زيلينكسي يهاجم من يطالبون أوكرانيا بتقديم تنازلات لبوتين

هاجم الرئيس الأوكراني زيلينكسي من بودابست بعض القادة الأوروبيين الذين لم يسمّهم لدفعهم أوكرانيا "بشدّة" إلى إجراء مساومات. تأتي القمة الأوروبية بعد يوم من فوز ترامب، وفي ضيافة صديقه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 إن تقديم تنازلات للكرملين لوقف اجتياحه لأوكرانيا هو أمر "غير مقبول" بالنسبة لأوروبا، بعدما طالبت موسكو الغرب بالدخول في مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب.

وفي أعقاب إعلان دونالد ترامب عن فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، راحت كييف تكثّف الجهود لزيادة الضغوطات على حلفائها للاستحصال على مزيد من الدعم في حربها ضدّ روسيا.

وفي أكثر من مناسبة، تباهى ترامب بقدرته على إنهاء النزاع الدائر في أوكرانيا في خلال ساعات وانتقد الدعم الأميركي المقدّم إلى كييف. تخشى أوكرانيا وغيرها من الدول الغربية أن تؤدّي أيّ تسوية إلى تشديد عزم سيّد الكرملين وتوسيع العدوان.

ووجّه زيلينسكي خلال اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بوادبست نقدا لاذعا لمن يضغطون عليه للرضوخ لبعض شروط بوتين القاسية. وقال، بحسب نسخة من الخطاب الذي ألقاه حصلت عليها وكالة فرانس برس "دار الكثير من الكلام حول الحاجة إلى التنازل لبوتين والتراجع والقيام ببعض المساومات. لكن ذلك غير مقبول بالنسبة إلى أوكرانيا وغير مقبول بالنسبة إلى أوروبا". وهاجم بعض القادة الأوروبيين الذين لم يسمّهم لدفعهم أوكرانيا "بشدّة" إلى إجراء مساومات.

وصرّح زيلينسكي "نحن بحاجة إلى عدد كافٍ من الأسلحة وليس إلى دعم نظري بالأقوال. ومعانقة بوتين لن تجدي. فالبعض منكم يعانقه منذ 20 عاما، في حين ما انفكّ الوضع يتفاقم".

عقدت القمة في ملعب صورة من: Ludovic Marini/AFP/Getty Images

الغرب يتفاوض مع موسكو؟

وفي وقت سابق الخميس، طالبت روسيا حلفاء كييف بالدخول في مفاوضات مع موسكو إذا أرادوا وقف الهجمات على الأوكرانيين. وقال رئيس مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إن الغرب يجب أن يتفاوض مع موسكو بشأن أوكرانيا من أجل تجنّب "تدمير الشعب الأوكراني". وصرّح خلال اجتماع لمسؤولين أمنيين من دول مجاورة لروسيا "الآن بما أن الوضع في ساحة المعارك ليس مواتيا لنظام كييف، أصبح لدى الغرب خياران: مواصلة تمويله (أوكرانيا) وتدمير الشعب الأوكراني أو الاعتراف بالواقع الراهن وبدء التفاوض". وجاءت تصريحاته في اجتماع لتحالف عسكري من الدول السوفياتية السابقة.

واعتبر شويغو الذي شغل سابقا منصب وزير الدفاع، أن "الغرب يفقد زعامته الاقتصادية والسياسية والأخلاقية" وأن الآمال الغربية في هزيمة روسيا "فشلت". هذه التعليقات هي الأولى لمسؤول روسي منذ إعلان دونالد ترامب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرّح سابقا أنه لولا المساعدة الأميركية ، لخسر بلده الحرب . والجيش الذي يفوقه العدوّ عددا وعتادا في مأزق في منطقة دونباس الشرقية حيث تتقدّم القوّات الروسية ببطء منذ أشهر.

ويسعى زعماء الدول الأوروبية في بودابست إلى الظهور كجبهة موحدة إزاء عودة دونالد ترامب الى البيت الأبيض، بينما بقي مقعد ألمانيا شاغرا في ظل الأزمة الحكومية المتصاعدة في برلين.

وتعقد قمة المجموعة في ملعب لكرة القدم في بودابست بضيافة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان المعروف بتأييده لترامب، والذي أشاد الأربعاء بتحقيق "صديقه.. نصرا عظيما" في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ع.خ/ خ.س (أ ف ب)