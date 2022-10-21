زيلينسكي يوجه انتقادات لإسرائيل بسبب موقفها من الغزو الروسي

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) الحياد الذي تلتزمه إسرائيل منذ غزو روسيا لبلاده، والذي اتاح في رأيه قيام "تحالف" بين موسكو وطهران يتجلى خصوصا في تزويد الجيش الروسي بمسيّرات ايرانية.

وقال زيلينكسي في مداخلة خلال مؤتمر نظمته صحيفة هآرتس الإسرائيلية "لم يكن لهذا التحالف بكل بساطة أن يقوم لو اتخذ سياسيوكم قرارا في تلك الآونة، بتجاهل ما طالبنا به"، في إشارة الى مطالبة كييف بأن تحظى بدعم إسرائيل في مواجهة روسيا.

واعتبر ان هذا التقارب بين موسكو وطهران بات ممكنًا بعد "القرار (الإسرائيلي) بعدم إزعاج الكرملين" اعتبارا من عام 2014 بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم، حفاظا على العلاقات الدبلوماسية الجيدة.

وجاء خطابه قبل أيام من الانتخابات التشريعية غير محسومة النتيجة في إسرائيل، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.

واتهم الرئيس الأوكراني الاثنين إيران بانها وافقت على تسليم مسيرات لروسيا مقابل "مساعدة روسية لبرنامج إيران النووي". وقال "من المحتمل أن يكون هذا معنى تحالفهما".

وأضاف زيلينسكي "ما زلنا لا نملك أنظمة حديثة وفعالة للدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ لضمان أمن أجوائنا. ولهذا السبب تأمل روسيا في اللجوء إلى الترهيب عن طريق الجو لتعويض خسائرها على الأرض".

وكشف الرئيس الأوكراني أنّ روسيا "استخدمت في ثمانية أشهر من الحرب قرابة 4500 صاروخ" ضد بلاده.

كما أكد زيلينسكي أن روسيا طلبت تزويدها "نحو ألفي (مسيرة) إيرانية من طراز شاهد"، وهي طائرات بدون طيار انتحارية، لدعم غزوها لأوكرانيا بعد عدة نكسات عسكرية على الأرض منذ مطلع سبتمبر/ أيلول.

ولم يحدد الرئيس الأوكراني ما إذا كان هذا العدد يشمل طلبية جديدة أو أنه يعني العدد الإجمالي للطائرات الإيرانية بدون طيار التي اشترتها موسكو من طهران وتم استخدام بعضها لاستهداف البنى التحتية للطاقة، وفقًا لكييف.

وأضاف زيلينسكي أن "مدربين إيرانيين جاؤوا لتعليم الروس كيفية استخدام هذه المسيرات".

في المقابل نفت إيران تقديم مسيرات قتالية لروسيا لكي تستخدمها الأخيرة في حربا ضد أوكرانيا، الأمر الذي فعلته روسيا أيضا نافية حصولها على طائرات مسيرة إيرانية.

وتفترض أوكرانيا أن إسرائيل على دراية جيدة بأنظمة الأسلحة الموجودة لدى عدوها اللدود إيران وأن لديها أسلحة دفاعية فعالة ضد هذه الأنظمة، غير أن الأخيرة لا تزال ترفض توريد أسلحة إلى كييف مراعاة لعلاقاتها الجيدة مع روسيا.

في وقت سابق تحادث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف وأبلغه أن إسرائيل لن تزود أوكرانيا "أنظمة تسلح"، وذلك بعد يومين من تحذير موسكو من إمداد كييف بالأسلحة الإسرائيلية.

ع.أ.ج/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)