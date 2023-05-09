 زيمبابوي تنتخب برلمانا ورئيسا | DW الأخبار | DW | 23.08.2023

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DW الأخبار

زيمبابوي تنتخب برلمانا ورئيسا

الناخبون في زيمبابوي يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخاابات الرئاسية والبرلمانية. الرئيس الحالي منانجاجوا يطمح لفترة جديدة ومنافسه المعارض تشاميسا يأمل في النجاح هذه المرة.

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