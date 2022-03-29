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زيلينسكي يُعلن أن قواته تستعدّ لخوض معارك جديدة ضدّ الروس ويشكّك بقرار روسيا تقليص عملياتها العسكرية في أوكرانيا
أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف لا يرى انسحابًا للقوات الروسية داخل أوكرانيا وأنه يتوقع "هجمات إضافية" هناك، مشيرا إلى أن موسكو تسمح بتزويد كييف بالدعم من "أجل تعزيز موقفها على طاولة المفاوضات".
دعت الحكومة الأوكرانية القراصنة والمتطوعين السيبرانيين على مستوى العالم إلى استهداف المواقع الروسية. دعوة وجدت استجابة كبيرة، إذ انضم الآلاف إلى "جيش أوكرانيا الإلكتروني"، لكن هناك تحذيرات من خروج الوضع عن السيطرة.
تترقب أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بشك "خفض الأنشطة العسكرية" في محيط كييف، وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو "يمكننا القول إنّ الإشارات التي نسمعها في المفاوضات إيجابية، لكنّها لا تنسينا الانفجارات أو القذائف الروسية".
اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا بأنها تهاجم أوكرانيا "من أجل رؤية شديدة الإمبريالية" و"الاستيلاء على الأرض"، مؤكدا أن كل حسابات الرئيس الروسي بوتين لم تنجح، ومعتبرا أنه كان من الصواب فرض عقوبات مؤثرة على روسيا.
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