 زيلينسكي: لنجعل روسيا آخر المعتدين | DW الأخبار | DW | 21.05.2023

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DW الأخبار

زيلينسكي: لنجعل روسيا آخر المعتدين

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حرب أوكرانيا تهيمن على مؤتمر ميونخ للأمن 17.02.2023

February 27, 2023*** Ukrainian service members are seen at an empty street, as Russia's attack on Ukraine continues, in the frontline city of Bakhmut, Ukraine February 27, 2023. REUTERS/Alex Babenko

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تعهد قادة مجموعة السبع، الذين سينضم إليهم في مطلع الأسبوع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفرض قيود على أي صادرات إلى روسيا وتقليص الاعتماد على التجارة مع الصين.

10.3.2023, Peking, China, Wang Yi, a member of the Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and director of the Office of the Central Foreign Affairs Commission, Ali Shamkhani, the secretary of Iran’s Supreme National Security Council, and Minister of State and national security adviser of Saudi Arabia Musaad bin Mohammed Al Aiban pose for pictures during a meeting in Beijing, China March 10, 2023. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

تحليل: عندما يتحول غزو روسيا لأوكرانيا لاستياء عربي من أمريكا 08.05.2023

كيف تبدو اتجاهات الرأي في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط إزاء مستقبل علاقاتها مع القوى الكبرى في ضوء نتائج حرب أوكرانيا. وهل تستفيد روسيا وأوروبا من استياء ملحوظ من السياسة الأمريكية؟ قراءة في نتائج دراسة ألمانية حديثة.

ARCHIV - 02.03.2022, USA, Washington: Das Pentagon ist von der Air Force One aus zu sehen, die am 2. März 2022 über Washington fliegt. Für zahlreiche Beobachtungen von unidentifizierten Flugobjekten hat das US-Militär keine Erklärung. (zu dpa Neuer Ufo-Bericht des US-Militärs: Einige Sichtungen geben Rätsel auf) Foto: Patrick Semansky/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

واشنطن تعتبر تسريب وثائق حرب أوكرانيا خطراً أمنياً "جسيماً" 11.04.2023

اعتبر البنتاغون أنّ تسريب وثائق سرية عن الحرب في أوكرانيا تشكّل خطراً "جسيما جدّاً" على الأمن القومي للولايات المتّحدة، في حين أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه يأخذ الأمر "على نحو جاد جداً جداً".

The U.S. Department of Justice logo is seen on a podium following a news conference in the office of the U.S. Attorney for the District of Maryland in Baltimore, Wednesday, March 1, 2017. (AP Photo/Patrick Semansky)

ما خطورتها؟.. تحقيق أمريكي في تسريب وثائق عن حرب أوكرانيا 09.04.2023

قالت وزارة العدل الأمريكية إنها بدأت تحقيقا في تسريب عدة وثائق عسكرية أمريكية سرية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى.