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روسيا تشهد مظاهرات مناوئة للحرب في أوكرانيا ورفض للتجنيد. زيلينسكي يدعو المجندين الروس للاستسلام ويعدهم بحسن المعاملة وعدم إجبارهم على العودة إلى روسيا. مظاهرات في مدن روسية عديدة واعتقالات بالآلاف.
مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية، تزايدت المخاوف من دفع المزيد من الجنود الروس إلى ساحات المعارك في أوكرانيا. غير أن الإعلان لم يمر مرور الكرام، فكيف تبدو تداعياته في الشارع الروسي؟
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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