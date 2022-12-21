زيلينسكي للكونغرس الأمريكي: المساعدات "ليست إحسانا"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للكونغرس الأمريكي الأربعاء (21 ديسمبر/كانون الأول 2022) إن المساعدات التي وافق عليها لمساعدة بلاده في محاربة الغزو الروسي، والتي وصلت قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات، ليست إحسانا بل هي استثمار في الأمن العالمي.

وفي أول زيارة له خارج بلاده منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط، أخبر زيلينسكي المشرعين في غرفة مجلس النواب أنه يأمل أن يواصلوا دعم أوكرانيا على أساس تأييد الحزبين، وهي مسألة مهمة إذ سيسيطر الجمهوريون على الأغلبية في المجلس يوم الثالث من يناير كانون الثاني.

وقال زيلينسكي الذي كان مرتديا زيه زيتوني اللون الذي تميز به خلال 300 يوم من الصراع "أموالكم ليست إحسانا، إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية".

وبعد اجتماعه في البيت الأبيض مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن، احتاج زيلينسكي لأن يلقى خطابه صدى لدى الجمهوريين في مجلس النواب، الذين أعربوا عن شكوك متزايدة في الاستمرار في إرسال مساعدات كبيرة إلى أوكرانيا.

وقوبل وصول زيلينسكي بترحيب حماسي صاخب في القاعة شبه الممتلئة. ورفع ثلاثة مشرعين علما أوكرانيا كبيرا لدى دخوله.

سلم الرئيس الأوكراني لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، علما أوكرانيا امتلأ بتواقيع الجنود.

وقال زيلينسكي "إنه لشرف عظيم لي أن أكون في الكونغرس الأمريكي وأتحدث إليكم وإلى جميع الأمريكيين. في مواجهة كل سيناريوهات الدمار والكآبة، لم تسقط أوكرانيا. أوكرانيا لا تزال على قيد الحياة". وأضاف "لقد هزمنا روسيا في معركة الفوز بعقول العالم".

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المزيد من الأسلحة الثقيلة من الولايات المتحدة لمساعدة بلاده على صد الغزو الروسي. وقال زيلينسكي في جلسة مشتركة للكونغرس: "أؤكد لكم أن الجنود الأوكرانيين يمكنهم تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية بأنفسهم.

وحذر الرئيس الأوكراني أيضا من أنها "مجرد مسألة وقت" قبل أن تضرب روسيا حلفاء آخرين للولايات المتحدة "إذا لم نوقفها الآن".

وتأتي زيارة زيلينسكي في توقيت مثالي، إذ يوشك الكونغرس على إقرار مساعدات عسكرية واقتصادية طارئة جديدة بقيمة 44.9 ملياردولار، تضاف إلى نحو 50 مليار دولار أُرسلت بالفعل إلى أوكرانيا هذا العام.

ميدانيا أفادت وكالة الأنباء الحكومية الروسية "تاس" أن مدير سابق لوكالة الفضاء الروسية (روسكوموس) أصيب في قصف أوكراني شرقي أوكرانيا أمس الأربعاء . ونقل مدير روسكوموس السابق ديمتري روجوزين، الذي يقود الآن فريقا من المتطوعين العسكريين الروس في منطقة دونباس، إلى المستشفى مصابا بجرح في الظهر بعد تعرض فندقه في دونيتسك للقصف، حسبما قال مساعده لوكالة تاس.

ونقلت قناة "آر تي عربية" الروسية، اليوم الخميس (22 ديسمبر/كانون الأول 2022)، عن مساعد روجوزين قوله للصحفيين، إن "الفندق الذي كان يقيم فيه خلال الفترة الأخيرة فريق المستشارين العسكريين بقيادة دميتري روجوزين على أطراف دونيتسك، تعرض للقصف".

هـ.د/ع.أ.ج (رويترز، أ ف ب، د ب أ)