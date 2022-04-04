زيلينسكي ينتقد تردد برلين ويطالب برد عالمي بعد مجزرة كراماتورسك

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "رداً عالمياً شديداً" بعد القصف الذي طال محطة في كراماتورسك حيث كان يتجمع مدنيون هرباً من المنطقة خشية وقوع هجوم روسي ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وأثار موجة تنديد غربية.

"جريمة حرب أخرى"

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة متحدثاً عن الهجوم الصاروخي الذي أسفر الجمعة عن سقوط 52 قتيلاً بينهم خمسة أطفال وفق حصيلة أوردتها السلطات المحلية: "هذه جريمة حرب أخرى ترتكبها روسيا سيحاسب عليها كل شخص ضالع فيها"، وأضاف "نددت القوى العظمى بهجوم روسيا على كراماتورسك. ننتظر الآنرداً عالمياً شديداً على جريمة الحرب هذه".

واتّهم الرئيس الأمريكي جو بايدن موسكو بارتكاب "فظاعة مروعة"، بينما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنها "جريمة ضد الإنسانية".

إلا أن موسكو نفت مسؤوليتها عنها مؤكدة أنها لا تملك نوع الصواريخ المستخدمة. ونددت بحصول "استفزاز" أوكراني. ورفض مسؤول أمريكي رفيع المستوى في وزارة الدفاع الموقف الروسي. وقال المسؤول: "أشير إلى أنهم في البداية تحدثوا عن ضربة ناجحة ثم تراجعوا فقط بعد ورود معلومات عن سقوط ضحايا مدنيين".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت بالفعل في وقات سابق الجمعة أن الجيش الروسي دمر بواسطة صواريخ دقيقة "أسلحة وعتاداً عسكرياً آخر في محطات بوكروفسك وسلوفيانسك وبارفينكوف" وهي بلدات تقع قرب كراماتورسك "عاصمة" الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا في منطقة دونباس.

وسقط الصاروخ في الوقت الذي تجمع فيه الراغبون بالمغادرة منذ أيام بالمئات للهرب من دونباس التي باتت الهدف الرئيسي للجيش الروسي. وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس ما لا يقل عن 30 قتيلاً في أكياس دفن أو تحت شوادر. وكانت الأرصفة ملطخة بالدماء فيما الحقائب مهجورة.

وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية أوزولا فون دير لايين برفقة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أوكرانيا، حيث نددت ب "هجوم مقيت". وتوجه المسؤولان الأوروبيان إلى بوتشا قرب كييف التي باتت رمزاً للفظائع التي تتهم روسيا بارتكابها.

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زيلينسكي ينتقد "التردد الألماني"

وفي السياق نفسه، اتهم الرئيس الأوكراني الحكومة الألمانية بالتردد الشديد في سياستها الخاصة بأوكرانيا وفي الحرب ضد روسيا. وفي مقابلة مع برنامج "بيلد لايف" التلفزيوني الذي بث مساء الجمعة، أشاد زيلينسكي بحظر استيراد الفحم الروسي في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا، لكنه انتقد في الوقت نفسه أن الحظر لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية.

وقال زيلينسكي: "الدول بما في ذلك ألمانيا، تعارض حظر النفط والغاز، وأنا سعيد لأن الحزمة الخامسة (من عقوبات الاتحاد الأوروبي) تشمل حظر الفحم والخشب".

ودعا زيلينسكي مرة أخرى إلى مزيد من الدعم لبلاده، وأضاف قائلاً: "ألمانيا تدعمنا بالسلاح، وتحدثت ألمانيا بصراحة عن عدم كون أوكرانيا عضواً في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن إذا شئنا الصدق، فقد تغير خطاب ألمانيا. ألمانيا محافظة في خطواتها وتتسم بالبرود، ولكن القطار انطلق".

وأشاد زيلينسكي بالمظاهرات الكبيرة المؤيدة لأوكرانيا في ألمانيا : "كان هناك الكثير من الدعم، وهذا هو المجال الذي رأيت فيه وجه الألمان".

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محادثات لضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

على جانب آخر، يعتزم الرئيس الأوكراني الإجابة على أسئلة الاتحاد الأوروبي التي تعد أساسا لمحادثات الانضمام إلى التكتل خلال أسبوع.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو مساء الجمعة "حكومتنا ستعد الأجوبة بشكل نوعي وسريع للغاية، أعتقد خلال أسبوع".

وسلمت رئيسة المفوضة الأوروبية أوزولا فون دير لاين الأسئلة إلى زيلينسكي خلال زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف يوم الجمعة. وقد تقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد فترة قصيرة من بدء الغزو الروسي لأراضيها.

وتدرس مفوضية الاتحاد الأوروبي حاليا الطلب. ويعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عملية طويلة ومعقدة- وحتى إذا قدمت المفوضية الأوروبية تقييماً إيجابياً، قد تمر مدة طويلة من الوقت قبل أن تبدأ مفاوضات الضم. وعلى الرغم من ذلك، تعهدت فون دير لاين يوم الجمعة بأن تكون عملية دراسة الطلب سريعة.

وقال زيلينسكي إنه واثق من أن الطريق سيقود إلى النجاح وشدد على أنه ليس لديه شك في أن أوكرانيا ستصبح جزءا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف "أنا مقتنع بأننا أصبحنا أخيراً قريبين من تحقيق هدفنا المنشود منذ فترة طويلة".

ع.ح./خ.س. (أ ف ب، د ب أ)