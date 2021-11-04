 زيمبابوي: معاناة عدم توفر اللقاح | DW الأخبار | DW | 04.11.2021

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زيمبابوي: معاناة عدم توفر اللقاح

تعاني القارة السمراء من عدم توفر ما يكفي من اللقاحات، وذلك لعدم التزام الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة في تلبية حاجاتها من لقاحات كورونا. في زيمبابوي يزداد الأمر صعوبة بعد أن قررت الحكومة ضرورة تطعيم العاملين في القطاع العام.

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