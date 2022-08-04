 زيلينسكي في عيد الاستقلال: أوكرانيا ستواجه الغزو الروسي حتى النهاية | DW الأخبار | DW | 24.08.2022

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DW الأخبار

زيلينسكي في عيد الاستقلال: أوكرانيا ستواجه الغزو الروسي حتى النهاية

تعهد الرئيس الأوكراني بعدم تقديم أي تنازلات أو تسوية لروسيا خلال خطاب ألقاه في يوم عيد استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي والذي يتزامن مع مرور ستة أشهر على الغزو الروسي لبلاده.

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In this photo provided by the Luhansk region military administration, damaged residential buildings are seen in Lysychansk, Luhansk region, Ukraine, early Sunday, July 3, 2022. Russian forces pounded the city of Lysychansk and its surroundings in an all-out attempt to seize the last stronghold of resistance in eastern Ukraine's Luhansk province, the governor said Saturday. A presidential adviser said its fate would be decided within the next two days. (Luhansk region military administration via AP)

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August 23, 2022, Kyiv, Ukraine: President of Ukraine VOLODYMYR ZELENSKYY (center) meets with media representatives at the end of the Crimean Platform in this photo provided by the Ukrainian Presidential Press Office. Zelensky vowed that Kyiv's forces will retake Russian-occupied Crimea, as the leader seeks to build international support for full restoration of the country's pre-2014 borders and reversal of all Russian gains. (Credit Image: Â© Ukraine Presidency/ZUMA Press Wire

زيلينسكي في عيد الاستقلال: أوكرانيا ستواجه الغزو الروسي "حتى النهاية 24.08.2022

تعهد الرئيس الأوكراني بعدم تقديم أي تنازلات أو تسوية لروسيا خلال خطاب ألقاه في يوم عيد استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي والذي يتزامن مع مرور ستة أشهر على الغزو الروسي لبلاده.

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 22, 2022: Candles are lit at the Message sculpture in Bryusov Lane as a tribute to the late journalist Darya Dugina, daughter of political philosopher Alexander Dugin. On August 20, Dugina was killed in a car blast on Mozhaiskoye highway near the village of Bolshiye Vyazyomy. According to the Investigative Committee, an explosive device that had allegedly been planted in the journalist's Toyota Land Cruiser went off at around 21pm Moscow time on 20 August 2022. The woman behind the wheel died instantly. Mikhail Tereshchenko/TASS]

تشييع جنازة ابنة "عقل بوتين" وواشنطن تحذر رعاياها بأوكرانيا 23.08.2022

حضر مئات الأشخاص في موسكو جنازة داريا دوغينا، ابنة المفكّر الروسي القومي البارز التي اغتيلت في انفجار سيارتها في عملية تتهم روسيا الاستخبارات الأوكرانية بتدبيرها، فيما دعت واشنطن رعاياها في أوكرانيا للمغادرة فورا.

Ukrainian MSLR BM-21 Grad shoots toward Russian positions at the frontline in Kharkiv region, Ukraine, on Tuesday, Aug. 2, 2022.(AP Photo/Evgeniy Maloletka)

شولتس يتعهد بتقديم كميات كبيرة من الأسلحة لتحديث القوات الأوكرانية 23.08.2022

تحضر واشنطن لتقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، فيما ستقدم ألمانيا شحنة أسلحة بقيمة نصف مليار يورو. والرئيس الأوكراني يحذر روسيا من أي تصعيد مع احتفال كييف بعيد الاستقلال.

(COMBO/FILES) This combination of file photographs created on September 14, 2020, shows (L) Russian President Vladimir Putin taking part in an All-Russian open class titled To Remember Means To Know via video conference at Novo-Ogaryovo state residence, outside Moscow on September 1, 2020 and (R) France's President Emmanuel Macron attending a news conference at the Pine Residence, the official residence of the French ambassador to Lebanon, in Beirut on September 1, 2020. - A telephone conversation between French President Emmanuel Macron and Russian leader Vladimir Putin about the situation in Ukraine got underway on February 20, 2022, as planned, Macron's office said. The call, described by the French side as part of a last-ditch effort to avert a Russian invasion of Ukraine, began at 11 AM (1000 GMT), the presidency said. It comes two weeks after Macron went to Moscow to persuade Putin to hold back from an invasion. (Photo by Mikhail Klimentyev and GONZALO FUENTES / various sources / AFP)

بوتين وماكرون يتفقان بخصوص تفتيش محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية 19.08.2022

وافق الرئيس الروسي بوتين على إرسال بعثة من الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، بعد مبادرة ومحادثات هاتفية من الرئيس الفرنسي ماكرون حسب ما أكدت مصادر فرنسية وروسية.