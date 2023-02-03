زيلينسكي يصف الوضع الميداني في دونيتسك بالصعب

أوكرانيا تستبدل وزير الدفاع وقتال ضار في باخموت

بعد فضائح طالت وزارة الدفاع الأوكرانية أستبدل وزير الدفع برئيس الاستخبارات، في وقت تدور فيه معارك ضارية في باخموت فيما وصلت أول دبابة من نوع ليوبارد من كندا إلى بولندا لنقلها إلى أوكرانيا.