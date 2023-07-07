زيلينسكي في تركيا.. وواشنطن توافق على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أوكرانيا "تستحق الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي"، وذلك بعد اجتماع في اسطنبول مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما شدد أردوغان على ضرورة "عودة روسيا وأوكرانيا إلى مباحثات السلام".

هذا ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الجمعة (السابع من تموز/يوليو 2023) إلى اسطنبول، حيث بدأ اجتماعا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك قبل بضعة أيام من قمة مهمة لحلف شمال الأطلسي.

وزيارة زيلينسكي لتركيا هي المحطة الأخيرة ضمن جولة دولية قام بها بهدف الحصول على مزيد من الأسلحة الغربية ودعم مساعي كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، علما أنها أول زيارة يقوم بها لهذا البلد منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022. لكن الولايات المتحدة نبهت الجمعة إلى أن أوكرانيا "لن تنضم إلى حلف شمال الاطلسي" اثر قمة الحلف المقررة الثلاثاء والأربعاء في ليتوانيا. وأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان أنه لا يزال أمام كييف "مراحل عدة يجب أن تعبرها قبل أن تصبح عضوا" في الناتو.

وإضافة إلى قمة الاطلسي، ستتناول المباحثات بين زيلينسكي ونظيره التركي الذي تربطه علاقات وثيقة بكييف وموسكو في الوقت نفسه، الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الحرب. والاتفاق الذي تم التوصل إليه في تموز/يوليو 2022 برعاية الأمم المتحدة وانقرة ينتهي مفعوله في 17 تموز/يوليو وسبق أن أعلنت موسكو أنها لا ترى سببا لتمديده. وكتب زيلينسكي في تغريدة أن الاجتماع سيتطرق أيضا الى "اعادة إعمار أوكرانيا" و"عقود في مجال الدفاع".

وأفاد الكرملين الجمعة أنه يتابع "من كثب" المحادثات بين زيلينسكي وإردوغان، متعهدا الحفاظ على "شراكة بناءة مع أنقرة" ومثنيا على "دور الوسيط" الذي يقوم به الرئيس التركي في النزاع في أوكرانيا.

إلى ذلك، توقع مراقبون أن يشجع زيلينسكي نظيره التركي على الموافقة على انضمام السويد إلى الناتو، وخصوصا أن مسؤولي الحلف لا يزالون يأملون بإقناع انقرة بالتراجع عن الفيتو الذي تمسكت به.

والجمعة، أعلن أردوغان أن تركيا ستتخذ "القرار الأفضل مهما كانت" طبيعته بالنسبة إلى هذه القضية.

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وقبل وصوله إلى اسطنبول، زار زيلينسكي سلوفاكيا وجمهورية تشيكيا وبلغاريا. وصرّح في براتيسلافا "أعتقد أنه ليس هناك وحدة موقف كافية حول هذه المسألة، وهذا يشكل تهديدا لقوة الحلف"، مضيفا أن "هذا الأمر في غاية الأهمية لأمن العالم بأسره". وأكد "نتوقع وحدة صف من الحلف لأن قوته في وحدته". وأضاف أن روسيا تعول على "ضعف الحلف وانقسامه" وهو ما "لا يمكن السماح به"، مطالبا في الوقت نفسه بمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وأعلن البيت الابيض قراره تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، معتبرا أن هذه الخطوة التي تشكل عتبة مهمة في نوع التسليح المقدّم إلى كييف لمواجهة الغزو الروسي، هي "الصواب" الذي يجب القيام به. وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إن الخطوة "قرار صعب، وأرجأناه" لفترة من الزمن، مشددا على أن الإقدام عليه في الوقت الراهن هو "الصواب".

وأكد ساليفان أيضا أن الأوكرانيين قدموا ضمانات "خطية" حول كيفية استخدام هذه الأسلحة للتقليل من "الأخطار التي تشكلها على المدنيين".

وأثار الإعلان الأميركي غضب المنظمات الانسانية التي أعادت التذكير بالأثر الكارثي لهذه الاسلحة على المدنيين.

ميدانيا، أعلن الجيش الأوكراني قبل الظهر إسقاط 12 مسيّرة مفخخة من طراز "شاهد" من اصل 18 أطلقتها روسيا ليل الخميس الجمعة. وأسفر الهجوم عن سقوط قتيلين.

خ.س/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ)