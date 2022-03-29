زيلينسكي يُعلن أن قواته تستعدّ لخوض معارك جديدة ضدّ الروس ويشكّك بقرار روسيا تقليص عملياتها العسكرية في أوكرانيا

الناتو: القوات الروسية تعيد تموضعها داخل أوكرانيا ولم تنسحب

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف لا يرى انسحابًا للقوات الروسية داخل أوكرانيا وأنه يتوقع "هجمات إضافية" هناك، مشيرا إلى أن موسكو تسمح بتزويد كييف بالدعم من "أجل تعزيز موقفها على طاولة المفاوضات".