 زيهوفر يعتزم الاستقالة من رئاسة الحزب الاجتماعي المسيحي | أخبار | DW | 11.11.2018

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أخبار

زيهوفر يعتزم الاستقالة من رئاسة الحزب الاجتماعي المسيحي

أعلنت دوائر حزبية أن هورست زيهوفر، رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي في بفاريا يعتزم الاستقالة. وسيعلن عن هذه الخطوة في الأسبوع المقبل ليتم اختيار خلف له أثناء مؤتمر حزبي في بداية العام المقبل.

Deutschland München | Horst Seehofer, Innenminister CSU (Imago/A. Pohl)

بعد مرور شهر واحد تقريبا على الخسارة الفادحة التي تكبدها الحزب الاجتماعي المسيحي في الانتخابات البرلمانية بولاية بفاريا وتحت الضغط القوي من قاعدة الحزب، أعلن رئيس الحزب البافاري هورست زيهوفر أنه ينوي الاستقالة من رئاسة الحزب. وقال زيهوفر اليوم الأحد (11 نوفمبر 2018) أثناء جلسة لقيادة الحزب إنه يعتزم الإعلان عن هذه الخطوة خلال الأسبوع الجديد. وبهذا الإعلان يفتح زيهوفر الباب أمام تنظيم انتخابات لتعيين خلف له خلال المؤتمر الحزبي الخاص في بداية العام المقبل.

مختارات

خرجت المستشارة ميركل عن صمتها بعد خسارة حلفائها لانتخابات ولاية بافاريا متعهدة باستعادة الثقة في أداء حكومتها. محطة انتخابية أخرى تنتظر ميركل نهاية هذا الشهر في ولاية هيسن حيث يرى مراقبون أن مصيرها سيتقرر هناك. (15.10.2018)

قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات في ولاية بافاريا، استطلاع جديد للرأي يؤكد تراجعا غير مسبوق في شعبية الحزب المسيحي الاجتماعي المتحفظ على سياسة المستشارة ميركل في الهجرة. بخلاف حزب الخضر المدافع عن اللاجئين. (11.10.2018)

ويُعتبر رئيس الوزراء ماركوس زودر المرشح الأوفر حظوظا لتولي خلافة زيهوفر في رئاسة الحزب. وراجت شائعات في الأسابيع الماضية حول استقالة زيهوفر من رئاسة الحزب، لكن الأولوية في العمل كانت ملقاة على تشكيل حكومة جديدة في بفاريا حيث أصبح الحزب الاجتماعي المسيحي بعدما خسر الغالبية المطلقة في الانتخابات يعول على شريك لتشكيل ائتلاف حكومي.

وسبق أن تم التوقيع على اتفاقية الائتلاف الحكومي مع حزب الناخبين الأحرار، وأُعيد انتخاب زودر كرئيس وزراء وسيتم الاثنين الإعلان عن أسماء أعضاء الحكومة الجديدة.

وفي سياق متصل لم يكشف نائب رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي، مانفريد فيبر عما إذا كان سيترشح لمنصب خلافة زيهوفر الذي قال عنه بأنه سيحسم أمره في الأسبوع المقبل. ومانفريد فيبر هو المرشح الأول لحزب الشعب الأوروبي للانتخابات الأوروبية المقبلة.

     

م.أ.م/ي. ب (د ب أ، رويترز)

  • München Stiftung Maximilianeum Bayrischer Landtag (Bayerischer Landtag)

    بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي

    مبنى البرلمان في الولاية

    تنتخب ولاية بافاريا برلمانها الجديد يوم الأحد القادم (14 تشرين الأول/أكتوبر 2018). وسيتم انتخاب 180 عضوا في الدورة البرلمانية القادمة. ويقع مقر البرلمان في مبنى "ماكسيميليانوم" بمدينة ميونيخ عاصمة الولاية.

  • Deutschland Landesflagge des Freistaats Bayern (picture-alliance/chromorange/R. Peters)

    بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي

    ولاية بافاريا الحرة

    تحمل ولاية بافاريا اسم Freistaat أي " ولاية بافاريا الحرة" في الوثائق الرسمية. تسمية "الحرة" مصطلح ألماني قديم يعود إلى القرن التاسع عشر ويعني الدول التي لا تحكمها إمبراطوريات، إذ كانت بافاريا مملكة مستقلة قبل انضمامها إلى الرايخ الألماني الأول سنة 1871.

  • Deutschland Tradition in Bayern Symbolbild (picture alliance/dpa/R. Peters)

    بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي

    أغنى ولاية ألمانية

    تملك بافاريا اقتصادا قويا هو الأفضل مقارنة بالولايات الأخرى في ألمانيا. وتصل نسبة البطالة فيها حاليا إلى 2.8 بالمائة، وهي الأقل مقارنة بالولايات الألمانية. ويعتمد اقتصادها بشكل خاص على قطاع صناعة السيارات، على غرار شركة ((BMW و (AUDI)، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات. كما أنها تحتوي على مقر عملاق الصناعة الألمانية سيمنس.

  • Deutschland Bayern CSU (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي

    وضع الحزب المسيحي الاجتماعي

    بعد انتكاسته في الانتخابات البرلمانية العامة التي أجريت الخريف الماضي، يبدو أن الحظ لن يحالف الحزب المسيحي الاجتماعي هذا العام، إذ تراجعت شعبية الحزب البافاري بشكل ملحوظ في استطلاعات الرأي. وقد يخسر الحزب الأغلبية المطلقة، التي حكم بها طوال عقود.

  • Deutschland Bayern CSU Seehofer und Söder (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي

    تحديات داخلية كبيرة

    تطرح الانتخابات البرلمانية تحديات داخلية أمام وزير الداخلية هورست زيهوفر، الذي يرأس أيضا الحزب المسيحي الاجتماعي والمعروف بتحفظاته المعلنة على سياسة اللاجئين التي تتبناها المستشارة أنغيلا ميركل، وكذلك أمام رئيس وزراء الولاية ماركوس زودر بسبب موقفه من تغيير قانون الشرطة المثير للجدل.

  • Deutschland | Demonstration gegen die Politik der CSU in Bayern (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

    بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي

    تظاهرات ضد سياسات الحزب المسيحي الاجتماعي

    تظاهر عشرات الآلاف في ميونيخ ضد التوجهات اليمينية بالولاية وهاجموا كل من زيهوفر وزودر.

  • Bundestagswahl 2017 | Wahllokal in München, Bayern (Reuters/M. Rehle)

    بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي

    الحزب البافاري يفقد شعبيته

    أفادت استطلاعات الرأي بأن الحزب المسيحي الاجتماعي، لن يحصل سوى على 32,9 بالمائة من الأصوات. في المقابل سيحصل حزب الخضر على 18,5 بالمائة وهي أعلى نسبة شعبية له في الولاية ليحتل بذلك المركز الثاني. أما حزب البديل من أجل ألمانيا فحصل على 12,8بالمائة من الأصوات حسب الاستطلاع، ليكون بذلك ثالث أقوى حزب في الولاية ويدخل برلمانها لأول مرة منذ تأسيسه، في حالة أكدت الانتخابات هذه النتيجة.

  • Angela Merkel CDU (picture-alliance/dpa/F. Sommer)

    بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي

    تحد مصيري أمام حكومة ميركل

    تكتسب الانتخابات البرلمانية أهمية خاصة بعد التوقعات بصعود حزبي الخضر والبديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي. كما أن تراجع شعبية الحزب المسيحي الاجتماعي وتوقع خسارته الأغلبية المطلقة ستكون له عواقب على استقرار حكومة ميركل، التي يحملها البعض مسؤولية هذه الهزيمة. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي

ظلت ولاية بافاريا الألمانية لعدة عقود معقل الحزب المسيحي الاجتماعي شريك المستشارة ميركل في التحالف المسيحي. ويحكم الحزب حاليا بأغلبية مطلقة. إلا أن استطلاعات الرأي تظهر أن الحزب بدأ يفقد شعبيته وقد يواجه خسارة كبيرة. (13.10.2018)  

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