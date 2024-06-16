زيلينسكي في ختام قمة أوكرانيا: روسيا غير مستعدة "لسلام عادل"

في ختام قمة أوكرانيا بسويسرا اعتبر الرئيس زيلينسكي أن روسيا غير مستعدة "لسلام عادل" مع بلاده، فيما لم يحظ البيان الختامي للقمة بتأييد جميع الدول المشاركة من بينها عدة دول عربية كالسعودية والإمارات والبحرين وليبيا.

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد (16 مايو/ أيار 2024) أن روسيا وقادتها "غير مستعدين لسلام عادل"، وذلك في ختام قمة حول السلام عقدت في سويسرا ووفرت دعما قويا لوحدة أراضي بلاده.

وقال زيلينسكي: "علينا أن نقوم بعملنا، دعونا لا نفكر في روسيا، فلنقم بما علينا فعله. في الوقت الراهن، روسيا وقادتها غير مستعدين لسلام عادل. هذا واقع". وأضاف أن روسيا بإمكانها بدء التفاوض حول السلام "غدا إذا انسحبت من أراضينا". غير أنه تطرّق إلى شروط تعتبرها كييف غير مقبولة إذ يمكن أن ترقى إلى استسلام وتخل عن أراض يعترف المجتمع الدولي بأنها أوكرانية.

في المقابل قال زيلينسكي إن الصين "ليست عدو" أوكرانيا. والصين حليفة لروسيا وهي متّهمة بالمساهمة في جهود الحرب الروسية بتوفيرها مكوّنات عسكرية. وارتأت الصين عدم المشاركة في القمة معلّلة قرارها بغياب روسيا. وشدّد الرئيس الأوكراني على أن "الصين يمكن أن تساعدنا".

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على الرغم من استئناف إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية الأمريكية بعد تعليق استمر أشهرا، ومن تعهّدات قطعتها دول أخرى حليفة لكييف، خصوصا الأوروبيين، لفت زيلينسكي إلى أن المساعدة الغربية غير كافية "للانتصار" في الحرب. وأضاف الرئيس الأوكراني "هناك مساعدات. هناك حزمات مهمّة. هل هي كافية لتحقيق النصر؟ كلا. هل تصل متأخرة؟ نعم".

واتفقت عشرات الدول التي اختتمت القمة الدولية حول أوكرانيا الأحد في سويسرا على أنه على كييف الدخول في حوار مع روسيا حول إنهاء الحرب، مع تأكيد دعمها القوي لاستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الأحد إن القمة حول السلام في أوكرانيا جعلت السلام أقرب لكن السلام الحقيقي لن يتحقق في خطوة واحدة، وإن الطريق إليه يتطلب الصبر والإرادة.

وأضافت بعد المحادثات "نعلم أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق في خطوة واحدة، بل سيكون رحلة"، وقالت "لم تكن مفاوضات سلام لأن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ليس جادا بشأن إنهاء الحرب، فهو يصر على استسلام (أوكرانيا) وعلى التنازل عن أراض أوكرانية، حتى تلك التي ليست محتلة حاليا".

لكن البيان الختامي للقمة لم يحظ بتأييد جميع الدول المشاركة، ووفقا لقائمة نشرتها سويسرا، الدولة المضيفة، وافق على البيان 80 دولة فقط من أصل 93 دولة مشاركة في ختام القمة التي استمرت يومين.

وتشمل الدول التي لم تؤيد البيان ست دول من مجموعة العشرين التي تضم أهم القوى الاقتصادية في العالم وهي: البرازيل والمكسيك والسعودية وجنوب أفريقيا والهند وإندونيسيا. ولم تؤيد أيضا أرمينيا والبحرين وتايلاند وليبيا والإمارات العربية المتحدة وكولومبيا والفاتيكان البيان الختامي.

وفي البيان الختامي الذي صدر في نهاية القمة التي استمرت يومين في سويسرا، أيدت غالبية كبرى من المشاركين المئة كذلك دعوة إلى تبادل الجنود الأسرى لدى الجانبين المتحاربين وإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين نقلتهم موسكو من أوكرانيا.

ع.غ/أ.ح (د ب أ، آ ف ب)