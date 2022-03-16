زيلينسكي يحث الكونغرس على فرض منطقة حظر طيران وإرسال طائرات

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المشرعين الأمريكيين اليوم الأربعاء (16 آذار/ مارس 2022) على فعل المزيد لحماية بلاده من الغزو الروسي، عبر فرض حظر طيران وإرسال طائرات مقاتلة. وقال زيلينسكي في كلمة وجهها للكونغرس عبر الإنترنت: "روسيا حولت سماء أوكرانيا إلى مصدر للموت للآلاف من الناس"، مناشداً الرئيس جو بايدن أن يكون "زعيم السلام" على مستوى العالم.



وشبّه زيلينسكي رعب الحرب الروسية في بلاده بهجمات بيرل هاربور وهجمات 11 أيلول/سبتمبر. وقال الرئيس الأوكراني: "هذا رعب لم تشهده أوروبا، ولم يشاهد منذ 80 عاماً". وأضاف مستذكراً الغارة الجوية التي دفعت الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية: "تذكروا بيرل هاربور، صباح 7 كانون الأول/ديسمبر 1941 الرهيب، عندما جعلت الطائرات التي هاجمتكم السماء سوداء". وتابع: "تذكروا 11 أيلول/سبتمبر 2001 عندما حاول الشر تحويل مدنكم وأراضيكم المستقلة إلى ساحات قتال. بلدنا يشهد الأمر نفسه كل يوم".

وعقب الخطاب عرض تسجيلاً مصوراً يحوي مشاهد مروعة للموت والدمار في بلاده انتهى بعبارة "أغلقوا السماء فوق أوكرانيا". واختتم كلمته بتوجيه نداء مباشر بالإنجليزية إلى بايدن قال فيه: "أتمنى أن تكون زعيم العالم. وكونك زعيم العالم يعني أن تكون زعيم السلام".

وواصل زيلينسكي الضغط من أجل فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا وطلب مزيداً من الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي للرد على الغزو الروسي الذي بدأ الشهر الماضي وأحدث دماراً واسع النطاق في الجمهورية السوفيتية السابقة وأطلق شرارة موجة لجوء للدول المجاورة.

ويقاوم بايدن وعديد من المشرعين الأمريكيين، شأنهم في ذلك شأن حلف شمال الأطلسي، فرض منطقة حظر طيران وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تصعيد الصراع مع روسيا التي تملك أسلحة نووية. كما لم يؤيد البيت الأبيض حتى الآن اقتراحاً للمساعدة في نقل طائرات ميغ الحربية إلى أوكرانيا، غير أن الفكرة لاقت قدراً من الدعم في الكونغرس.

800 مليون دولار مساعدة إضافية

ووقع بايدن أمس الثلاثاء قانوناً بتقديم 13.6 مليار دولار دعماً طارئاً لأوكرانيا لمساعدتها في الحصول على المزيد من الأسلحة والمساعدات الإنسانية. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن من المتوقع أن يعلن بايدن تقديم 800 مليون دولار إضافية مساعدة أمنية لأوكرانيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء في تصريحات بشأن المساعدة الأمريكية للبلاد.



وجاء خطاب زيلينسكي للكونغرس الأمريكي غداة توجيهه نداء للبرلمان الكندي لفرض مزيد من العقوبات الغربية على روسيا وفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. ويسعى زيلينسكي خلال الأسابيع الأخيرة إلى حشد الدعم لبلاده في كلمات مختلفة أمام جهات أجنبية بينها البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني.

تعهد بتحميل روسيا كلفة هجومها على أوكراينا

وفي أول اتصال رسمي رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، تحدث مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروتشيف الأربعاء. وقال البيت الأبيض في بيان "قال السيد ساليفان للجنرال باتروتشيف إنه إذا كانت روسيا جادة بشأن الدبلوماسية، يجب على موسكو أن تتوقف عن مهاجمة المدن الأوكرانية". وتعهد ساليفان "مواصلة تحميل روسيا كلفة هجومها ودعم الدفاع عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الاطلسي"، كما أضاقت الرئاسة الأميركية. وتابع البيت الأبيض "حذّر ساليفان الجنرال باتروتشيف أيضا من عواقب وتداعيات أي قرار روسي باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا".

م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)