مسيرتها.

وكانت أنس جابر بلغت المباراة النهائية في النسخة الماضية، لكنها لم تتمكن من التتويج بأولى ألقابها في مسابقات غراند سلام، عقب خسارتها أمام الكازاخية ألينا رايباكينا. وتمكنت أنس من رد الاعتبار لخسارتها أمام رايباكينا، بعدما فازت على اللاعبة الكازاخية بمجموعتين لمجموعة في دور الثمانية للنسخة الحالية لويمبلدون.

وهذا النهائي الكبير الثالث لجابر (28 عامًا) بعد أن حلّت وصيفة أيضًا العام الماضي في الولايات المتحدة المفتوحة.

وعلّقت اللاعبة عمّا تعلّمته من العام الماضي: "أن أحوّل الطاقة السلبية الى إيجابية والغضب من المجموعة الأولى لأبقى مركزة. يمكن أن ترسل أي لحظة وتوجه كرات قوية، لذا تعلمت كيف أستمر على أمل الفوز بهذه المباراة" قبل أن تضيف مبتسمة "وبهذه البطولة".

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)