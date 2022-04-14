 زيمبابوي وخدمات توصيل الطلبات | DW الأخبار | DW | 14.04.2022

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زيمبابوي وخدمات توصيل الطلبات

ازدهر قطاع توصيل الطلبات للمنازل خلال جائحة كورونا بشكل كبير. شركة ناشئة في زيمبابوي تمكنت من تأمين فرص عمل وكذلك تأمين خضار وفاكهة طازجة للمنازل.

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