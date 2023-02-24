 زيلينسكي يصل بولندا لإجراء محادثات ومقابلة لاجئين أوكرانيين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.04.2023

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زيلينسكي يصل بولندا لإجراء محادثات ومقابلة لاجئين أوكرانيين

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بولندا، في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد كما أعلنت الرئاسة البولندية. ويعتزم الرئيسان الأوكراني والبولندي عقد اجتماع بالقلعة الملكية في وارسو بحضور لاجئين أوكرانيين.

الرئيسان الأوكراني والبولندي في وارسو

يعتزم زيلينسكي ودودا عقد اجتماع في المساء بالقلعة الملكية في وارسو، مع أشخاص من أوكرانيا وجدوا ملاذا من الحرب في بولندا

إلتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء (الخامس من أبريل/ نيسان 2023) نظيره البولندي أندريه دودا في وارسو. وعرض التلفزيون البولندي لقطات لزيلينسكي وقرينته أولينا زيلينسكا وهما يستقلان سيارة ليموزين مصفحة أمام القصر الرئاسي في وارسو اليوم الأربعاء وكان في استقبالهما دودا وسيدة بولندا الأولى أجاتا كورنهاوزر دودا.

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خلال اجتماع في بولندا، طالب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي واشنطن بتعزيز وجودها العسكري في المنطقة، كما بحث وزراء خارجية المجموعة قضايا أمنية وتنسيق أشكال مختلفة من المساعدة لأوكرانيا.

فيما تتواصل المعارك في باخموت، كشف رئيس الحكومة البولندية أن حلفاء كييف يقتربون من اتفاق حول الخطوة المقبلة في دعمهم العسكري لأوكرانيا، معربا عن استعداد بلاده لمنح أوكرانيا طائرات ميغ-29 المقاتلة في غضون أسابيع.

ومن المتوقع أن يلتقي دودا وزيلينسكي بالصحفيين، بعد إجراء المشاورات، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني أيضا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي.

ويعتزم زيلينسكي ودودا عقد اجتماع في المساء بالقلعة الملكية في وارسو، مع أشخاص من أوكرانيا وجدوا ملاذا من الحرب في بولندا. ويخطط رئيسا الدولتين لإلقاء خطابين أثناء الحدث.

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني نادرا ما يسافر إلى الخارج منذ أن غزت روسيا بلاده في شباط/فبراير من عام 2022. وفي شباط/ فبراير الماضي، زار لندن وباريس وبروكسل. وسافر في رحلته الأولى إلى بولندا والولايات المتحدة، في كانون الاول/ ديسمبر الماضي.

واستقبلت بولندا نحو 1.6 مليون لاجئ حرب من أوكرانيا المجاورة. ودعت بولندا، وهي إحدى دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مرارا وتكرارا إلى تقديم مساعدات عسكرية غربية لأوكرانيا التي تتعرض للهجوم من قبل روسيا، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ع.أ.ج / ع ش (أ ف ب، د ب أ)

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