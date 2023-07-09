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زيلينسكي يصطحب 5 من قادة كتيبة أزوف من أثناء عودته إلى كييف قادما من تركيا

زيلينسكي يصطحب 5 من قادة كتيبة أزوف من أثناء عودته إلى كييف قادما من تركيا رغم أن ذلك يتعارض مع اتفاقية تبادل الأسرى مع روسيا التي نددت بعودتهم إلى أوكرانيا