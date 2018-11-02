زيهوفر يعتزم الاستقالة من رئاسة الحزب الاجتماعي المسيحي

بعد مرور شهر واحد تقريبا على الخسارة الفادحة التي تكبدها الحزب الاجتماعي المسيحي في الانتخابات البرلمانية بولاية بفاريا وتحت الضغط القوي من قاعدة الحزب، أعلن رئيس الحزب البافاري هورست زيهوفر أنه ينوي الاستقالة من رئاسة الحزب. وقال زيهوفر اليوم الأحد (11 نوفمبر 2018) أثناء جلسة لقيادة الحزب إنه يعتزم الإعلان عن هذه الخطوة خلال الأسبوع الجديد. وبهذا الإعلان يفتح زيهوفر الباب أمام تنظيم انتخابات لتعيين خلف له خلال المؤتمر الحزبي الخاص في بداية العام المقبل.
ويُعتبر رئيس الوزراء ماركوس زودر المرشح الأوفر حظوظا لتولي خلافة زيهوفر في رئاسة الحزب. وراجت شائعات في الأسابيع الماضية حول استقالة زيهوفر من رئاسة الحزب، لكن الأولوية في العمل كانت ملقاة على تشكيل حكومة جديدة في بفاريا حيث أصبح الحزب الاجتماعي المسيحي بعدما خسر الغالبية المطلقة في الانتخابات يعول على شريك لتشكيل ائتلاف حكومي.
وسبق أن تم التوقيع على اتفاقية الائتلاف الحكومي مع حزب الناخبين الأحرار، وأُعيد انتخاب زودر كرئيس وزراء وسيتم الاثنين الإعلان عن أسماء أعضاء الحكومة الجديدة.
وفي سياق متصل لم يكشف نائب رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي، مانفريد فيبر عما إذا كان سيترشح لمنصب خلافة زيهوفر الذي قال عنه بأنه سيحسم أمره في الأسبوع المقبل. ومانفريد فيبر هو المرشح الأول لحزب الشعب الأوروبي للانتخابات الأوروبية المقبلة.
م.أ.م/ي. ب (د ب أ، رويترز)
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بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي
مبنى البرلمان في الولاية
تنتخب ولاية بافاريا برلمانها الجديد يوم الأحد القادم (14 تشرين الأول/أكتوبر 2018). وسيتم انتخاب 180 عضوا في الدورة البرلمانية القادمة. ويقع مقر البرلمان في مبنى "ماكسيميليانوم" بمدينة ميونيخ عاصمة الولاية.
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بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي
ولاية بافاريا الحرة
تحمل ولاية بافاريا اسم Freistaat أي " ولاية بافاريا الحرة" في الوثائق الرسمية. تسمية "الحرة" مصطلح ألماني قديم يعود إلى القرن التاسع عشر ويعني الدول التي لا تحكمها إمبراطوريات، إذ كانت بافاريا مملكة مستقلة قبل انضمامها إلى الرايخ الألماني الأول سنة 1871.
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بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي
أغنى ولاية ألمانية
تملك بافاريا اقتصادا قويا هو الأفضل مقارنة بالولايات الأخرى في ألمانيا. وتصل نسبة البطالة فيها حاليا إلى 2.8 بالمائة، وهي الأقل مقارنة بالولايات الألمانية. ويعتمد اقتصادها بشكل خاص على قطاع صناعة السيارات، على غرار شركة ((BMW و (AUDI)، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات. كما أنها تحتوي على مقر عملاق الصناعة الألمانية سيمنس.
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بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي
وضع الحزب المسيحي الاجتماعي
بعد انتكاسته في الانتخابات البرلمانية العامة التي أجريت الخريف الماضي، يبدو أن الحظ لن يحالف الحزب المسيحي الاجتماعي هذا العام، إذ تراجعت شعبية الحزب البافاري بشكل ملحوظ في استطلاعات الرأي. وقد يخسر الحزب الأغلبية المطلقة، التي حكم بها طوال عقود.
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بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي
تحديات داخلية كبيرة
تطرح الانتخابات البرلمانية تحديات داخلية أمام وزير الداخلية هورست زيهوفر، الذي يرأس أيضا الحزب المسيحي الاجتماعي والمعروف بتحفظاته المعلنة على سياسة اللاجئين التي تتبناها المستشارة أنغيلا ميركل، وكذلك أمام رئيس وزراء الولاية ماركوس زودر بسبب موقفه من تغيير قانون الشرطة المثير للجدل.
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بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي
تظاهرات ضد سياسات الحزب المسيحي الاجتماعي
تظاهر عشرات الآلاف في ميونيخ ضد التوجهات اليمينية بالولاية وهاجموا كل من زيهوفر وزودر.
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بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي
الحزب البافاري يفقد شعبيته
أفادت استطلاعات الرأي بأن الحزب المسيحي الاجتماعي، لن يحصل سوى على 32,9 بالمائة من الأصوات. في المقابل سيحصل حزب الخضر على 18,5 بالمائة وهي أعلى نسبة شعبية له في الولاية ليحتل بذلك المركز الثاني. أما حزب البديل من أجل ألمانيا فحصل على 12,8بالمائة من الأصوات حسب الاستطلاع، ليكون بذلك ثالث أقوى حزب في الولاية ويدخل برلمانها لأول مرة منذ تأسيسه، في حالة أكدت الانتخابات هذه النتيجة.
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بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي
تحد مصيري أمام حكومة ميركل
تكتسب الانتخابات البرلمانية أهمية خاصة بعد التوقعات بصعود حزبي الخضر والبديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي. كما أن تراجع شعبية الحزب المسيحي الاجتماعي وتوقع خسارته الأغلبية المطلقة ستكون له عواقب على استقرار حكومة ميركل، التي يحملها البعض مسؤولية هذه الهزيمة. إعداد: إيمان ملوك