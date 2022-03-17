 زيلينسكي يدعو إلى محادثات سلام جديدة مع موسكو مع تقدم القوات الروسية في ماريوبول | DW الأخبار | DW | 19.03.2022

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زيلينسكي يدعو إلى محادثات سلام جديدة مع موسكو مع تقدم القوات الروسية في ماريوبول

مع دخول القوات الروسية وسط مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، وجه الرئيس الأوكراني نداء جديداً لإجراء محادثات سلام مع موسكو.

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