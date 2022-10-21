 زيلينسكي يوجه انتقادات لإسرائيل بسبب موقفها من الغزو الروسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

زيلينسكي يوجه انتقادات لإسرائيل بسبب موقفها من الغزو الروسي

في أوضح انتقاد منذ الغزو الروسي لبلاده، اتهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي إسرائيل بـ"الحياد" حيال ما وصفه بـ"التحالف" الروسي الإيراني. زيلينسكي اتهم إيران بتزويد روسيا بنحو ألفي مسيرة وهو ما نفته طهران وموسكو على السواء.

زيلينسكي (الصورة) انتقد حياد إسرائيل حيال التحالف الروسي-الإيراني في أوكرانيا.

زيلينسكي (الصورة) انتقد حياد إسرائيل حيال "التحالف" الروسي-الإيراني في أوكرانيا.

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) الحياد الذي تلتزمه إسرائيل منذ غزو روسيا لبلاده، والذي اتاح في رأيه قيام "تحالف" بين موسكو وطهران يتجلى خصوصا في تزويد الجيش الروسي بمسيّرات ايرانية.

وقال زيلينكسي في مداخلة خلال مؤتمر نظمته صحيفة هآرتس الإسرائيلية "لم يكن لهذا التحالف بكل بساطة أن يقوم لو اتخذ سياسيوكم قرارا في تلك الآونة، بتجاهل ما طالبنا به"، في إشارة الى مطالبة كييف بأن تحظى بدعم إسرائيل في مواجهة روسيا.

مختارات

أفادت مصادر لوكالة رويترز أن إسرائيل وافقت على طلب إماراتي بتزويدها بصواريخ سبايدر الاعتراضية التي تنتجها شركة رافائيل. وتقول الشركة إن الصواريخ يمكنها التصدي للطائرات المسيرة والمقاتلات الهجومية والهليكوبتر وغيرها.

ترغب ألمانيا في شراء نظام دفاعي صاروخي قوي لردع روسيا. وفي ظل هذه المساعي، يرى مراقبون أنها قد تشتري منظومة "السهم 3" أو "القبة الحديدية" من إسرائيل. فيما يقول آخرون إن المنظومات الدفاعية لن تردع أي هجوم روسي.

واعتبر ان هذا التقارب بين موسكو وطهران بات ممكنًا بعد "القرار (الإسرائيلي) بعدم إزعاج الكرملين" اعتبارا من عام 2014 بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم، حفاظا على العلاقات الدبلوماسية الجيدة.

وجاء خطابه قبل أيام من الانتخابات التشريعية غير محسومة النتيجة في إسرائيل، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.

واتهم الرئيس الأوكراني الاثنين إيران بانها وافقت على تسليم مسيرات لروسيا مقابل "مساعدة روسية لبرنامج إيران النووي". وقال "من المحتمل أن يكون هذا معنى تحالفهما".

وأضاف زيلينسكي "ما زلنا لا نملك أنظمة حديثة وفعالة للدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ لضمان أمن أجوائنا. ولهذا السبب تأمل روسيا في اللجوء إلى الترهيب عن طريق الجو لتعويض خسائرها على الأرض".

وكشف الرئيس الأوكراني أنّ روسيا "استخدمت في ثمانية أشهر من الحرب قرابة 4500 صاروخ" ضد بلاده.

كما أكد زيلينسكي أن روسيا طلبت تزويدها "نحو ألفي (مسيرة) إيرانية من طراز شاهد"، وهي طائرات بدون طيار انتحارية، لدعم غزوها لأوكرانيا بعد عدة نكسات عسكرية على الأرض منذ مطلع سبتمبر/ أيلول.

ولم يحدد الرئيس الأوكراني ما إذا كان هذا العدد يشمل طلبية جديدة أو أنه يعني العدد الإجمالي للطائرات الإيرانية بدون طيار التي اشترتها موسكو من طهران وتم استخدام بعضها لاستهداف البنى التحتية للطاقة، وفقًا لكييف.

وأضاف زيلينسكي أن "مدربين إيرانيين جاؤوا لتعليم الروس كيفية استخدام هذه المسيرات".

في المقابل نفت إيران تقديم مسيرات قتالية لروسيا لكي تستخدمها الأخيرة في حربا ضد أوكرانيا، الأمر الذي فعلته روسيا أيضا نافية حصولها على طائرات مسيرة إيرانية.

وتفترض أوكرانيا أن إسرائيل على دراية جيدة بأنظمة الأسلحة الموجودة لدى عدوها اللدود إيران وأن لديها أسلحة دفاعية فعالة ضد هذه الأنظمة، غير أن الأخيرة لا تزال ترفض توريد أسلحة إلى كييف مراعاة لعلاقاتها الجيدة مع روسيا.

في وقت سابق تحادث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف وأبلغه أن إسرائيل لن تزود أوكرانيا "أنظمة تسلح"، وذلك بعد يومين من تحذير موسكو من إمداد كييف بالأسلحة الإسرائيلية.

ع.أ.ج/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

مسائية DW: رغم رفض إسرائيل كييف تصر على الحصول على أنظمة دفاع.. لماذا؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كيف ستواجه إسرائيل منظومة صواريخ "إس 300" الروسية؟  

مواضيع ذات صلة

رغم انكار موسكو محلل عسكري روسي يكشف دون قصد استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في الهجوم على أوكرانيا.

موسكو تنفي وواشنطن تؤكد استخدام المسيرات الإيرانية في أوكرانيا 21.10.2022

رغم انكار موسكو محلل عسكري روسي يكشف دون قصد استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في الهجوم على أوكرانيا.

Copyright: Territorial Defence Forces of Ukraine/Oleh Palchik Training of the Territorial Defense Forces of the Armed Forces of Ukraine Permission to use is available (photo)

التصعيد الروسي في أوكرانيا يُدخل العالم في منعطف خطير 21.10.2022

دخل تصعيد العدوان الروسي على أوكرانيا مرحلة بالغة الخطورة وفق عدد من المعلقين الألمان والأوربيين. فما مصلحة بوتين في فرض الأحكام العرفية في المناطق المحتلة؟ وما هو موقف أوروبا في وقت يشتد فيه الخناق على الجيش الروسي.؟

TOPSHOT - A drone approaches for an attack in Kyiv on October 17, 2022, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by AFP) (Photo by YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images)

أوكرانيا- هجمات جوية روسية وإيران ترفض اتهامات بدعم موسكو بمسيرات 22.10.2022

قالت وسائل إعلام أوكراينة إن انفجارات وقعت في منطقة كييف الكبرى وفي أوديسا ومناطق أخرى، فيما تم اعتراض 5 صواريخ كانت تتجه صوب العاصمة. يأتي ذلك فيما نددت إيران بمساعٍ أممية لفتح تحقيق في إمداداها لروسيا بطائرات مسيرة.