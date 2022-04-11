 زيلينسكي يندد بـ″مئات عمليات الاغتصاب″ الروسية ودعوات أممية للتحقيق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.04.2022

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زيلينسكي يندد بـ"مئات عمليات الاغتصاب" الروسية ودعوات أممية للتحقيق

ندد الرئيس الأوكراني بقيام عسكريين روس بالتسبب في مئات حالات الاغتصاب في بلده معربا عن أسفه بشأن تباطؤ بعض الدول الأوروبية في إرسال الأسلحة، يأتي ذلك وسط تأكيدات بالعثور على المزيد من الجثث في بوتشا.

تأبين القتلى الأوكرانيين في كييف

تأبين القتلى الأوكرانيين في كييف

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اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بمفاقمة أزمة الغذاء في العالم. وقال مسؤول السياسة الخارجية بوريل إن الروس "يتسببون بنقص الأغذية. يقصفون مدنا أوكرانية ويتسببون بجوع في العالم". كما اتهم روسيا بمنع السفن من نقل الحبوب للخارج.

"صريحة وصعبة"، هكذا وصفت المحادثات التي أجراها المستشار النمساوي نيهامر مع الرئيس بوتين. زيارة نيهامر أثارت ردود فعل تراوحت بين التأييد والتنديد والدهشة، خصوصا أنه أول زعيم أوروبي يلتقي بوتين بعد غزو أوكرانيا.

يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إمكانية توسيع العقوبات المفروضة على روسيا، ومنها حظر استيراد النفط الروسي. كما يناقش المسؤولون زيادة المساعدات العسكرية التي يقدمها الاتحاد لأوكرانيا إلى إجمالي 1.5 مليار يورو.

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء (12 أبريل/ نيسان 2022) روسيا بالتسبب في "مئات من عمليات الاغتصاب" التي سجلت في مناطق احتلها الجيش الروسي وشملت "فتيات قاصرات وأطفالا يافعين". وقال مخاطبا البرلمان الليتواني عبر تقنية الفيديو "في المناطق المحررة من المحتلين، يستمر تسجيل جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا والتحقيق فيها. ويتم العثور بشكل شبه يومي على مقابر جماعية جديدة". وتابع "آلاف وآلاف الضحايا. مئات حالات التعذيب. ما زلنا نعثر على جثث في المجاري والأقبية".

وأكد الرئيس الأوكراني "تم تسجيل مئات من حالات الاغتصاب، شملت فتيات قاصرات وأطفالا يافعين، وحتى رضيع! مجرد الحديث عن ذلك يثير الخوف". وذكر، من دون الخوض في التفاصيل، فيديو أرسله على حد قوله عسكري مظلي أو عنصر في الأجهزة الخاصة الروسية، يصوّر "ما يفعله بهذا الرضيع، وكيف يعذبه".

وردّ الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا بتأثر قائلا "من المستحيل ببساطة تخيل فظائع أكبر: تحدث الرئيس زيلينسكي اليوم عن طفل يتعرض للاغتصاب".

كما أعرب فولوديمير زيلينسكي عن أسفه لأن "بعض دول الاتحاد الأوروبي ما زالت لم تقرر متى ستحد من مشتريات النفط والغاز الروسية" على الرغم من "عمليات القتل الجماعي في بوتشا وترحيل السكان" و"التدمير المتعمد للمدن المسالمة بالصواريخ والقنابل الروسية".

مشاهدة الفيديو 02:25

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الاغتصاب كـ"سلاح حرب"

وتؤيد شهادات أوردتها وسائل إعلام مخاوف منظمات غير حكومية تحدثت عن مؤشرات على استخدام الاغتصاب "سلاح حرب". وقالت امرأة أوكرانية لوكالة فرانس برس إن عسكريين (اثنين) روسيين اغتصباها بعد أن علما أنها زوجة عسكري أوكراني.

ومن جانبها، قالت مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، لودميلا دينيسوفا، إن الجنود الروس اغتصبوا قاصرات، ودعت إلى التحقيق في هذه الجرائم وجرائم الحرب الأخرى.
كما قال رئيس الإدارة العسكرية في كريفي ريه، أولكسندر فيلكول، إن هناك أوكرانيات تعرضن للاغتصاب، وإن الضحايا في منطقة خيرسون من بينهم امرأة حامل عمرها 16 عاما وعجوز عمرها 78 عاما.
كما اتهمت منظمات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، الجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب مثل الإعدام والنهب في 
أوكرانيا. 

دعوة أممية للتحقيق

ودعا مسؤولون في الأمم المتّحدة الاثنين إلى التحقيق في أعمال العنف التي استهدفت النساء خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، مطالبين أيضاً بحماية الأطفال في هذا النزاع،

وخلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي بدعوة من الولايات المتّحدة وألبانيا، طالب هؤلاء المسؤولون بوقف الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال الاجتماع إنّ "هذه الحرب يجب أن تتوقف، الآن". وأضافت بحوث "نسمع أكثر فأكثر عن عمليات اغتصاب وعنف جنسي". وتابعت "يجب التحقيق في هذه المزاعم بشكل مستقلّ لضمان العدالة والمساءلة".

بدوره قال مانويل فونتين، مدير برامج الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) "لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب، وأطفال أوكرانيا لا يستطيعون الانتظار".

بوتين يشكك في صور الجثث في بوتشا

ميدانيا أكد رئيس بلدية بلدة بوتشا الأوكرانية التي تقع بالقرب من العاصمة كييف اليوم الثلاثاء أن السلطات عثرت حتى الآن على 403 جثث لأشخاص يعتقد أنهم قتلوا على أيدي القوات الروسية أثناء احتلالها للمنطقة مشيرا إلى أن العدد في تزايد.

بيد أن وكالات أنباء روسية ذكرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف اليوم الثلاثاء ما يحدث في أوكرانيا بأنه أمر مأساوي لكنه قال إن روسيا لم يكن أمامها أي خيار سوى شن عملية عسكرية خاصة. ونسبت وكالة تاس للأنباء إلى بوتين قوله إن الصور ولقطات الجثث المتناثرة في أنحاء بلدة بوتشا الأوكرانية مزيفة.

ع.أ.ج/ ص ش (أ ف ب، رويترز، د ب ا)

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