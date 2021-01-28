زيهوفر متحدثا عن قيود جديدة للسفر: ألمانيا لن تصبح سجنا

من أجل السيطرة على وباء كورونا، تعتزم الحكومة الألمانية فرض حظر موسع بشكل خاص على دخول المسافرين القادمين من مناطق تنتشر فيها سلالات متحورة خطيرة من كوفيد-19.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الخميس (28 يناير/ كانون الثاني 2021) على هامش اجتماع لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، إنه يتبقى فقط أن توضح الحكومة الاتحادية في ألمانيا الاستثناءات المسموح بها. وينتظر اتخاذ قرار بحلول يوم غد الجمعة.

وصرح زيهوفر بأن الحكومة الألمانية تعتزم الموافقة على حظر موسع للسفر من الدول التي ينتشر بها السلالات المتحورة من فيروس كورونا بحلول غد الجمعة، مشيرا إلى أنه من المحتمل البت في ذلك في إطار إجراء لا يستلزم اجتماع مجلس الوزراء.

وهنالك خمس دول سوف تتأثر بهذا القرار بعدما صنفتها الحكومة الألمانية كمناطق طفرات للفيروس وهي: بريطانيا العظمى، ايرلندا والبرتغال وجنوب أفريقيا والبرازيل.

وسيسمح للألمان الموجودين حاليًا في البلدان المتضررة بالعودة إلى وطنهم وفقا لزيهوفر. غير أن الإشكالية في قضية حظر السفر تكمن في أن ألمانيا تريد تنفيذها بمفردها - بغض النظر عن أي لائحة في الاتحاد الأوروبي.

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وكان زيهوفر قد صرح بأن القانونيين في وزارة الداخلية يرون أن هناك عوائق "كبيرة للغاية" أمام مثل هذه الخطوة على صعيد القانون الدستوري، وأكد أن "الأمر لا يتعلق بحظر السفر".

وتابع أنه يتم في الوقت الحالي استيضاح نوعية الاستثناءات التي سيتم السماح بها، وقال: "لا أريد التكهن في هذا الشأن"، وأكد أن الأمر يتعلق بـ "الهدف الكبير" وهو الحد والحيلولة دون دخول الفيروس شديد العدوى إلى ألمانيا.

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"ألمانيا لن تصبح سجنا"

وكان زيهوفر قد صرح أنه لا يطمح إلى فرض حظر عام على الرحلات الخارجية في إطار مكافحة جائحة كورونا. وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم الخميس إن ألمانيا لن تصبح "سجنا".

وللصحيفة نفسها كان زيهوفر قد صرح أول أمس الثلاثاء بأن الحكومة تدرس "تخفيض النقل الجوي إلى ألمانيا إلى ما يقرب الصفر"، لكنه عاد وأعلن صباح اليوم أن هذا الأمر يتعلق فقط بالدول التي ظهرت بها طفرات خطيرة لفيروس كورونا، "لكن من الممكن إضافة المزيد إليها كل يوم".

زيهوفر: ألمانيا لن تصبح سجنا

وأضاف زيهوفر أنه في الوقت الذي يتم فيه الإثقال على الناس بالكثير من التكليفات في ألمانيا (لمكافحة الجائحة)، فإنه لا يمكن الوقوف موقف المتفرج الذي لا يحرك ساكنا حيال دخول طفرة خطيرة للفيروس إلى ألمانيا.

غالبية الألمان مع وقف الرحلات الجوية

وفي سياق متصل أظهر استطلاع حديث أن أغلب المواطنين الألمان يؤيدون وقفا واسع النطاق للرحلات الجوية المتجهة إلى ألمانيا. وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي، وتم نشر نتائجه اليوم أن 68% من الألمان يؤيدون الحد من حركة الطيران إلى ألمانيا إلى مستوى صفر تقريبا في ظل مكافحة فيروس كورونا المستجد، فيما رفض واحد من كل خمسة مشاركين في الاستطلاع ذلك.

تجدر الإشارة إلى أنه شارك في استطلاع معهد "يوجوف" 1134 شخصا تزيد أعمارهم على 18 عاما، وتم إجراء الاستطلاع أمس الأربعاء الموافق 27 كانون ثان/يناير الجاري.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)