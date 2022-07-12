زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن

بعد تصريحات مثيرة للجدل- زيلينسكي يقيل السفير الأوكراني في ألمانيا

بعد تعرضه لانتقادات واسعة مؤخرًا إثر تصريحات مثيرة للجدل، أقالت الرئاسة الأوكرانية سفير البلاد لدى ألمانيا أندريه ميلنيك مع عدد من السفراء لدى دول أخرى. وذكرت مصادر إعلامية أنه سيتم نقل ميلنيك إلى وزارة الخارجية في كييف.