زيلينسكي يحذر جنود كوريا ويدعو حلفاءه للتوقف عن "المشاهدة"

قال الرئيس الأوكراني إنه يعرف مواقع الجنود الكوريين الشماليين في روسيا وأنه من الممكن توجيه ضربة استباقية لهم، لكنه لن يفعل ذلك إلا بموافقة حلفائه الغربيين كي يستخدم أسلحتهم بعيدة المدى داخل العمق الروسي.

بعدما أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود إلى روسيا، ربما سيشاركون في حرب أوكرانيا، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه على التوقف عن "المشاهدة" واتخاذ خطوات قبل وصول القوات الكورية الشمالية إلى أرض المعركة.

زيلينسكي: بريطانيا تشاهد وألمانيا تشاهد

وأثار زيلينسكي احتمالية توجيه ضربة أوكرانية استباقية ضد المعسكرات التي تتدرب فيها القوات الكورية الشمالية وقال إن كييف تعرف موقعها. ولكنه قال إن أوكرانيا لا يمكنها فعل ذلك بدون تصريح من الحلفاء لاستخدام الأسلحة بعيدة المدى المصنوعة في الغرب لضرب أهداف في العمق الروسي.

وقال زيلينسكي في منشور عبر تطبيق تلغرام في وقت متأخر من أمس الجمعة "ولكن بدلا من ذلك (...) بريطانيا تشاهد وألمانيا تشاهد. الجميع ينتظر فقط الجيش الكوري الشمالى وهو يبدأ في مهاجمة الأوكرانيين أيضا".

آلاف الجنود الكوريين الشماليين في روسيا

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، إن نحو 8 آلاف جندي كوري شمالي موجودون الآن في منطقة كورسك الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية ويستعدون لمساعدة القوات الروسية في القتال ضد القوات الأوكرانية في الأيام المقبلة.

وذكر جهاز الاستخبارات الأوكراني اليوم السبت (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، أن أكثر من سبعة آلاف كوري شمالي مزودين بمعدات وأسلحة روسية جرى نقلهم إلى مناطق بالقرب من أوكرانيا. وأضاف جهاز الاستخبارات أن القوات الكورية الشمالية تتلقى تدريبا في خمسة مواقع في الشرق الأقصى الروسي. ولم يحدد مصدر معلوماته.

كييف تتعرض لهجوم كثيف بطائرات مسيّرة

وأعلنت أوكرانيا السبت أن عاصمتها كييف تعرضت لهجوم كثيف بطائرات مسيّرة خلال الليل، حيث سُمعت انفجارات في العاصمة ومناطق أخرى. وقال زيلينسكي "للأسف، تسبب هجوم الطائرات المسيّرة الروسية في أضرار وخسائر بشرية في مناطق مختلفة من كييف". وأكد أن "الهجمات الإرهابية المستمرة على المدن الأوكرانية تثبت أن الضغط على روسيا وشركائها ليس كافيا".

وسمع مراسلو وكالة فرانس برس انفجارات إضافية في كييف بعد ظهر السبت مع إنذار من غارة جوية.

وصباحا، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 39 طائرة مسيّرة من أصل 71 أطلقت من روسيا خلال الليل.

واستهدفت الطائرات بدون طيار منطقة كييف المحيطة بالعاصمة ومنطقة سومي الحدودية وكذلك منطقتي كيروفوغراد وبولتافا المركزيتين.





موسكو: أوكرانيا تعرقل تبادل أسرى

وفي سياق آخر، قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت إن أوكرانيا تعرقل عملية لتبادل أسرى الحرب. وأضافت أن وزارة الدفاع الروسية عرضت على كييف تسليم أكثر من 935 أسير حرب أوكرانيا، لكن كييف تسلمت 279 أسيرا فقط. وذكرت زاخاروفا للصحفيين "لم ترفض روسياقط إجراء حوار حول عمليات تبادل أسرى الحرب".

ولم تعلق أوكرانيا بعد.

واشنطن تندد بسجن موظف سابق في قنصليتها

وفي روسيا أيضا قالت محكمة في منطقة بريمورسكي في أقصى شرق البلاد في بيان أمس الجمعة إنها أدانت روبرت شونوف الموظف السابق في قنصلية أمريكية بالتعاون السري وغير القانوني مع الحكومة الأمريكية للإضرار بالأمن القومي الروسي وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات و10 أشهر في مستعمرة عقابية..

وكان جهاز الأمن الاتحادي الروسي ألقى القبض على الروسي شونوف في فلاديفوستوك في مايو/ أيار 2023 واتهمه بتقاضي أموال لتزويد دبلوماسين أمريكيين سرا بمعلومات يحتمل أن تضر روسيا.

ونددت الولايات المتحدة اليوم السبت بإدانة شونوف ووصفتها بأنها "ظلم بين". وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "الاتهامات الموجهة للسيد شونوف زائفة تماما ولا أساس لها".

وكان شونوف موظفا في القنصلية الأمريكية العامة في فلاديفوستوك لأكثر من 25 عاما حتى أمرت روسيا في 2021 بتسريح الموظفين المحليين من القنصلية.

ص.ش/ع.ش (أ ب ، رويترز، أ ف ب)