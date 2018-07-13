 زين الدين زيدان مدربا لمنتخب قطر؟ | عالم الرياضة | DW | 13.07.2018

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عالم الرياضة

زين الدين زيدان مدربا لمنتخب قطر؟

أفادت تقارير إعلامية أن أمير قطر عرض على الفرنسي زين الدين زيدان، الفائز حديثا مع ريال مدريد ببطولة أبطال أوروبا، تولي مهام تدريب المنتخب القطري مقابل عرض خيالي.

Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/abaca/Alterphotos/Acero)

لعل أكثر ما كان يؤرق الروس قبل انطلاق منافسات نهائيات كأس العالم، خروج منتخب بلادهم من الأدوار الأولى للبطولة وبنتيجة ثقيلة. العكس هو ما حدث، فقد تأهل "الدب" الروسي إلى ربع النهائي لكنه اصطدم بالجدار الكرواتي عند ضربات الجزاء، ليودع البطولة، رغم ذلك عمت أجواء الفرحة الشارع الروسي الذي لا يكترث أساسا بكرة القدم بقيت حاضرة لا تسنى.

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تجربة روسيا كبلد منظم للمونديال تحلم بها قطر. فالإمارة الخليجية الصغيرة سيأتي دورها لتنظيم نهائيات كأس العالم بعد أربع سنوات، وهي تخشى من أي هزيمة ثقيلة تتحول إلى مصدر سخرية.

معلوم أنه وكبلد منظم للبطولة ضمن المنتخب القطري تأهله للبطولة، لكنه أيضا مصنف في المركز 98 عالميا حسب تصنيف الفيفا ولا يتوفر على أي تجربة دولية. ولهذا بات على قطر مواصلة معجزة المونديال بالعمل على إعداد منتخب بحجم التظاهرة الدولية خلال السنوات الأربع القادمة. 

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ولربما لأجل هذا الهدف، عرض أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق تولي مهام الاشراف على المنتخب القطري، وذلك حسبما نقل موقع "شبورت بيلد"، مقابل مبلغ 200 مليون يورو.

يذكر أن قطر وفي أنواع أخرى من الرياضة خاصة ألعاب القوى، أغرت العديد من الرياضيين الأفارقة عبر مكافئات مالية سخية ومنحتهم الجنسية القطرية. والسؤال المطروح حاليا، كيف ستنجح قطر خاصة وأن قوانين الفيفا تقيد مبدأ التجنيس.

من جهته يقول ناصر الخاطر نائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم: "أعتقد أن لدينا فرصا قوية لإعداد فريق إلى غاية عام 2022 قادر على المنافسة".  

و.ب/ ع.خ

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland (AFP/Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    كأس العالم 2014

    ساهم أوزيل بشكل كبير في تتويج المنتخب الألماني بمونديال 2014 وكان من أبرز اللاعبين في تلك البطولة.

  • FA Cup Gewinn FC Arsenal 17.05.2014 Mertesacker & Özil & Podolski (Reuters)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تألق كبير في أرسنال

    تُوج أوزيل بكأس الاتحاد الانجليزي (2013/ 2014) مع فريق أرسنال. وأثنت الصحافة البريطانية كثيرا على أوزيل ووصفته بأنه واحد من أفضل اللاعبين في فريق "المدفعجية" وهو لقب فريق أرسنال.

  • Fußball Mezut Özil von Real Madrid (Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تتويج مع ريال مدريد

    الدوري الإسباني كان شاهدا أيضا على تألق أوزيل. فقد فاز الدولي الألماني من أصول تركية بالدوري الإسباني 2011/ 2012 وكأس ملك إسبانيا 2010/ 2011 مع ريال مدريد، وتوج أيضا مع الفريق الملكي بكأس السوبر الإسبانية عام 2012.

  • UEFA Champions League PFC Ludogorets Razgrad vs. Arsenal - Mesut Özil (Reuters/P. Childs)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل لاعب ألماني للمرة الخامسة

    توج أوزيل خمس مرات بجائزة أفضل لاعب ألماني وكان ذلك وفي أعوام 2011، 2012، 2013، 2015، و2016.

  • Özil Real vs Borussia 30.04.2013 in Madrid (picture-alliance/dpa)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل ممرر في أوروبا

    اختير "مسعود أوزيل" خلال الموسم الكروي 2011/ 2012 كأحسن ممرر في أوروبا. فقد أهدى أكثر من 25 تمريرة حاسمة متفوقا بذلك حينها على منافسين كبار في عالم المستديرة كميسي ورنالدو.

  • Fußballer Mesut Özil mit DFB Pokal (AP)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    بداية التألق مع بريمن

    متابعو كأس ألمانيا عام 2009 كانوا شاهدين على موهبة صاعدة. "أوزيل" اقتنص لقب النجم بلا منازع ذلك الموسم، حيث أحرز فريقه فيردر بريمن على كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم للمرة السادسة في تاسع مشاركة له في النهائي. الألماني من أصل تركي سجل في شباك ليفركوزن في الدقيقة 58، وضمن الفوز لفريقه.

  • Fußball U21-Europameister Deutschland (imago sportfotodienst)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    الخطوة الأولى نحو النجاح

    أوزيل كان ضمن المنتخب الألماني الفائز ببطولة أمم أوروبا للشباب عام 2009. وتألق في المباراة التي حققت فيها ألمانيا فوزا كاسحا على إنجلترا. بطولة أمم أووربا للشباب عام 2009 اعتُبرت بداية النجاح لصاحب التمريرات والفنيات السحرية. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


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