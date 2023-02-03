زيلينسكي يصف الوضع الميداني في دونيتسك بالصعب

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توقع الحكومة الأوكرانية هجوما روسيا جديدا هذا الشهر بحلول ذكرى مرور عام على بدء الغزو الروسي. في الأثناء؛ باتت منطقة دونيتسك، التي كانت مسرحا من المعارك الضارية طوال أشهر، باتت تنعزل بشكل متزايد جراء التقدم الروسي.
بعد فضائح طالت وزارة الدفاع الأوكرانية أستبدل وزير الدفع برئيس الاستخبارات، في وقت تدور فيه معارك ضارية في باخموت فيما وصلت أول دبابة من نوع ليوبارد من كندا إلى بولندا لنقلها إلى أوكرانيا.
لا تدور رحى الحرب في أوكرانيا بالوسائل العسكرية فحسب، وإنما بالإعلامية أيضاً.
مستشار ألمانيا يكشف عن وجود "توافق" و"اجماع" بين الحلفاء والرئيس زيلينسكي بعدم استخدام المساعدات العسكرية الغربية للهجوم على روسيا. وكييف تقرّ "بوضع يزداد صعوبة" على جبهة باخموت.
تعهد الرئيس الأوكراني ألا تضيّع بلاده "يوماً واحداً" للمضي نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال استقباله قادة الاتحاد في كييف. ووضعت بروكسل خطة من أجل الاستفادة من أموال روسية مجمدة لاعادة الإعمار.
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