 زيلينسكي يُعلن أن قواته تستعدّ لخوض معارك جديدة ضدّ الروس ويشكّك بقرار روسيا تقليص عملياتها العسكرية في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 31.03.2022

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DW الأخبار

زيلينسكي يُعلن أن قواته تستعدّ لخوض معارك جديدة ضدّ الروس ويشكّك بقرار روسيا تقليص عملياتها العسكرية في أوكرانيا

زيلينسكي يُعلن أن قواته تستعدّ لخوض معارك جديدة ضدّ الروس ويشكّك بقرار روسيا تقليص عملياتها العسكرية في أوكرانيا

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