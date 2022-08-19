 زيلينسكي في عيد الاستقلال: أوكرانيا ستواجه الغزو الروسي ″حتى النهاية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

زيلينسكي في عيد الاستقلال: أوكرانيا ستواجه الغزو الروسي "حتى النهاية

تعهد الرئيس الأوكراني بعدم تقديم أي تنازلات أو تسوية لروسيا خلال خطاب ألقاه في يوم عيد استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي والذي يتزامن مع مرور ستة أشهر على الغزو الروسي لبلاده.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 23/8/2022

حذر زيلينسكي يتعهد بأن تواجه بلاده الغزو الروسي "حتى النهاية" وألا تقدّم "أي تنازل أو تسوية"

تعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب في يوم عيد استقلال بلاده الأربعاء (24 أغسطس/آب 2022) بأن تواجه  بلاده الغزو الروسي  "حتى النهاية" وألا تقدّم "أي تنازل أو تسوية"، في أجواء من الضغط الشديد بعد ستة أشهر تماماً على بدء الحرب.

مختارات

حذرت واشنطن من هجوم روسي على البنية التحتية والمنشآت الحكومة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الأوكراني عن إطلاق "مبادرة كييف" لتعزيز التعاون الإقليمي بين بلاده ودول الجوار الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

دعا قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الى "ضبط النفس" حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، الأكبر في أوروبا والتي يحتلها الجيش الروسي. بينما حذر كليتشكو من كارثة تفوق فوكوشيما وتشرنوبل عدة مرات.

وتحتفل أوكرانيا في 24 آب/أغسطس بذكرى استقلالها عن  الاتحاد السوفياتي . ويتزامن هذا اليوم مع مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب التي أدت إلى سقوط آلاف القتلى وتسببت بدمار هائل.

وقال زيلينسكي في خطاب مصوّر: "ظهرت أمة جديدة في العالم يوم 24 فبراير الساعة الرابعة صباحا. لم تولد بل ولدت من جديد. أمة لم تبك أو تصرخ أو تخف. أمة لم تهرب. لم تستلم، ولم تنس".

وبدا على زيلينسكي (44 عاماً) الإنهاك وهو يلقي الخطاب أمام النصب التذكاري الشاهق في وسط كييف الذي تم تشييده إحياء لذكرى الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي، الذي كانت تهيمن عليه روسيا وانهار في عام 1991.

وأضاف: "لا يهمّنا الجيش الذي تملكونه، لا يهمّنا إلا أرضنا. سنقاتل من أجلها حتى النهاية. وتابع "صمدنا بقوة على مدى ستة أشهر. كان الأمر صعباً لكننا حافظنا على عزمنا ونقاتل من أجل مصيرنا".

وأردف أن "كل يوم جديد يعطينا سبباً لعدم الاستسلام، وبعد رحلة طويلة كهذه، لا يحق لنا بأن لا نستمر حتى النهاية"، مؤكداً "لن نحاول التوصل إلى تفاهم مع إرهابيين (...) وبالنسبة لنا، أوكرانيا تعني أوكرانيا كاملة بجميع مناطقها الـ25 من دون أي تنازل أو مساومة".

وكان زيلينسكي حذر مساء الثلاثاء من "استفزازات روسية وضربات وحشية" في ذكرى الاستقلال وكذلك مرور ستة أشهر على بدء الغزو. وقال "يجب أن ندرك أن يوم (الأربعاء) من الممكن أن تحدث استفزازات روسية مقيتة وضربات وحشية"، وأضاف "سنرد بالتأكيد على أي مظاهر للإرهاب الروسي".

أوكرانيا تتعهد في عيد الاستقلال باستعادة شبه جزيرة القرم

 مزيد من المساعدات الأمريكية

يأتي ذلك بينما تستعد الولايات المتحدة للإعلان عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة ثلاثة مليارات دولار حسب مسؤول أمريكي، هي الأكبر التي تمنحها واشنطن لكييف، بينما سيعقد مجلس الأمن الدولي بطلب من واشنطن وباريس ولندن خصوصا جلسة صباح الأربعاء بمناسبة مرور ستة أشهر على غزو روسيا لأوكرانيا.     

وستكون هذه أكبر حزمة من المساعدات العسكرية الأميركية منذ بداية الحرب وستسمح لكييف بالحصول على أسلحة جديدة أو تمويل التدريب أو عمليات.

وتأتي هذه الأموال من صندوق لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يمكن استخدامه لعمليات فورية أو للحصول على أسلحة. وهو مختلف عن صندوق آخر يسمح للرئيس جو بايدن بأن يأمر بالنقل الفوري لأسلحة ومواد ومعدات من المخزونات الحالية إلى أوكرانيا.

دعم ألماني

من جانبه، قال المستشار أولاف شولتس أن بلاده ستدعم كييف "طالما كان ذلك ضرورياً" في مواجهة الغزو الروسي.

وقال في رسالة فيديو بمناسبة العيد الوطني الأوكراني نشرت على حسابه على تويتر: "ألمانيا تقف بقوة مع أوكرانيا اليوم وطالما أن أوكرانيا بحاجة إلى دعمنا". وأضاف شولتس "سنواصل تسليم الأسلحة (...) وتدريب الجنود الأوكرانيين على معدات أوروبية متطورة".

 

وهو يشير بذلك إلى شحنات أسلحة جديدة أعلنت عنها برلين الثلاثاء بقيمة 500 مليون يورو سيتم تسليم جزء منها في 2023. وبين الشحنات ثلاثة أنظمة للدفاع الجوي "آيريس-تي" ودبابات وقاذفات صواريخ وذخيرة وأجهزة مضادة للطائرات المسيرة.

وأكد شولتس "سنواصل عقوباتنا وسنقدم الدعم المالي لأوكرانيا وسنساعد في إعادة بناء البلدات والقرى المدمرة".

تبادل الاتهامات حول "زابوريجيا"    

وبشأن التوتر حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية في وسط أوكرانيا، تبادلت روسيا وأوكرانيا الثلاثاء في اجتماع لمجلس الأمن، الاتهامات بتعريضها للخطر، بينما دعت الأمانة العامة للأمم المتحدة الجانبين إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية حول الموقع.

وانتقد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا الغربيين الذين "يعيشون في واقع آخر يقصف فيه الجيش الروسي بنفسه الموقع الذي يحميه". ورد السفير الأوكراني سيرجي كيسليتسيا "لا أحد يستطيع أن يتخيل أن أوكرانيا ستستهدف محطة للطاقة النووية مما يؤدي إلى خطر هائل بحدوث كارثة نووية على أراضيها".

وبحثت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على موقع محطة الطاقة النووية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن هذه الزيارة التي تهدف إلى "الحد من مخاطر وقوع حادث نووي خطير في أوروبا" يمكن أن تتم "في الأيام القليلة المقبلة  إذا نجحت المفاوضات الحالية".

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز)

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مواضيع ذات صلة

(COMBO/FILES) This combination of file photographs created on September 14, 2020, shows (L) Russian President Vladimir Putin taking part in an All-Russian open class titled To Remember Means To Know via video conference at Novo-Ogaryovo state residence, outside Moscow on September 1, 2020 and (R) France's President Emmanuel Macron attending a news conference at the Pine Residence, the official residence of the French ambassador to Lebanon, in Beirut on September 1, 2020. - A telephone conversation between French President Emmanuel Macron and Russian leader Vladimir Putin about the situation in Ukraine got underway on February 20, 2022, as planned, Macron's office said. The call, described by the French side as part of a last-ditch effort to avert a Russian invasion of Ukraine, began at 11 AM (1000 GMT), the presidency said. It comes two weeks after Macron went to Moscow to persuade Putin to hold back from an invasion. (Photo by Mikhail Klimentyev and GONZALO FUENTES / various sources / AFP)

بوتين وماكرون يتفقان بخصوص تفتيش محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية 19.08.2022

وافق الرئيس الروسي بوتين على إرسال بعثة من الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، بعد مبادرة ومحادثات هاتفية من الرئيس الفرنسي ماكرون حسب ما أكدت مصادر فرنسية وروسية.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, center, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, left, and United Nations Secretary General Antonio Guterres shake hands after their meeting in Lviv, Ukraine, Thursday, Aug. 18, 2022. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

قمة ثلاثية في لفيف وقلق دولي من تفاقم المعارك حول محطة نووية 18.08.2022

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن إلحاق أي ضرر بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا سيكون بمثابة "انتحار"، فيما أبدى الرئيس التركي أردوغان قلقه من خطر حصول كارثة "تشيرنوبيل أخرى".

In this image released by Ukrainian Defense Ministry Press Service, Ukrainian soldiers use a launcher with US Javelin missiles during military exercises in Donetsk region, Ukraine, Thursday, Dec. 23, 2021. (Ukrainian Defense Ministry Press Service via AP)

إدارة بايدن تقدم دعما عسكريا واقتصاديا إضافيا لأوكرانيا 08.08.2022

قالت الولايات المتحدة إنها ستدعم أوكرانيا اقتصادياً وعسكرياً بمبلغ يصل إلى نحو 5.5 مليار دولار مقسم إلى دعم للحكومة والميزانية الأوكرانية إلى جانب دعم عسكري يشمل صواريخ لمنظومات المدفعية "هيمارس".