زيلينسكي يطالب العالم بالرد بعد "فيديو لقطع رأس أوكراني"

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العالم بالرد على مقطع فيديو تمت مشاركته عبر الإنترنت، وتردد أنه يُظهر قطع رأس أسير حرب أوكراني.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو تم نشره اليوم الأربعاء (12 نيسان/أبريل 2023): "إنه مقطع فيديو لروسيا كما هي". وقال إنه لم يكن حادثا ولا واقعة منفردة. وقال إن أحدا لن يفهم ما حدث إذا لم يرد قادة الدولة على مقطع الفيديو، مؤكدا أنه "يجب اتخاذ إجراء الآن!".

وفي الوقت نفسه، أكد زيلينسكي أن الأوكرانيين يجب عليهم أن "يركزوا على الجبهة وعلى طرد المحتلين من البلاد". وأضاف أن المهام الرئيسية الآن هي "سحق المحتل وإصدار أحكام بحق القتلة ومحاكمة الاشرار".

وجاءت تعليقات زيلينسكي بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، يظهر على ما يبدو قطع رأس لأسير حرب أوكراني على يد جندي روسي.

وتقوم الاستخبارات الأوكرانية حاليا بالتحقيق بشأن الفيديو. وقال فاسيل ماليوك، رئيس جهاز الأمن الأوكراني: "سنجد هؤلاء المتوحشين... إذا لزم الأمر، سنجدهم أينما كانوا: تحت الأرض أو من القبر".

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر "يجري تداول مقطع فيديو مروع على الإنترنت لقوات روسية تقطع رأس أسير حرب أوكراني". وقال في إشارة إلى مجلس الأمن الدولي والذي تولت روسيا رئاسته الدورية هذا الشهر "من السخف أن تتولى روسيا، وهي أسوأ من تنظيم الدولة الإسلامية، رئاسة مجلس الأمن".

واشتهر مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق وسوريا بنشر مقاطع فيديو لقطع رؤوس أسرى عندما سيطروا على مساحات شاسعة من البلدين بين عامي 2014 و2017.

ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية المحكمة الجنائية الدولية إلى "التحقيق الفوري في جريمة أخرى ارتكبها الجيش الروسي".

وفي جنيف، قالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا إنها فزعت لما وصفته بمقاطع الفيديو "المروعة بشكل خاص" المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت البعثة في بيان "للأسف، هذه ليست حادثة منفردة. كما يجب التحقيق بشكل مناسب في الأحداث الأخيرة ومحاسبة الجناة".

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الكرملين يشكك

وفي موسكو، شكك الكرملين في مصداقية مقطع الفيديو. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول اليوم الأربعاء "أولا، نحن نعيش في عالم الأخبار المزيفة، ولذلك علينا أن نتأكد من صحة هذا المقطع".

واعترف بيسكوف بأن هذه "صور مروعة" ولكن قال إنه يجب التحقق من ما إذا كانت عملية قطع الرأس وقعت بالفعل. وأضاف أنه بعد ذلك يتعين على السلطات التحقيق لمعرفة من الطرف المسؤول عن الجريمة.

ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من صحة أو مصدر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه رجل يرتدي زيا عسكريا يقطع رأس رجل يضع شارة صفراء على ذراعه مثل تلك التي يستخدمها الجنود الأوكرانيون.

خ.س/ع.خ (د ب أ، رويترز)