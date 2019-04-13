 زين الدين زيدان ″يبكي″ رحيل كريستيانو رونالدو | عالم الرياضة | DW | 15.04.2019

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عالم الرياضة

زين الدين زيدان "يبكي" رحيل كريستيانو رونالدو

ريال مدريد يتألم على فراق كريستيانو رونالدو. حقيقة لم يشر إليه أحد الخبراء الرياضيين وإنما تصريح صدر عن مدرب "الأبيض" زين الدين زيدان الذي استبعد أيضا رحيل عن توني كروس.

Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/NurPhoto/D. Aliaga)

"يمكنك أن تفعل ما تشاء، ومع ذلك لن تستطيع تعويض كريستيانو رونالدو. فهو رحل الآن ويمكننا التعاقد مع لاعبين جدد، لكنهم لن يقوموا بما كان كريستيانو يقوم به. هكذا هي الحياة"، يقر زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأحد (14 أبريل/ نيسان) قبل مباراة فريقه اليوم الاثنين أمام ليغانيس في الليغا الإسبانية.

وتابع زيدان: "لقد قام بأشياء رائعة من أجل النادي. كنا سعداء به كثيرا. أما الآن فقد دخل (كريستيانو رونالدو) مرحلة جديدة في مسيرته".

يذكر أنه وبعد رحيل كريستيانو رونالدو، يمر "الميرينغي" بموسم صعب جدا، فقد أهدر جميع الفرص للدفاع عن لقب دوري الأبطال أو التتويج بلقب الليغا. كما أن النادي اضطر إلى تغير مدير الطاقم الفني مرتين هذا الموسم. ما يظهر بوضوح كيف كان المدرب زيدان إلى جانب "الدون" مفتاح نجاحات الريال في المواسم الماضية.

ولأن مهمة زيدان تتجلى في إعادة "البلوغرانا" إلى مكانه الطبيعي، كشف الأخير في ذات المؤتمر الصحفي، عن وجود "تغييرات" أكيدة نهاية الموسم، ويتضمن ذلك "بيع" عدد من اللاعبين وجميعهم  "يمكنهم جلب السيولة المالية للنادي"، حسب زيدان.

في المقابل، استبعد زيدان اسمين من قائمة هؤلاء اللاعبين، ويتعلق الأمر بإيسكو وبالألماني الدولي توني كروس، معتبرا أن الأخير "قام خلال السنوات الخمس بعمل رائع، وذلك بشهادة الجميع"، كما أنه "يدخل الهدوء إلى اللعب".

وبدا المدرب الفرنسي وكأنه يريد إنهاء سلسلة الشائعات المتواصلة حول كروس تحديدا، موجها كلامه إلى الصحفيين" "أنتم تتحدثون عن كروس وغيره. وما أستطيع قوله إننا سنغير ولكن ليس الآن، بل عند نهاية الموسم. وهذا لا ينطبق على كروس. توني جيد جدا ولن يغادر".  

و.ب/ع.ج.م

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