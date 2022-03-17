زيلينسكي يدعو إلى محادثات سلام جديدة مع موسكو مع تقدم القوات الروسية في ماريوبول

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مع دخول القوات الروسية وسط مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، وجه الرئيس الأوكراني نداء جديداً لإجراء محادثات سلام مع موسكو.
طالبت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي باعتبار الرئيس الروسي "مجرم حرب"، وحثت في الوقت نفسه على سرعة شحن الأسلحة اللازمة للدفاع عن كييف، فيما قالت دول مجموعة السبع إن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون.
يرى خبراء أن عدم فعالية القوة القتالية الروسية وقوة المقاومة العسكرية الأوكرانية هما مفاجأة حقيقية. لكن هناك فرضيات تكتيكية من الجانب الروسي قد يلجأ إليها في الأسابيع المقبلة سترجح كفته أكثر حسب الخبراء، فما هي؟
اتهمت أوكرانيا، القوات الروسية بتعمد قصف مسرح لجأ إليه أكثر من ألف شخص في ماريوبول، في الوقت الذي نفت فيه روسيا القصف ووجهت أصابع الاتهام لكتيبة أوكرانية، فكيف علقت "هيومن رايتس ووتش"؟
إثر إعلان موسكو إحراز تقدم في المفاوضات مع كييف بشأن حياد أوكرانيا، دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي موسكو إلى مفاوضات جدية. وهناك خلاف حول "ضمانات أمنية" تطالب بها أوكرانيا التي حددت "خطوطاً حمراء" في المحادثات.
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