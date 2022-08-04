زيلينسكي في عيد الاستقلال: أوكرانيا ستواجه الغزو الروسي حتى النهاية

بوتين وماكرون يتفقان بخصوص تفتيش محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

وافق الرئيس الروسي بوتين على إرسال بعثة من الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، بعد مبادرة ومحادثات هاتفية من الرئيس الفرنسي ماكرون حسب ما أكدت مصادر فرنسية وروسية.