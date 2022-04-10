زيلينسكي يواصل انتقاداته للغرب ويطالب بوقف "العبث" مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة في وقت متأخر من مساء الخميس (26 مايو/أيار 2022) إنه "ما زال بالإمكان وقف الأحداث الكارثية التي تتكشف إذا تعامل العالم مع الوضع في أوكرانيا كما لو كان يواجه الموقف نفسه، إذا لم تعبث القوى مع روسيا وضغطت بالفعل لإنهاء الحرب".

واشتكى زيلينسكي من الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول فرض المزيد من العقوبات على روسيا وتساءل عن سبب السماح لبعض الدول بعرقلة الخطة.

وتساءل زيلينسكي "كم أسبوعا آخر سيحاول الاتحاد الأوروبي فيه الاتفاق على حزمة سادسة؟"، مشيرا إلى أن روسيا تتلقى مليار يورو يوميا من التكتل الذي يضم 27 دولة مقابل إمدادات الطاقة. وأضاف "الضغط على روسيا مسألة تتعلق حرفيا بإنقاذ للأرواح. وكل يوم من المماطلة أو الضعف أو النزاعات المختلفة أو الاقتراحات 'لتهدئة' المعتدي على حساب الضحية يعني فقط مقتل المزيد من الأوكرانيين".

ويناقش الاتحاد الأوروبي حزمة سادسة من الإجراءات العقابية تشمل فرض حظر على واردات النفط الروسية. وتتطلب الخطوة إجماع الدول الأعضاء لكن المجر تعارض الفكرة في الوقت الراهن على أساس أن اقتصادها سيعاني كثيرا.

تأتي تصريحات زيلينسكي في ثاني يوم على التوالي يوجه فيه انتقادات حادة لنهج العالم في التعامل مع الحرب. فقد انتقد بشدة يوم الأربعاء تلميحات بأن على كييف تقديم تنازلات من أجل إحلال السلام.

في الوقت ذاته شدد انتقاداته للاتحاد الأوروبي لتحرك ببطء نحو فرض حظر محتمل على النفط الروسي ومع محاولة آلاف الجنود الروس تطويق مدينتين رئيسيتين في شرق البلاد هما سيفيرودونتسك وليسيشانسك.

كما كرر الشكوى من أن العالم أخفق حتى الآن في عزل النظام المصرفي الروسي تماما ولا يقدم لبلاده أسلحة ثقيلة بالسرعة الكافية.

زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب "إبادة جماعية"

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في دونباس بشرق البلاد حيث تتعرض مدينة سيفيرودونيتسك.

واتهامات زيلينسكي مماثلة لتلك التي أطلقتها موسكو لتبرير غزوها متحدثة عن "إبادة جماعية" مارسها الأوكرانيون ضد السكان الناطقين بالروسية في دونباس.

من جانبه اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الرئيس الأوكراني بعدم الرغبة في التفاوض ، واتهم الغرب بدعم كييف في موقفها. وقال لافروف في تصريح لقناة "آر تي عربية": "يحلو للغرب أن يدعم غياب المرونة هذا، وليس لذلك أساس جيد من الناحية الفكرية".

وكان زيلينسكي قد قال في وقت سابق إنه سوف يتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر، إذا تراجعت موسكو إلى حدود ما قبل الغزو.

ع.ح.م/و.ب (رويترز، أ ف ب)