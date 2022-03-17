زيلينسكي يدعو إلى محادثات سلام جديدة مع موسكو مع تقدم القوات الروسية في ماريوبول

خبراء: موسكو تسعى لإنجازات عسكرية لتحولها لمكاسب سياسية

يرى خبراء أن عدم فعالية القوة القتالية الروسية وقوة المقاومة العسكرية الأوكرانية هما مفاجأة حقيقية. لكن هناك فرضيات تكتيكية من الجانب الروسي قد يلجأ إليها في الأسابيع المقبلة سترجح كفته أكثر حسب الخبراء، فما هي؟