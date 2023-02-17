زيلينسكي: لنجعل روسيا آخر المعتدين

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تعهد قادة مجموعة السبع، الذين سينضم إليهم في مطلع الأسبوع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفرض قيود على أي صادرات إلى روسيا وتقليص الاعتماد على التجارة مع الصين.
كيف تبدو اتجاهات الرأي في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط إزاء مستقبل علاقاتها مع القوى الكبرى في ضوء نتائج حرب أوكرانيا. وهل تستفيد روسيا وأوروبا من استياء ملحوظ من السياسة الأمريكية؟ قراءة في نتائج دراسة ألمانية حديثة.
اعتبر البنتاغون أنّ تسريب وثائق سرية عن الحرب في أوكرانيا تشكّل خطراً "جسيما جدّاً" على الأمن القومي للولايات المتّحدة، في حين أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه يأخذ الأمر "على نحو جاد جداً جداً".
قالت وزارة العدل الأمريكية إنها بدأت تحقيقا في تسريب عدة وثائق عسكرية أمريكية سرية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى.
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