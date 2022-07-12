 زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن | DW الأخبار | DW | 18.07.2022

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DW الأخبار

زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن في البلاد بسبب ما وصفه بوجود شكوك بشأن حالات خيانة عدة ارتكبها مسؤولون محليون لصالح الروس.

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