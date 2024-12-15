زيلينسكي يكشف تفاصيل عن دور جنود كوريا الشمالية في دعم روسيا

قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن الجيش الروسي بدأ في نشر مزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال هجماته على كورسك قرب حدود أوكرانيا. ووفقا لزيلينسكي أصبح هؤلاء الجنود جزءا كبيرا من الوحدات الروسية وقد يظهرون بجبهات أخرى.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس السبت 14 ديسمبر / كانون الأول 2024 في خطاب الفيديو الليلي إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية. وقال زيلينسكي في خطابه: "الخسائر في هذه الفئة أصبحت كبيرة بالفعل". ولم يقدم أي أرقام حول الخسائر. واتهم زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصعيد الحرب ضد أوكرانيا عمدا وتجاهل الدعوات من الصين والبرازيل للقيام بكل ما يمكن لتخفيف حدة الوضع.

وظهرت تقارير أولية عن نشر الجنود الكوريين الشماليين في روسيا في أكتوبر / تشرين الأول الماضي 2024. وفي بداية نوفمبر / تشرين الثاني 2024 أفادت أوكرانيا لأول مرة بمشاركة هؤلاء الجنود في القتال. ووفقا لزيلينسكي أصبح الكوريون الشماليون الآن جزءا كبيرا من الوحدات الروسية وقد يظهرون قريبا في جبهات أخرى.

وجاءت تعليقات زيلينسكي بعد أن أفادت تقارير صباح يوم أمس السبت أن القصف الروسي أسفر عن مقتل شخصين على الأقل في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، وإصابة ستة آخرين، بحسب ما أفاد حاكم خيرسون أولكساندر بروكودين عبر منصة "تلغرام".

محاربون أوكرانيون قدامى يساعدون في إزالة الألغام الأرضية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وقال بروكودين إن ثلاثة مبان سكنية ومنزلين والعديد من السيارات تضررت في الهجوم. وتقع خطوط المواجهة في المنطقة على طول نهر دنيبرو الذي يصب في البحر الأسود.

هجمات متبادلة بالمسيّرات بين أوكرانيا وروسيا

وقال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إن الدفاعات الجوية دمرت 56 من أصل 108 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية في أحدث غارة ليلية. وأضاف الجيش أنه "فقد أثر" 49 مسيرة أخرى، وهو ما يحدث عادة نتيجة للتشويش الإلكتروني. وقالت القوات الجوية إن حطام طائرات مسيرة ألحق أضرارا بجزء غير محدد من البنية التحتية بالإضافة إلى مبان سكنية ومنازل.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عبر تطبيق تليغرام، اليوم الأحد 15 ديسمبر / كانون الأول 2024 أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 13 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وأخرى فوق مقاطعة بيلغورود".

وفي حصيلة جديدة أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في شباط /فبراير 2022، إلى نحو 762 ألفا و440 جنديا، بينهم 1280 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

ع.م / م.س (د ب أ ، رويترز)