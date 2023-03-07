 زيلينسكي يحذر من مغبة سيطرة القوات الروسية على باخموت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.03.2023

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أخبار

زيلينسكي يحذر من مغبة سيطرة القوات الروسية على باخموت

دق الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي ناقوس الخطر بشأن تداعيات احتمال استيلاء الجيش الروسي على باخموت، مؤكدا أن الدفاع عن المدينة يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة لمسار الحرب.

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية بثّت اليوم (الأربعاء الثامن من مارس / آذار 2023) من أنّه إذا استولت القوات الروسية على باخموت، المدينة التي يدافع جيشه عنها بضراوة منذ أشهر، فسيصبح "الطريق مفتوحاً" أمام قوات موسكو للاستيلاء على مدن عديدة في شرق البلاد. وقال زيلينسكي لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية "نحن ندرك أنّه بعد باخموت، يمكنهم الذهاب إلى ما بعدها. يمكنهم الذهاب إلى كراماتورسك، يمكنهم الذهاب إلى سلوفيانسك، الطريق سيكون مفتوحاً أمام الروس (...) إلى مدن أخرى في أوكرانيا".

وشدّد الرئيس الأوكراني على أنّ الدفاع عن هذه المدينة "مسألة استراتيجية بالنسبة لنا". وأضاف أنّ قواته مصمّمة على الدفاع عن المدينة ومنع سقوطها بأيدي الجيش الروسي". وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال الثلاثاء إنّ باخموت تشكّل "عقدة مهمة (في خطوط) الدفاع الأوكرانية في منطقة دونباس. إنّ السيطرة عليها ستسمح بهجمات إضافية في عمق خطوط دفاع القوات المسلّحة الأوكرانية".

 لكنّ عدداً من الخبراء والمراقبين يشكّكون بالأهمية الاستراتيجية لمدينة باخموت، وقد سرت في الأيام الأخيرة تكهّنات بقرب انسحاب القوات الأوكرانية منها. لكنّ الرئيس الأوكراني أكّد لشبكة "سي إن إن" أنّ قواته لن تنسحب من باخموت. وقال "لقد عقدت أمس اجتماعاً مع رئيس الأركان وكبار القادة العسكريين (...) وجميعهم قالوا إنّه يجب أن نظلّ أقوياء في باخموت". وأضاف "بالطبع، علينا أن نفكّر بأرواح جنودنا. لكن علينا أن نفعل كلّ ما في وسعنا في الوقت الذي نتلقّى فيه أسلحة وإمدادات وجيشنا يستعدّ للهجوم المضادّ".

واكتسبت باخموت أهمية رمزية وتكتيكية بعدما عجزت القوات الروسية عن السيطرة عليها على الرّغم من أكثر من سبعة أشهر من المعارك الطاحنة التي تكبّد بسببها الطرفان خسائر فادحة. ومعركة باخموت هي الأطول أمداً والأكثر حصداً للأرواح منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.  والمدينة التي كان عدد سكّانها يناهز قبل الحرب 70 ألف نسمة، لم يعد يقطنها سوى أربعة آلاف نسمة وباتت شبه مدمّرة بالكامل.

على الجانب الروسي أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" الروسية للمرتزقة، يفغيني بريغوزين، أن مجموعته غزت كامل الجزء الشرقي لباخموت وقال في تسجيل صوتي أصدره مكتبه الإعلامي اليوم الأربعاء، "كل شيء في شرق نهر باخموت تحت السيطرة الكاملة لشركة فاغنر الخاصة للأمن". ولم يؤكد الجانب الأوكراني حتى الآن أن قواته انسحبت من المنطقة. ومن غير المحتمل التحقق بشكل مستقل من تلك المزاعم من منطقة الحرب.

ح.ز/ ا.ف (رويترز/ أ.ف.ب)

  • انفجارات في كييف صبيحة الـ 24 من فبراير/شباط 2022

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    "استيقظنا على الحرب" 

    في صباح 24 من فبراير/ شباط 2022، استيقظ العديد من الأوكرانيين على انفجارات قوية تهز العاصمة كييف حيث أقدمت روسيا على شن الحرب والتوغل العسكري واسع النطاق ما يمثل أكبر هجوم تشنه دولة ضد دولة أخرى ذات سيادة منذ الحرب العالمية الثانية. واستهدفت روسيا المباني المدنية مع أسفر عن سقوط ضحايا. وأعلنت أوكرانيا على الفور الأحكام العرفية.

  • مبنى مسرح ماريوبول (8/4/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    قصف بلا رحمة

    مع بداية الحرب، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "عملية عسكرية خاصة" بهدف الاستيلاء على منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرق البلاد. اندفع سكان مدينة ماريوبول الساحلية في دونيتسك إلى البقاء في الطوابق السفلى من المباني لأسابيع خوفا من القصف. مات الكثيرون تحت الأنقاض. أدانت منظمات حقوقية الغارة الروسية التي استهدفت مبنى مسرح ماريوبول الذي لجأ إليه مئات الأشخاص في مارس / آذار العام الماضي.

  • A young boy looks out the window of an evacuation train in the city of Pokrowsk in the Donetsk region

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    نزوح غير مسبوق

    تسببت الحرب في أوكرانيا في موجة نزوح جماعي غير مسبوق في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد فر أكثر من 8 ملايين شخص من البلاد. استقبلت بولندا وحدها 1.5 مليون شخص. وأُجبر ملايين الأشخاص، ومعظمهم من شرق وجنوب أوكرانيا، على الفرار.

  • An investigator from an international forensics team looking at body bags

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    بوتشا.. مشاهد مروعة

    تمكن الجيش الأوكراني من طرد القوات الروسية من مناطق في شمال وشمال شرق البلاد بعد أسابيع قليلة من احتلالها. فشلت خطة روسيا في محاصرة العاصمة كييف. بعد تحرير المناطق، أصبح حجم الفظائع الروسية المزعومة جليا أمام أعين الملايين ليس في أوكرانيا وحدها وإنما في العالم بأسره مع انتشار صور المدنيين الذين جرى تعذيبهم قبل قتلهم في مدينة بوتشا قرب كييف فيما أفاد المسؤولون بمقتل 461 حالة وفاة.

  • Scene of aftermath of a Russian missile strike on the railway station in the Ukrainian city of Kramatorsk on April 8, 2022

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    رائحة الدمار والموت تفوح من كراماتورسك

    مع استمرار الحرب، ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف المدنيين بإقليم دونباس. طلب المسؤولون من السكان المدنيين التراجع إلى مناطق أكثر أمانا، لكن الصواريخ الروسية استهدفت أيضا السكان خلال محاولتهم الفرار بما في ذلك مدينة كراماتورسك شرق البلاد. وأسفر القصف الذي طال محطة السكك الحديدية بالمدينة في أبريل/ نيسان عن مقتل أكثر من 61 شخصا وإصابة 120 آخرين حيث كان الآلاف يحاولون الفرار.

  • محطة قطار الأنفاق كملجأ لسكان كييف (16/12/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    القصف في كل مكان

    خلال الهجمات الجوية التي شنها الجيش الروسي، لجأ الملايين في أوكرانيا إلى ملاجئ. وعلى وقع ذلك، أضحت الطوابق السفلى بالنسبة للسكان قرب الخطوط الأمامية، بمثابة المنازل. وسعى سكان المدن الكبرى إلى الاحتماء من القصف الصاروخي حيث باتت محطات المترو في كييف وخاركيف ملاذات آمنة.

  • محطة الطاقة النووية زابوريجيا التي وقعت تحت سيطرة الجيش الروسي (11/9/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    محاوف من "كارثة نووية محتملة" في زابوريجيا

    بعد أسابيع من بدء التوغل العسكري الروسي، احتلت القوات الروسية مساحة كبيرة من المناطق في جنوب وشرق أوكرانيا خاصة المتاخمة للعاصمة. امتد القتال إلى مباني محطة الطاقة النووية زابوريجيا والتي أصحبت خاضعة لسيطرة الروس منذ ذلك الحين. أوفدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خبراء إلى المحطة حيث دعت إلى إنشاء منطقة حماية آمنة حولها.

  • رجل يختبئ في مصنع آزوفستال لأعمال الحديد والصلب (10/5/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    اليأس يسود ماريوبول

    فرض الجيش الروسي حصارا خانقا على ماريوبول لأكثر من ثلاثة أشهر مع منع دخول الإمدادات وكل شيء. وفي غضون ذلك، كان مصنع آزوفستال لأعمال الحديد والصلب آخر معقل أوكراني بالمدينة، حيث تواجد بداخله آلاف الجنود والمدنيين. وفي مايو / أيار وبعد هجوم مكثف، تمكن الجنود الروس من الاستيلاء على المصنع واعتقال أكثر من ألفي شخص داخله.

  • رفع العلم الأوكراني في جزيرة الأفعى (4/7/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    جزيرة الأفعى.. رمز للمقاومة 

    احتلت روسيا جزيرة الأفعى في البحر الأسود في اليوم الأول من الحرب فيما انتشرت على الإنترنت محادثة بين أفراد الخدمة الأوكرانية والقوات الروسية حيث رفض الأوكرانيون الاستسلام. وفي أبريل/ نيسان، زعم الجانب الأوكراني إغراق سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود "موسكفا" والتي شاركت في الهجوم على الجزيرة. وقالت أوكرانيا في يونيو / حزيران إن قواتها تمكنت من إبعاد الروس عن الجزيرة.

  • في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    حصيلة ضحايا الحرب؟

    لا تزال حصيلة القتلى في الحرب غير دقيقة بشكل كبير، لكن للأمم المتحدة قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن 7200 مدني فضلا عن إصابة أكثر من 12 ألفا وسط تقديرات تشير إلى ارتفاع الحصيلة. أما فيما يتعلق بالجانب العسكري فلا يوجد حتى الآن أي رقم دقيق للخسائر من الجنود في الطرفين.

  • راجمات صواريخ هيمارس أمريكية الصنع (8/1/2019)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    تغيير قواعد اللعبة

    وفي الأيام الأولى من الحرب، احتدم الجدل في الدول الغربية حيال تسليح أوكرانيا، بيد أن الجانب الأوكراني تلقى القليل من الأسلحة الغربية في بداية الحرب. مثلت راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، علامة فارقة في الصراع حيث سمحت للجيش الأوكراني بقطع خطوط الدعم الخاصة بالمدفعية الروسية وساهمت في نجاح تنفيذ هجمات مضادة على مواقع تمركز القوات الروسية.

  • سكان مدينة خيرسون يرحبون بدخول الجنود الأوكران (11/11/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    فرحة التحرير

    شن الجيش الأوكراني في مطلع سبتمبر / أيلول هجوما مضادا ناجحا في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد مع تراجع وتقهقر القوات الروسية حيث تركوا أسلحتهم ومعداتهم العسكرية وحتى الذخيرة وأدلة ربما توثق وقوع جرائم حرب. وعلى وقع ذلك، استطاع الجيش الأوكراني دخول مدينة خيرسون وسط هتاف السكان.

  • انفجار كبير على جسر القرم أو كيرتش (8/10/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    انفجار جسر القرم

    في أكتوبر / تشرين الأول، وقع انفجار كبير على جسر القرم أو "كيرتش" الذي بنته روسيا لربط أراضيها بشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها عام 2014. وعلى وقع الانفجار، دُمر الجسر جزئيا. وتقول روسيا إن شاحنة محملة بالمتفجرات كانت قادمة من أوكرانيا تسببت في الانفجار فيما لم يعلن المسؤولين الأوكرانيون صراحة أي مسؤولة عن الحادث.

  • انقطاع الكهرباء في كييف بسبب استهداف روسيا لمحطات الطاقة (23/12/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    استهداف محطات الطاقة

    بعد أيام قليلة من تفجير جسر القرم، نفذت روسيا أول هجوم واسع النطاق على محطات الطاقة في أوكرانيا ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق كثيرة من مدينة لفيف وحتى خاركيف. منذ ذلك الحين، أصبح شن روسيا ضربات مكثفة على البنية التحتية للطاقة أمرا شائعا. وقد فاقمت هذه الهجمات من معاناة المدنيين في المدن الأوكرانية خاصة مع انقطاع التيار الكهربائي والمياه بشكل شبه يومي.

  • الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البرلمان الأوروبي (9/2/2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    الطريق إلى عضوية الاتحاد الأوروبي

    منذ بداية الحرب، دأب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على نشر مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي حيث يتحدث فيها عن الخسائر ووضع البلاد، مؤكدا على استمرار القتال. لم يتمكن زيلينسكي فقط من توحيد البلاد فحسب وإنما حصل أيضا على دعم كبير من الدول الغربية. وتحت رئاسته، أحرزت أوكرانيا تقدما كبيرا في طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

  • وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على ظهر دبابة ليوبارد 2 القتالية ألمانية الصنع (1/2/2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    مساعدات مالية وعسكرية غربية

    تعتمد قدرة أوكرانيا في صد هجمات روسيا على المساعدات الخارجية. وقد قدمت العديد من دول الغرب مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية بمليارات الدولارات. لكن تقديم مساعدات عسكرية تتضمن دبابات ومدفعية ثقيلة ظل موضع نقاش كبير في الدول الغربية فيما يرجع ذلك إلى الخوف من استفزاز روسيا واتساع نطاق الحرب. وأخيرا، وبعد موافقة ألمانيا، تم التوصل لاتفاق لتزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2" القتالية ألمانية الصنع.

  • أثار الدمار الذي لحق بمدينة باخموت (12.01.2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    باخموت.. مدينة مدمرة

    على مدى أشهر، اندلعت معارك عسكرية عنيفة حول مدينة باخموت في منطقة دونيتسك، بيد أنه منذ خسارة القوات الأوكرانية مدينة سوليدار القريبة من باخموت مطلع العام الجاري، أصبح الدفاع عنها أكثر صعوبة. وقد أفادت الاستخبارات الألمانية بأن الخسائر اليومية في الجانب الأوكراني تقدر بالمئات مع توقعات بارتفاع خسائر الجانب الروسي. ومؤخرا قال الرئيس الأوكراني إنه سيتم الدفاع عن المنطقة "ولكن ليس بأي ثمن".

  • الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ـ كييف 20/2/2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    بايدن في كييف

    قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى كييف يوم الاثنين (20/2/2023)، معلنا عن مساعدات جديدة ومعدات عسكرية لأوكرانيا، بالإضافة إلى مزيد من العقوبات ضد موسكو، في عرض رمزي للغاية للدعم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي الكامل. وقال بايدن: "بعد عام واحد تنهض كييف وتنهض أوكرانيا والديمقراطية تنهض". دانيلو بيلك/ م.ع


مختارات

مؤسس "فاغنر" يحذر القيادة الروسية من جديد من نقص الذخيرة

حذرت مجموعة فاغنر الروسية من الانسحاب من مدينة باخموت الأوكرانية مؤكدة أن ذلك قد يؤدي لانهيار الجبهة الروسية بالكامل بسبب نقض الذخيرة. جاء ذلك فيما وصل وزير الدفاع الروسي إلى مدينة ماريوبول بمنطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

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حذرت مجموعة فاغنر الروسية من الانسحاب من مدينة باخموت الأوكرانية مؤكدة أن ذلك قد يؤدي لانهيار الجبهة الروسية بالكامل بسبب نقض الذخيرة. جاء ذلك فيما وصل وزير الدفاع الروسي إلى مدينة ماريوبول بمنطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.