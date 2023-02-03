 زيلينسكي يصف الوضع الميداني في دونيتسك بالصعب | DW الأخبار | DW | 06.02.2023

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DW الأخبار

زيلينسكي يصف الوضع الميداني في دونيتسك بالصعب

توقع الحكومة الأوكرانية هجوما روسيا جديدا هذا الشهر بحلول ذكرى مرور عام على بدء الغزو الروسي. في الأثناء؛ باتت منطقة دونيتسك، التي كانت مسرحا من المعارك الضارية طوال أشهر، باتت تنعزل بشكل متزايد جراء التقدم الروسي.

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