 زيلينسكي: نتقدم جنوباً ونطالب بضمانات أمنية من الناتو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.07.2023

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زيلينسكي: نتقدم جنوباً ونطالب بضمانات أمنية من الناتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته "أخذت بزمام المبادرة" في جنوب شرق البلاد بعد تباطؤ في وقت سابق، مطالباً بضمانات أمنية واضحة من قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في فيلنيوس ذا ظلت خارج الحلف.

أرشيف: صورة للرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ (20أبريل 2023)

أرشيف: صورة للرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ (20أبريل 2023)

واصلت القوات الأوكرانية حملتها لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق البلاد أمس الأحد، وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده "أخذت بزمام المبادرة" بعد تباطؤ في وقت سابق.

مختارات

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية معارضتها إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا بالرغم من تصريحات أمريكية تفيد بعزم واشنطن السماح بذلك. يشار إلى أن هنالك اتفاقية دولية لمنع انتشار هذه الأسلحة بيد أن أمريكا ليست عضوا فيها.

يلف الغموض مكان ومصير قائد مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين بعد تأكيد الرئيس البيلاروسي لوكاشنكو أنه لا يزال في روسيا. لوكاشنكو نفسه كان قد أعلن قبل فترة أن بريغوجين وصل إلى بلاده، فيما ينفي الكرملين ينفي علمه بمكان وجوده.

أعلنت وكالة اللجوء الأوروبية أن نحو مليون شخص تقدموا بطلب للجوء في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022، حيث تصدرت ألمانيا قائمة الدول المستقبلة للاجئين. وهذا الرقم لا يشمل حوالي 4 ملايين من الأوكرانيين.

ووفقاً لأقاويل روسية فإن معارك عنيفة اندلعت في مناطق خارج مدينة باخموت الشرقية التي استولت عليها مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة في أيار/مايو بعد شهور من المعارك. وقال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إن وحدة شيشانية تنتشر في المنطقة.

وبدأت أوكرانيا هجوماً مضاداً مرتقباً، بعد تزويدها بأسلحة غربية متطورة بشكل متزايد بعد أكثر من 500 يوم من الحرب. ويركز الهجوم حتى الآن على الاستيلاء على مجموعة من القرى في الجنوب الغربي، كما تحاول القوات الأوكرانية استعادة مناطق حول باخموت.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تطبيق تيليغرام إن القتال العنيف اندلع في منطقتين في الجنوب الشرقي. وكتبت "نحن نعزز مكاسبنا في تلك المناطق". وقالت إن القوات الروسية تدافع عن باخموت، بينما سجلت القوات الأوكرانية "تقدماً" على الجانب الجنوبي من المدينة.

ولم يطرأ تغير في الوضع في شمال باخموت، وظلت القوات الأوكرانية منخرطة في قتال عنيف غرب باخموت وبالقرب من ليمان، إلى الشمال في منطقة دونيتسك.

وأجرت محطة تلفزيون إيه.بي.سي الأمريكية مقابلة مع زيلينسكي قبل قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع في ليتوانيا، إذ تأمل كييف في تلقي مؤشرات قوية حول عضويتها مستقبلاً في الحلف وكذلك ضمانات أمنية. وأقر زيلينسكي بأن التقدم كان أبطأ مما أراده هو وجنرالات الجيش، لكنه قال إن القوات الأوكرانية هي التي أخذت بزمام المبادرة. وقال "كلنا نريد أن نفعل ذلك بشكل أسرع لأن كل يوم يعني خسائر جديدة للأوكرانيين. نحن نتقدم. لسنا عالقين"، مشيراً إلى أن الجيش تغلب على "بعض الركود" في الأشهر السابقة. وتركز الاهتمام في الأيام الأخيرة على قرية كليششيفكا التي تقع في المرتفعات جنوبي باخموت.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تقارير ساحة المعركة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها صدت التقدم الأوكراني بالقرب من باخموت، حيث أصبح القتال صعباً "ليس فقط بسبب كثافة النيران والمعارك اليومية، ولكن أيضا بسبب التضاريس". ويقع خط التماس الفاصل بين قوات البلدين بين اثنين من التلال.

نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا يثير قلق جيرانها الغربيين وحلف الناتو

ماذا عن عضوية الناتو؟

وفي سياق ذي صلة، قال الرئيس الأوكراني في المقابلة مع القناة الامريكية إن أوكرانيا بحاجة إلى الحصول على ضمانات أمنية واضحة في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في فيلنيوس قبل الانضمام إلى الحلف.

وأضاف زيلينسكي "قمة فيلنيوس مهمة للغاية. وإذا لم تكن هناك وحدة بشأن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، فإن المهم هو أن تكون هناك إرادة سياسية لإيجاد الصياغة المناسبة ودعوة أوكرانيا."، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقال زيلينسكي "ستكون رسالة مهمة أن نقول إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا يخشى روسيا. ويجب أن تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية واضحة وهي ليست في الناتو". وأكد زيلينسكي أن هذه نقطة مهمة للغاية. وقال زيلينسكي "فقط في ظل هذه الظروف، سيكون اجتماعنا مفيداً، وإلا، فإنه سيكون مجرد سياسة أخرى".

ومن جانبها، قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة في تعليقات نُشرت في وقت متأخر أمس الأحد، إن البيت الأبيض يعترف فعلياً بارتكاب جرائم حرب بالموافقة على إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا. وأضافت السفارة على تطبيق تيليغرام "لفتت تصريحات (المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون) كيربي بشأن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية انتباهنا. اعترف المسؤول فعلياً بارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في الصراع الأوكراني.

وتبادلت كل من روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستخدام الذخائر العنقودية بالفعل في الحرب المستمرة منذ 500 يوم والتي بدأت بغزو روسيا لأوكرانيا. وتعهدت أوكرانيا بعدم استخدام الذخائر التي قررت الولايات المتحدة شحنها إلى كييف في روسيا.

خ.س/ ح.ز (رويترز، د ب أ)

  • Wladimir Putin

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


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