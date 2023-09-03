 زيلينسكي يقيل وزير الدفاع ريزنيكوف ويعين رستم عمروف بدلا منه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.09.2023

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زيلينسكي يقيل وزير الدفاع ريزنيكوف ويعين رستم عمروف بدلا منه

في أكبر تغيير في الجيش الأوكراني خلال الحرب التي تشنها روسيا أقال زيلينسكي وزير دفاعه أولكسي ريزنيكوف وعين بدلا منه أحد تتارالقرم هو رستم عمروف. الخطوة قد تكون متوقعة في ظل اتهامات الفساد، لكن موافقة البرلمان مطلوبة.

وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عمروف هو من تتار القرم ويبلغ عمره 41 عاما.

وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عمروف هو من تتار القرم ويبلغ عمره 41 عاما.

 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد (3 سبتمبر/ أيلول 2023) إنه قرر إقالة وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف من منصبه، مشيرا إلى أنه سيطلب من البرلمان هذا الأسبوع اختيار رستم عمروف لشغل المنصب بدلا منه.

مختارات

جاء الإعلان في الخطاب المسائي المصور الذي يلقيه زيلينسكي للأمة ليمهد الطريق لأكبر تغيير في الجيش الأوكراني خلال الحرب التي تشنها روسيا منذ فبراير شباط 2022.

اتهامات بالفساد لوزارة الدفاع

وقاد ريزنيكوف (57 عاما)، الذي تم تعيينه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أي قبل ثلاثة أشهر من الغزو الروسي، مفاوضات كييف مع حلفائها لتسليح قواتها بمعدات عسكرية حديثة ولعب دورا في حصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات لدعم جهودها الحربية.

لكن منذ الغزو الروسي هزت وزارة الدفاع الأوكرانية العديد من فضائح الفساد. ففي كانون الثاني/ يناير، اضطر نائب ريزنيكوف للاستقالة بعد توجيه اتهامات لوزارة الدفاع بتوقيع عقود لشراء مواد غذائية بأسعار أعلى مرتين أو ثلاث مرات من الأسعار الحالية للمواد الغذائية الأساسية. ووصف رزنيكوف اتهام وزارته بالفساد بالتشهير.

 

وتأتي إقالته التي جرى الإعلان عنها مساءً في ظل الهجوم المضاد الذي تشنه كييف وأيضا الحملة التي تقودها أوكرانيا ضد الفساد بناء على طلب الاتحاد الأوروبي. كما أن الإقالة تمهد الطريق لتغييرات أساسية في دوائر وزارة الدفاع الأوكرانية.

وقال زيلينسكي "قررت تغيير وزير الدفاع الأوكراني. لقد أمضى أولكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوما في الحرب الشاملة". وأضاف "أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع كل من الجيش والمجتمع برمته".

ويجب أن يوافق البرلمان على تغيير وزير الدفاع، لكن من المرجح أن يحظى القرار بدعم أغلبية المشرعين في البرلمان الأوكراني. وقال زيلينسكي إنه يتوقع أن يوافق البرلمان على تعيين عمروف في منصب وزير الدفاع.

ويرأس عمروف (41 عاما)، وهو من تتار القرم، صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية منذ سبتمبر أيلول 2022 ولعب دورا في عدد من المفاوضات الحساسة في زمن الحرب، ومنها المباحثات الخاصة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

ص.ش/ع.أ.ج (رويترز، أ ف ب) 

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  • احتجاج ضد بوتين وتضامن مع أوكرانيا في كاليفورنيا (24/2/2022)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    مذكرة توقيف بحق بوتين وروسيا ترد

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  • الرئيس الأوكراني زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي بايدن في قمة السبع في هيروشيما باليابان (21/5/2023)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

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    في مواجهة طلبات زيلينسكي المتكررة وبعد فترة من المماطلة، قرر الأمريكيون والأوروبيون إرسال عشرات الدبابات الثقيلة من أجل تحسين قدرة الجيش الأوكراني على صد الهجمات. وفي 19 أبريل/ نيسان 2023، أعلنت كييف تلقيها أول منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت. في نهاية الشهر نفسه، أعلنت أوكرانيا أنها ستكون مستعدة قريباً لشن هجوم مضاد بهدف تحرير نحو 20% من أراضيها المحتلة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

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    قتال طيلة شهور في باخموت

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  • هنا يظهر قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين رافعاً العلم الروسي في باخموت (20/5/2023)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

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