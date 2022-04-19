زيلينسكي يزور جبهات القتال لرفع الروح المعنوية للجنود

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للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب يترك الرئيس الأوكراني زيلينسكي العاصمة كييف ويقوم بزيارة لجبهات القتال في شرق أوكرانيا لتكريم الجنود ورفع معنويايتهم في ظل احتدام المعارك في منطقة الدومباس
تحديّاً لتحذيرات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بريطانيا تكشف عن عزمها تزويد أوكرانيا بقاذفات يصل مداها إلى 80 كيلومتراً، والرئيس الأوكراني زيلينسكي يقوم بزيارة تفقدية لقواته على جبهة دونباس.
أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لتبادل الأسرى مع روسيا. وأشار إلى أن عدة آلاف من الأشخاص محتجزون بعد استيلاء روسيا على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا ونتيجة للمعركة في منطقة دونباس.
غضب عارم في كييف بعد أن علت أصوات تقترح التنازل عن أراضٍ أوكرانية لروسيا مقابل انهاء الحرب، آخرها تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بهذا الشأن، ليعقب الرئيس زيلنسكي بحزم قائلا: "لسنا في عام 1938".
حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا الغرب على "التوقف عن العبث" مع روسيا، مطالبا بفرض عقوبات أشد عليها، متهما موسكو بارتكاب "إبادة جماعية" بشرق البلاد، فيما اتهمت موسكو الرئيس الأوكراني بعدم الرغبة في التفاوض.
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