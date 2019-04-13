زين الدين زيدان "يبكي" رحيل كريستيانو رونالدو

"يمكنك أن تفعل ما تشاء، ومع ذلك لن تستطيع تعويض كريستيانو رونالدو. فهو رحل الآن ويمكننا التعاقد مع لاعبين جدد، لكنهم لن يقوموا بما كان كريستيانو يقوم به. هكذا هي الحياة"، يقر زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأحد (14 أبريل/ نيسان) قبل مباراة فريقه اليوم الاثنين أمام ليغانيس في الليغا الإسبانية.
وتابع زيدان: "لقد قام بأشياء رائعة من أجل النادي. كنا سعداء به كثيرا. أما الآن فقد دخل (كريستيانو رونالدو) مرحلة جديدة في مسيرته".
يذكر أنه وبعد رحيل كريستيانو رونالدو، يمر "الميرينغي" بموسم صعب جدا، فقد أهدر جميع الفرص للدفاع عن لقب دوري الأبطال أو التتويج بلقب الليغا. كما أن النادي اضطر إلى تغير مدير الطاقم الفني مرتين هذا الموسم. ما يظهر بوضوح كيف كان المدرب زيدان إلى جانب "الدون" مفتاح نجاحات الريال في المواسم الماضية.
ولأن مهمة زيدان تتجلى في إعادة "البلوغرانا" إلى مكانه الطبيعي، كشف الأخير في ذات المؤتمر الصحفي، عن وجود "تغييرات" أكيدة نهاية الموسم، ويتضمن ذلك "بيع" عدد من اللاعبين وجميعهم "يمكنهم جلب السيولة المالية للنادي"، حسب زيدان.
في المقابل، استبعد زيدان اسمين من قائمة هؤلاء اللاعبين، ويتعلق الأمر بإيسكو وبالألماني الدولي توني كروس، معتبرا أن الأخير "قام خلال السنوات الخمس بعمل رائع، وذلك بشهادة الجميع"، كما أنه "يدخل الهدوء إلى اللعب".
وبدا المدرب الفرنسي وكأنه يريد إنهاء سلسلة الشائعات المتواصلة حول كروس تحديدا، موجها كلامه إلى الصحفيين" "أنتم تتحدثون عن كروس وغيره. وما أستطيع قوله إننا سنغير ولكن ليس الآن، بل عند نهاية الموسم. وهذا لا ينطبق على كروس. توني جيد جدا ولن يغادر".
و.ب/ع.ج.م
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري