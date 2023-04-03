زيلينسكي يلمح لقرارات "متناسبة".. فهل تنحسب قواته من باخموت؟

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن الوضع في مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا لا يزال "صعباً للغاية". وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي أندريه دودا في وارسو اليوم الأربعاء (الخامس من نيسان/أبريل 2023): "يتم استخدام أكبر عدد من الأسلحة المختلفة، مثل المدفعية".

وتابع زيلينسكي أن الوضع من حيث الذخيرة المتاحة يتغير يومياً والقوات الأوكرانية تقاتل بدرجات مختلفة من النجاح، مؤكداً "ولكننا في باخموت والعدو لا يسيطر على باخموت".

وتتناقض تصريحات الرئيس الأوكراني مع بيانات صدرت مؤخراً من موسكو. فقد زعم يفيجيني بريجوجين رئيس مجموعة المرتزفة الروسية "فاغنر "أن وحداته استولت "بشكل قانوني" على باخموت لأنهم يسيطرون على مبنى إدارة المدينة.

وقال زيلينسكي "كلما زادت الذخيرة التي تدخل أوكرانيا، كلما أسرعنا في توضيح الوضع، ليس فقط في باخموت، ولكن على كل أراضي بلادنا".

وقال الرئيس الأوكراني إن قوات بلاده ستتخذ قرارات "متناسبة" لحمايتها إذا خاطرت بالتعرض للتطويق بالكامل من القوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي "بالنسبة لي الأمر الأكثر أهمية هو عدم خسارة جنودنا وبالطبع إذا اشتعلت الأحداث أكثر من ذلك في وقت من الأوقات وهناك خطر بأننا سنخسر جنودنا بسبب الحصار بالطبع سيقوم القادة العسكريون هناك باتخاذ القرارات المتناسبة الصائبة".

وبدا أن هذا التصريح يتضمن إشارة لفكرة الانسحاب.

وتشهد باخموت، في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، أحد أطول معارك الحرب وأكثرها دموية منذ غزو روسيا للبلاد الذي دخل عامه الثاني. وصمدت القوات الأوكرانية أمام هجوم روسي هناك لكن الجانبين تكبدا خسائر فادحة.

خ.س/أ.ح (د ب أ، رويترز)