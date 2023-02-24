زيلينسكي يصل بولندا لإجراء محادثات ومقابلة لاجئين أوكرانيين

إلتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء (الخامس من أبريل/ نيسان 2023) نظيره البولندي أندريه دودا في وارسو. وعرض التلفزيون البولندي لقطات لزيلينسكي وقرينته أولينا زيلينسكا وهما يستقلان سيارة ليموزين مصفحة أمام القصر الرئاسي في وارسو اليوم الأربعاء وكان في استقبالهما دودا وسيدة بولندا الأولى أجاتا كورنهاوزر دودا.

ومن المتوقع أن يلتقي دودا وزيلينسكي بالصحفيين، بعد إجراء المشاورات، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني أيضا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي.

ويعتزم زيلينسكي ودودا عقد اجتماع في المساء بالقلعة الملكية في وارسو، مع أشخاص من أوكرانيا وجدوا ملاذا من الحرب في بولندا. ويخطط رئيسا الدولتين لإلقاء خطابين أثناء الحدث.

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني نادرا ما يسافر إلى الخارج منذ أن غزت روسيا بلاده في شباط/فبراير من عام 2022. وفي شباط/ فبراير الماضي، زار لندن وباريس وبروكسل. وسافر في رحلته الأولى إلى بولندا والولايات المتحدة، في كانون الاول/ ديسمبر الماضي.

واستقبلت بولندا نحو 1.6 مليون لاجئ حرب من أوكرانيا المجاورة. ودعت بولندا، وهي إحدى دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مرارا وتكرارا إلى تقديم مساعدات عسكرية غربية لأوكرانيا التي تتعرض للهجوم من قبل روسيا، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ع.أ.ج / ع ش (أ ف ب، د ب أ)