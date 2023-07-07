 زيلينسكي يزور تركيا ضمن جولته في دول حلف الناتو | DW الأخبار | DW | 08.07.2023

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DW الأخبار

زيلينسكي يزور تركيا ضمن جولته في دول حلف الناتو

عقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مباحثات مع ضيفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة اتفاق الحبوب وانضمام بلاده للناتو. وأكد أردوغان دعم بلاده لانضمام أوكرانيا للناتو.

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زيلينسكي يزور إسطنبول... عرض تركي جديد؟

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مؤتمر ميونيخ للأمن يقترب من نهايته. بعد مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا، احتلت الحرب مركز الصدارة في نقاشات المؤتمر.

واقع أوكرانيا الجديد أهم محاور المحادثات في مؤتمر ميونيخ للأمن 19.02.2023

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زيلينسكي يعد بـ"النصر" على الروس من مدينة إيزيوم المحررة 15.09.2022

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STICHWAHL ZUM LANDRAT IN SONNEBERG 25/06/2023 - Sonneberg: Die Stichwahl zum neuen Landrat des Landkreises Sonneberg am 25. Juni 2023 in Sonneberg ThÃ¼ringen. V.l.n.r. Carsten HÃ¼tter, BjÃ¶rn HÃ¶cke AfD, AfD-Landratskandidat, Robert Sesselmann, und MdB Tino Chrupalla AfD jubeln nach dem Wahlsieg in der Frankenbaude. / _________________ *** STICHWAHL ZUM LANDRAT IN SONNEBERG 25 06 2023 Sonneberg The runoff election for the new district administrator of the Sonneberg district on 25 June 2023 in Sonneberg Thuringia V l n r Carsten HÃ¼tter, BjÃ¶rn HÃ¶cke AfD , AfD district administrator candidate, Robert Sesselmann, and MdB Tino Chrupalla AfD cheer after the election victory in the Frankenbaude

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FILE PHOTO: Migrants wait in the Tunisian port of Sfax after being stopped at sea by the Tunisian coast guard during an attempt to cross to Italy, April 26, 2023. REUTERS/Jihed Abidellaoui/File Photo/File Photo

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ZAGAN, POLAND - JUNE 12: Leopard 2 main battle tanks of the Bundeswehr, the German armed forces, take part in the NATO Noble Jump military exercises during a live fire demonstration on June 12, 2019 in Zagan, Poland. The exercises include VJTF, or Very High Readiness Joint Task Force, units, as well as the I German-Netherlands Corps, with soldiers from Germany, the Netherlands, Norway and Poland taking part. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

هل حلف الناتو مستعد لمواجهة التهديدات الروسية في أوروبا؟ 07.07.2023

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زيلينسكي في تركيا.. وواشنطن توافق على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية 07.07.2023

عشية مرور 500 يوم على غزو أوكرانيا، وافق البيت الأبيض على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية، فيما وصل الرئيس الأوكراني إلى تركيا لأول مرة منذ بدء غزو روسيا لبلاده.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy shakes hands with one of commanders of defenders of the Azovstal Iron and Steel Works in Mariupol Denys Prokopenko as they return to Ukraine from Istanbul, Turkey July 8, 2023. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

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Smoke rises as a result of an air strike by Russian warplanes that targeted, among other places, a vegetable market on the outskirts of the town of Jisr Al-Shughur.

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16.06.2023 Egypt's Prime Minister Mustafa Madbuly, Senegal's President Macky Sall, President of the Union of Comoros Azali Assoumani, Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy, South African President Cyril Ramaphosa and Zambia's President Hakainde Hichilema walk to attend a joint press conference, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine June 16, 2023. REUTERS/Valentyn Ogirenko

بعد لقائه قادة أفارقة في كييف .. زيلينسكي يرفض أي تفاوض مع موسكو 16.06.2023

"السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، فيما المحتل لا يزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة"، هكذا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد لقاء وفد الوساطة الأفريقية، الذي يزور كييف لبحث وقف الحرب.