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زيلينسكي يصطحب 5 من قادة كتيبة أزوف من أثناء عودته إلى كييف قادما من تركيا رغم أن ذلك يتعارض مع اتفاقية تبادل الأسرى مع روسيا التي نددت بعودتهم إلى أوكرانيا
اصطحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة سابقين لمعركة آزوفستال من تركيا، خارقاً الاتفاق ببقائهم هناك حتى نهاية الحرب، هذا في وقت تحدث فيه مركز أبحاث أمريكي عن تقدم في الهجوم الأوكراني على باخموت.
عشية مرور 500 يوم على غزو أوكرانيا، وافق البيت الأبيض على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية، فيما وصل الرئيس الأوكراني إلى تركيا لأول مرة منذ بدء غزو روسيا لبلاده.
يرى دان نيجريا الخبير بمركز الحرية والازدهار بالمجلس الاطلسي أن روسيا قد تتجه نحو اضطراب داخلي بسبب تمرد قائد قوات فاغنر الذي أضعف فلاديمير بوتين وسلطة موسكو المركزية وأن ذلك قد يدفع لمزيد من محاولات الانفصال عن روسيا.
المدنيون السوريون يدفعون ثمن الصراع السياسي المستمر وتضارب المصالح بين موسكو ودمشق وأنقرة. مؤخرا كثفت روسيا قصفها لقرى وبلدات بالقرب من مدينة إدلب بشمال غرب سوريا ما أوقع قتلى وجرحى. فما الذي يقف وراء هذا القصف؟
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