زيمبابوي: معاناة عدم توفر اللقاح

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تعاني القارة السمراء من عدم توفر ما يكفي من اللقاحات، وذلك لعدم التزام الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة في تلبية حاجاتها من لقاحات كورونا. في زيمبابوي يزداد الأمر صعوبة بعد أن قررت الحكومة ضرورة تطعيم العاملين في القطاع العام.
تم تكريم أوزليم توريسي وأوغور شاهين، مؤسسا شركة بيونتك الألمانية، عدة مرات بعد تطويرهما أول لقاح مضاد لفيروس كورونا. DW أجرت هذا الحوار مع العالمين بشأن مستقبل الفيروس واللقاحات.
يتساءل الكثيرون اليوم عن طبيعة الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد 19. هناك من تلقى جرعة واحدة من جونسون آند جونسون وآخرون تلقوا لقاحات مختلفة من جرعتين. فكيف يمكن اختيار الجرعة الثالثة المعززة؟
بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، عاد موسم الكرنفال لإقامة فعالياته في مدن ألمانية وفق قواعد صحية مشددة. يأتي ذلك والإصابات تعاود ارتفاعها بشكل قياسي بل إن "أمير" الكرنفال نفسه مصاب.
دخلت شركتان رائدتان في تصنيع اللقاحات في سباق نحو بناء مصانع للقاحات في إفريقيا. شركتا "موديرنا" و" بيونتيك" تعدان بالاستثمار في إنتاج اللقاحات في القارة السمراء، التي لا تزال بعيدة عن تحقيق عدالة التطعيم.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول