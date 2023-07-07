زيلينسكي يزور تركيا ضمن جولته في دول حلف الناتو

"تقدم أوكراني" في باخموت وزيلينسكي يعيد معه قادة "آزوف" من تركيا

اصطحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة سابقين لمعركة آزوفستال من تركيا، خارقاً الاتفاق ببقائهم هناك حتى نهاية الحرب، هذا في وقت تحدث فيه مركز أبحاث أمريكي عن تقدم في الهجوم الأوكراني على باخموت.