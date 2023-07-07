زيلينسكي يزور تركيا ضمن جولته في دول حلف الناتو

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عقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مباحثات مع ضيفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة اتفاق الحبوب وانضمام بلاده للناتو. وأكد أردوغان دعم بلاده لانضمام أوكرانيا للناتو.
عشية مرور 500 يوم على غزو أوكرانيا، وافق البيت الأبيض على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية، فيما وصل الرئيس الأوكراني إلى تركيا لأول مرة منذ بدء غزو روسيا لبلاده.
اصطحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة سابقين لمعركة آزوفستال من تركيا، خارقاً الاتفاق ببقائهم هناك حتى نهاية الحرب، هذا في وقت تحدث فيه مركز أبحاث أمريكي عن تقدم في الهجوم الأوكراني على باخموت.
المدنيون السوريون يدفعون ثمن الصراع السياسي المستمر وتضارب المصالح بين موسكو ودمشق وأنقرة. مؤخرا كثفت روسيا قصفها لقرى وبلدات بالقرب من مدينة إدلب بشمال غرب سوريا ما أوقع قتلى وجرحى. فما الذي يقف وراء هذا القصف؟
"السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، فيما المحتل لا يزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة"، هكذا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد لقاء وفد الوساطة الأفريقية، الذي يزور كييف لبحث وقف الحرب.
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