زيلينسكي يدعو المجندين الروس للاستسلام ويعدهم بحسن المعاملة

ما دلالة وتداعيات إعلان الرئيس بوتين التعبئة للحرب؟

مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية، تزايدت المخاوف من دفع المزيد من الجنود الروس إلى ساحات المعارك في أوكرانيا. غير أن الإعلان لم يمر مرور الكرام، فكيف تبدو تداعياته في الشارع الروسي؟