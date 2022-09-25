 زيلينسكي يدعو المجندين الروس للاستسلام ويعدهم بحسن المعاملة | DW الأخبار | DW | 25.09.2022

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DW الأخبار

زيلينسكي يدعو المجندين الروس للاستسلام ويعدهم بحسن المعاملة

روسيا تشهد مظاهرات مناوئة للحرب في أوكرانيا ورفض للتجنيد. زيلينسكي يدعو المجندين الروس للاستسلام ويعدهم بحسن المعاملة وعدم إجبارهم على العودة إلى روسيا. مظاهرات في مدن روسية عديدة واعتقالات بالآلاف.

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