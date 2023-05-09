زيمبابوي تنتخب برلمانا ورئيسا

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الناخبون في زيمبابوي يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخاابات الرئاسية والبرلمانية. الرئيس الحالي منانجاجوا يطمح لفترة جديدة ومنافسه المعارض تشاميسا يأمل في النجاح هذه المرة.
يشكك برنامج حزب البديل من أجل ألمانيا للانتخابات الأوروبية في العام المقبل في جدوى الاتحاد الأوروبي. بيد أن الحزب اليميني الشعبوي ليس الوحيد في البرلمان الأوروبي الذي يسير على هذا الدرب.
انتخابات برلمانية مصيرية في إسبانيا، قد يخسر فيها اليسار ويعود اليمين المتطرف فيها إلى السلطة بعد أكثر من 50 عاما على نهاية ديكتاتورية فرانكو. استطلاعات الرأي ترجح خسارة الاشتراكي سانشيز، لكن اليمين لم يحسم أمرة بعد.
مع توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تصبح إسبانيا مكلفة بالعمل على التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء بشأن عدة قضايا، لكن الانتخابات المبكرة في البلاد، وانتخابات البرلمان الأوروبي، قد تعوق مدريد عن أداء دورها.
لعل الوضع الاقتصادي والتضخم والغلاء في تركيا من العوامل التي ستحدد رغبة الناخبين الأحد 14 مايو/ أيار. هناك من يرى أردوغان رئيسا ناجحا وآخرون يتوقون لمرحلة ما بعد أردوغان. تقرير عن المزاج العام للناخبين من ثلاث مدن تركية.
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