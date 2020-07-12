 زيهوفر يعارض فرض رقابة حدودية مجدداً مع دول الجوار بسبب كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.07.2020

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زيهوفر يعارض فرض رقابة حدودية مجدداً مع دول الجوار بسبب كورونا

استبعد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إعادة فرض رقابة حدودية مع الدول المجاروة لألمانيا بسبب أزمة كورونا، مضيفاً أن وزارته تناقش "قانونية" إجراء اختبارات إلزامية للعائدين من دول معينة مع وزارة الصحة والمستشارية.

عند بدايات تفشي وباء كورونا أغلقت معظم دول العالم حدودها بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي

عند بدايات تفشي وباء كورونا أغلقت معظم دول العالم حدودها بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن معارضته فرض رقابة حدودية مجدداً مع الدول المجاورة بسبب كورونا. وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم الثلاثاء (28 تموز/يوليو) إنه لا يمكنه تصور عودة هذا الإجراء بالنسبة للحدود الألمانية، وأضاف: "وسوف أتبنى هذا الرأي بقوة".

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وأشار زيهوفر إلى الخبرات التي تم اكتسابها إبان الرقابة المؤقتة على الحدود مع فرنسا وسويسرا والنمسا والدنمارك، وقال: " كانت لدينا مشاكل أقل في التنفيذ الفني لهذه الرقابة الحدودية، لكن كانت لدينا مشاكل هائلة على الصعيد السياسي". وذكر الوزير الألماني أن مؤيدي هذه الرقابة سرعان ما عادوا إلى انتقادها بحدة بعد أيام قليلة من تطبيقها، ونوه إلى أنه كانت هناك فترات انتظار للعمالة اليومية عند المناطق الحدودية.

في المقابل، رحب زيهوفر بتعزيز إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا، وقال إنه إذا أمكن القيام بذلك قانونياً، فإن من الممكن أن تكون الاختبارات الإلزامية التي أعلن عنها وزير الصحة ينس شبان للعائدين من بؤر كورونا الخطيرة، خياراً. وأضاف زيهوفر أنه يجري دراسة هذه الخطوة من الناحية القانونية في الوقت الراهن، وقال إن وزارته تجري محادثات في هذا الشأن مع وزارة الصحة وديوان المستشارية.

وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر

وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر

يذكر أن وزير الصحة الألماني ينس شبان أعلن أمس الاثنين عن إجراء الفحوص إلزامياً للعائدين من مناطق يرتفع بها خطر الإصابة بالفيروس. ومن المقرر دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ الأسبوع القادم، وستكون الاختبارات مجانية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حذر فيه معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء من أن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ عدة أيام يشكّل مصدر "قلق كبير". وأكد رئيس المعهد، لوتار فيلير، خلال مؤتمر صحافي أن "التطورات الأخيرة المتعلقة بإصابات كوفيد-19 تشكّل مصدر قلق كبير لي ولنا جميعاً في معهد روبرت كوخ".

وسجل المعهد صباح اليوم الثلاثاء 633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد. وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الاثنين 28,1، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد في المتوسط. ووفقاً للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من واحد لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريباً.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ – أ ف ب)

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