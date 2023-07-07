 زيلينسكي يزور تركيا ضمن جولته في دول حلف الناتو | DW الأخبار | DW | 09.07.2023

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DW الأخبار

زيلينسكي يزور تركيا ضمن جولته في دول حلف الناتو

عقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مباحثات مع ضيفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة اتفاق الحبوب وانضمام بلاده للناتو. وأكد أردوغان دعم بلاده لانضمام أوكرانيا للناتو.

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