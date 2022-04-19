 زيلينسكي يزور جبهات القتال لرفع الروح المعنوية للجنود | DW الأخبار | DW | 06.06.2022

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DW الأخبار

زيلينسكي يزور جبهات القتال لرفع الروح المعنوية للجنود

للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب يترك الرئيس الأوكراني زيلينسكي العاصمة كييف ويقوم بزيارة لجبهات القتال في شرق أوكرانيا لتكريم الجنود ورفع معنويايتهم في ظل احتدام المعارك في منطقة الدومباس

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