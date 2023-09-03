زيلينسكي يقيل وزير الدفاع ريزنيكوف ويعين رستم عمروف بدلا منه

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد (3 سبتمبر/ أيلول 2023) إنه قرر إقالة وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف من منصبه، مشيرا إلى أنه سيطلب من البرلمان هذا الأسبوع اختيار رستم عمروف لشغل المنصب بدلا منه.

جاء الإعلان في الخطاب المسائي المصور الذي يلقيه زيلينسكي للأمة ليمهد الطريق لأكبر تغيير في الجيش الأوكراني خلال الحرب التي تشنها روسيا منذ فبراير شباط 2022.

اتهامات بالفساد لوزارة الدفاع

وقاد ريزنيكوف (57 عاما)، الذي تم تعيينه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أي قبل ثلاثة أشهر من الغزو الروسي، مفاوضات كييف مع حلفائها لتسليح قواتها بمعدات عسكرية حديثة ولعب دورا في حصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات لدعم جهودها الحربية.

لكن منذ الغزو الروسي هزت وزارة الدفاع الأوكرانية العديد من فضائح الفساد. ففي كانون الثاني/ يناير، اضطر نائب ريزنيكوف للاستقالة بعد توجيه اتهامات لوزارة الدفاع بتوقيع عقود لشراء مواد غذائية بأسعار أعلى مرتين أو ثلاث مرات من الأسعار الحالية للمواد الغذائية الأساسية. ووصف رزنيكوف اتهام وزارته بالفساد بالتشهير.

وتأتي إقالته التي جرى الإعلان عنها مساءً في ظل الهجوم المضاد الذي تشنه كييف وأيضا الحملة التي تقودها أوكرانيا ضد الفساد بناء على طلب الاتحاد الأوروبي. كما أن الإقالة تمهد الطريق لتغييرات أساسية في دوائر وزارة الدفاع الأوكرانية.

وقال زيلينسكي "قررت تغيير وزير الدفاع الأوكراني. لقد أمضى أولكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوما في الحرب الشاملة". وأضاف "أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع كل من الجيش والمجتمع برمته".

ويجب أن يوافق البرلمان على تغيير وزير الدفاع، لكن من المرجح أن يحظى القرار بدعم أغلبية المشرعين في البرلمان الأوكراني. وقال زيلينسكي إنه يتوقع أن يوافق البرلمان على تعيين عمروف في منصب وزير الدفاع.

ويرأس عمروف (41 عاما)، وهو من تتار القرم، صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية منذ سبتمبر أيلول 2022 ولعب دورا في عدد من المفاوضات الحساسة في زمن الحرب، ومنها المباحثات الخاصة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

ص.ش/ع.أ.ج (رويترز، أ ف ب)