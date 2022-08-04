زيلينسكي في عيد الاستقلال: أوكرانيا ستواجه الغزو الروسي حتى النهاية

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تعهد الرئيس الأوكراني بعدم تقديم أي تنازلات أو تسوية لروسيا خلال خطاب ألقاه في يوم عيد استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي والذي يتزامن مع مرور ستة أشهر على الغزو الروسي لبلاده.
تعهد الرئيس الأوكراني بعدم تقديم أي تنازلات أو تسوية لروسيا خلال خطاب ألقاه في يوم عيد استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي والذي يتزامن مع مرور ستة أشهر على الغزو الروسي لبلاده.
حضر مئات الأشخاص في موسكو جنازة داريا دوغينا، ابنة المفكّر الروسي القومي البارز التي اغتيلت في انفجار سيارتها في عملية تتهم روسيا الاستخبارات الأوكرانية بتدبيرها، فيما دعت واشنطن رعاياها في أوكرانيا للمغادرة فورا.
تحضر واشنطن لتقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، فيما ستقدم ألمانيا شحنة أسلحة بقيمة نصف مليار يورو. والرئيس الأوكراني يحذر روسيا من أي تصعيد مع احتفال كييف بعيد الاستقلال.
وافق الرئيس الروسي بوتين على إرسال بعثة من الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، بعد مبادرة ومحادثات هاتفية من الرئيس الفرنسي ماكرون حسب ما أكدت مصادر فرنسية وروسية.
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