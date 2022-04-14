زيمبابوي وخدمات توصيل الطلبات

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ازدهر قطاع توصيل الطلبات للمنازل خلال جائحة كورونا بشكل كبير. شركة ناشئة في زيمبابوي تمكنت من تأمين فرص عمل وكذلك تأمين خضار وفاكهة طازجة للمنازل.
شنت السلطات الألمانية حملة ضد أعضاء شبكة يمينية متطرفة ومناهضين لسياسات الحد من الجائحة. النيابة العامة وتقارير إخبارية قالت إن الشبكة خططت لشن هجمات والسعي لتدمير "النظام الديموقراطي الألماني"، وكذلك اختطاف وزير الصحة.
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه قبل غرامة فرضتها الشرطة بسبب انتهاك قواعد العزل العام لاحتواء تفشي كورونا في 2020. ويعني هذا أن الشرطة قررت أن جونسون انتهك القواعد التي وضعت للمواطنين أثناء فترة الجائحة.
مع رمضان هذا العام عادت الجالية المسلمة في ألمانيا لاستئناف فعالياتها المعتادة التي اضطرت مع جائحة كورونا لتوقيفها. ومن بين هذه الفعاليات الإعلان عن تنظيم إفطار جماعي يحضره أكثر من ألف شخص في ساحة مارين بلاتس وسط ميونيخ.
إعلان الرئيس قيس سعيّد حل البرلمان بعد ثمانية أشهر على تعليقه عمل المجلس وتوليه السلطة التنفيذية بالكامل، يبدو كأحدث حلقة في مسلسل الأزمة السياسية بتونس، فهل يؤشر إلى تعمّقها أم إلى مَخرج حاسم بـ"قوة الأمر الواقع"؟
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