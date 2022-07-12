زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن في البلاد بسبب ما وصفه بوجود شكوك بشأن حالات خيانة عدة ارتكبها مسؤولون محليون لصالح الروس.
أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن في البلاد، معللًا ذلك بتحقيقات في حالات خيانة محتملة يتجاوز عددها 650 حالة. زيلنسكي كان قد أقال سابقا ضباطا كبارا في الجيش والاستخبارات.
بعد مقتل 23 شخصًا على الأقل في قصف روسي على مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا، أدان الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الهجوم "المروع"، في حين دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى "محكمة خاصة" للجرائم الروسية المرتكبة في بلاده.
بعد تعرضه لانتقادات واسعة مؤخرًا إثر تصريحات مثيرة للجدل، أقالت الرئاسة الأوكرانية سفير البلاد لدى ألمانيا أندريه ميلنيك مع عدد من السفراء لدى دول أخرى. وذكرت مصادر إعلامية أنه سيتم نقل ميلنيك إلى وزارة الخارجية في كييف.
قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أمرت قواتها في أوكرانيا بتكثيف عملياتها. وفي حين أن تركيز الحرب، التي دخلت شهرها الخامس، انتقل لشرق أوكرانيا، فإن روسيا توجه ضرباتها الصاروخية إلى مدن أخرى ما يوحي بتحولها إلى حرب استنزاف.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول