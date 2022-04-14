زيمبابوي وخدمات توصيل الطلبات

بعد تخفيف قيود كورونا .. إعلان تنظيم أكبر إفطار جماعي في ميونيخ

مع رمضان هذا العام عادت الجالية المسلمة في ألمانيا لاستئناف فعالياتها المعتادة التي اضطرت مع جائحة كورونا لتوقيفها. ومن بين هذه الفعاليات الإعلان عن تنظيم إفطار جماعي يحضره أكثر من ألف شخص في ساحة مارين بلاتس وسط ميونيخ.