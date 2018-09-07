زيهوفر يعلن التوصل إلى اتفاق مع إيطاليا حول إعادة اللاجئين

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر التوصل مع إيطاليا لاتفاق بشأن استعادة اللاجئين الذين يتم اعتراضهم عند الحدود الألمانية، مضيفاً اليوم الخميس (13 أيلول/سبتمبر) أمام البرلمان الألماني: "لقد أصبح الاتفاق مع إيطاليا جاهزاً، لم يبق الآن سوى توقيع النظير الإيطالي وتوقيعي".

وتابع الوزير الذي يرأس الحزب المسيحي الاجتماعي: "من أجل توفير نفقات السفر فإننا سنتبادل الوثائق.. لذلك فإن الأمر قد يستغرق بضعة أيام أخرى.. وهذا نجاح".

في المقابل، أشارت بعض المصادر في وزارة الداخلية الإيطالية إلى أنه لا يمكن اعتبار المفاوضات مع ألمانيا حول استعادة طالبي اللجوء منتهية حتى يتم التوقيع على الاتفاق رسميا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

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وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قد أشار قبل بضعة أيام إلى أنه "ربما يمكن إبرام الاتفاق بالفعل يوم الجمعة في فيينا أثناء قمة وزراء الداخلية الأوروبيين". غير أن سالفيني أكّد في الوقت ذاته أنه سيوقع فقط على اتفاق لن يكون له أيّ تأثير على بلاده ودون "الاضطرار إلى رعاية مهاجر إضافي واحد".

يشار إلى أن ألمانيا توصلت بالفعل لاتفاقات مشابهة مع إسبانيا واليونان تنص على إعادة مهاجرين من الحدود الألمانية النمساوية إلى البلاد التي قدموا فيها أول طلب لجوء. وتسمح العقود المبرمة لألمانيا بإعادة هؤلاء خلال 48 ساعة شريطة أن تكون بصمات المهاجرين مسجلة في شبكة البيانات الأوروبية "أوروديك"، وهو إجراء يتم عادة عند تقديم طلب اللجوء.

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! النظرة المتكلمة: هلموت كول بماذا توحي هذه الأعين؟ مودة؟ أو شعور مثل :"لن أغفر لك ذلك أبدا!". في خضم فضيحة التبرعات التي عانى منها الحزب المسيحي الديمقراطي طالبت الأمينة العامة السابقة ميركل الحزب "بعدم خوض المعركة بحصانه القديم". وبهذا بات الرئيس الفخري للحزب المسيحي الديمقراطي هلموت كول، هنا خلال جلسة للحزب المسيحي الديمقراطي 2012، منتهيا سياسيا.

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! على يمينها: رولاند كوخ البعض ممن تحدثوا داخل الاتحاد المسيحي عن أوقات أفضل يربطون الحلم مع هذا الرجل الجدي من ولاية هسن. إنه رئيس وزراء هسن السابق رولاند كوخ، الذي كان يُعتبر في الحزب المسيحي الديمقراطي كأبرز شخصية قيادية محافظة. ويبدو أنه كان يملك شبكة قوية داخل الاتحاد. بيد أن ميركل تقدمت عليه دون مثل هذه الشبكات.

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! الإرادة السياسية: فريدريش ميرتس نعم السيد ميرتس. كان شخصا واعدا داخل الحزب المسيحي الديمقراطي. كان من المؤكد أن يصبح وزيرا للمالية وربما أيضا مستشارا لألمانيا. رجل ذو وعي حاد وشبكة اتصال داخل الاتحاد المسيحي. لكن ميركل جردت رئيس كتلة الاتحاد المسيحي (ميرتس) في البرلمان من سلطاته في 2001.

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! لقد طردته فعلا: نوربرت روتغن هنا (في الصورة) يتقدم الرئيس يواخيم غاوك (يمين لم يعد في المنصب) والمستشارة أنغيلا ميركل (يسار دوما في منصبها) مع وزير البيئة المجبر على الاستقالة نوربرت روتغن وسط قصر بيلفو (قصر الرئاسة). روتغن أخطأ حين حمّل ميركل جزءا من المسؤولية عن خسارته في انتخابات ولاية شمال الراين فيستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان. روتغن كان مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي لرئاسة حكومة الولاية.

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! كان يثرثر حتى النهاية: غيرهارد شرودر عندما خسر غيرهارد شرودر الانتخابات في 2005 كان يأمل في أن يرفض حزبه الاشتراكي الديمقراطي الدخول في مشاورات حول تشكيل ائتلاف كبير مع حزب ميركل وبقيادتها. "هل تظنين أن حزبي سيتحالف معك"؟ هكذا خاطبها شرودر في برنامج حواري تلفزيوني عشية ظهور نتائج الانتخابات. لكن بعد شهرين من هذه الواقعة كان عهد شرودر قد انتهى لتصبح هي أول مستشارة في تاريخ ألمانيا.

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! تدبير السلطة: فولفغانغ شويبله من الذي كان سيشكل خطرا على ميركل، ربما فولفغانغ شويبله. كول لم يدع "ولي العهد" يمر إلى السلطة. وبعد التعرض لاعتداء والإصابة بالشلل النصفي كان التورط في فضيحة التبرعات عام 2000 يعني بالنسبة إليه كرئيس الحزب والكتلة النيابية نهاية مشواره السياسي. وعينته ميركل وزيرا للمالية، والآن رئيسا للبرلمان "البوندستاغ".

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! فاتورة مفتوحة: إدموند شتويبر البافاريون. في هذه الأيام يمكن لنا متابعة رئيس الوزراء السابق إدموند شتويبر كيف ينتقد بقوة سياسة اللجوء المتبعة من ميركل في برامج حوارية. ربما لم ينس زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري السابق كيف فرض نفسه خلال فطور مشترك في 2002 ضد أنغيلا ميركل كمرشح الاتحاد المسيحي للمستشارية، إلا أنه خسر الانتخابات أمام شرودر بفارق ضئيل. ولم يقبل لاحقا أن يكون وزيرا في حكومتها.

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! على الطاولة مع الرئيسة: هورست زيهوفر بافاري آخر. هورست زيهوفر قبل منصب وزير الداخلية في حكومة ميركل والجلوس معها كرئيسة على طاولة مجلس الوزراء. تلك السيدة التي أهانها علنا في 2015 خلال مؤتمر للحزب المسيحي الاجتماعي. لكن من له هذا النوع من الوزراء لم يعد في حاجة إلى خصوم. ماذا يريد زيهوفر؟ لاجئين أقل؟ ميركل أقل؟

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! مارتن شولتس، هل نسيتموه؟ ماذا هل نسيتموه؟ مارتن شولتس (يمين) خسر بفارق كبير الانتخابات البرلمانية كمرشح لمنصب المستشار عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في 2017، ولم يرغب في البداية في العمل مع ميركل ثم رفض العمل بدونها ـ وفي النهاية خرج خالي الوفاض، لأن حزب لم يعد يتحمل هذا التأرجح. والآن يجلس شولتس في البرلمان ويشاهد المستشارة وهي تمارس الحكم.

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! كان صديقا لكنه لم يعد كذلك: دونالد توسك هنا تتحدث ميركل إلى رئيس المجلس الأوروبي البولندي دونالد توسك (يمين). وظل توسك، الذي تألق لاحقا في بروكسل بدعم ألماني طوال فترة طويلة حليفا مهما لميركل. ويبدو أنه اختار مؤخرا الابتعاد، بل إنه، ولو صحت تقارير المراسلين، حاول أن يجهض من الخلف محاولات ميركل لتحقيق حل أوروبي في أزمة اللجوء.

قائمة طويلة.. ساسة وقفوا في طريق ميركل يوما ما! يينس شبان، احتواء "منافس"؟ يينس شبان: سياسي من الحزب المسيحي الديمقراطي، ونائب برلماني ووزير صحة ومحافظ ـ وفي المجموع (كما كتبت ذلك وكالة الأنباء الألمانية منذ 2016): "منافس للمستشارة". ميركل قررت، في خطوة مفاجئة ضم شبان إلى تشكيلة الحكومة وكلفته بوزارة الصحة. ويرى المراقبون أنها أرادت بذلك "احتواءه".



وعكس الاتفاقية المبرمة مع إسبانيا، تجبر الاتفاقية المبرمة مع اليونان والمنتظرة مع إيطاليا، ألمانيا على استقبال جزء من المهاجرين الذين يتم انقاذهم من الغرق في مياه المتوسط. كما أن ألمانيا تعهدت لليونان بدراسة طلبات معلقة لعملية لمّ شمل متعلقة بلاجئين يعيشون على أراضيها، فيما بقي أفراد عائلاتهم في اليونان. وحسب أثينا يقدر عدد هؤلاء بين 2000 و3000 شخص.

و.ب/ م.س(د ب أ، ا ب د)