 زيلينسكي في أوروبا.. "لا شيء مستبعد" في تسليح أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.02.2023

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زيلينسكي في أوروبا.. "لا شيء مستبعد" في تسليح أوكرانيا

في أول جولة أوروبية له منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو عام، تلقى الرئيس الأوكراني دعما بلا حدود وخصوصا في الجانب العسكري. وفيما توعدت روسيا بالرد، قال رئيس الوزراء البريطاني: "لا شيء مستبعد" فيما يخص تسليح أوكرانيا.

احتضنت العاصمة الفرنسية باريس قمة ثلاثية ضمت المستشار الألماني شولتس والرئيس الأوكراني زيلينسكي والرئيس الفرنسي ماكرون.

احتضنت العاصمة الفرنسية باريس قمة ثلاثية ضمت المستشار الألماني شولتس والرئيس الأوكراني زيلينسكي والرئيس الفرنسي ماكرون.

استضافت العاصمة الفرنسية باريس مساء الأربعاء (الثامن من فبراير/ شباط 2023) قمة ثلاثية ضمت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس وصاحب الدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون، من أجل "تأكيد" "الدعم الثابت" لأوكرانيا، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.

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وفور وصول زيلينسكي إلى باريس عقد الزعماء الثلاثة مؤتمرا صحفيا جدد فيه ماكرون وشولتس دعمهما لأوكرانيا. إذ أكد الرئيس الفرنسي "تصميم" بلاده على "مرافقة" أوكرانيا "حتى النصر"، ورغبتها في مواصلة تسليمها أسلحة فرنسية بعد نحو عام من بدء الغزو الروسي.

وقال ماكرون "نحن نقف مع أوكرانيا بحزم وبعزم على مرافقتها حتى النصر واستعادة حقوقها المشروعة"، مضيفا "سنواصل الجهود فيما يتعلق بتسليم وسائل الدفاع".

كما أكد شولتس للرئيس الأوكراني أن الحلفاء سيدعمون بلاده، خصوصا في الجانب العسكري. وأضاف "نحن ملتزمون إلى جانب أوكرانيا... دعمنا أوكرانيا من خلال المساعدات المالية، والمساعدات الإنسانية والتسليح، بالمدفعية الثقيلة ومضادات الطائرات، ومؤخرًا بتسليم دبابات قتالية، وسنواصل طالما كان ذلك ضروريا".

من جانبه طلب زيلينسكي بمنح بلاده أسلحة ثقيلة وطائرات "في أقرب وقت ممكن". وقال: "كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة ثقيلة بعيدة المدى في وقت أسرع، كلما حصل الطيارون على طائرات في وقت أسرع، كلما اقترب موعد انتهاء هذا العدوان الروسي وأمكن لنا العودة إلى السلام في أوروبا".

ووصل الرئيس الأوكراني إلى باريس مساء اليوم قادما من لندن التي زارها الأربعاء في ثاني رحلة له إلى الخارج منذ الغزو الروسي لبلاده قبل نحو عام.

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ومن المتوقع أن يتوجه زيلينسكي الخميس إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي. وكان شتيفن هيبرشترايت، المتحدث باسم أولاف شولتس، قد قال لوكالة فرانس برس "نتوجه اليوم إلى باريس للقاء زيلينسكي مع ماكرون. ومن هناك سنواصل رحلتنا إلى بروكسل".

دعم بريطاني بلا حدود

وفي لندن أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه لا يستبعد شيئًا فيما يخص المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال طائرات مقاتلة يطالب بها زيلينسكي. وقال سوناك: "كنا واضحين منذ فترة بشأن تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، لا شيء مستبعد" وإرسال طائرات مقاتلة "يشكل بالطبع جزءًا من مناقشاتنا".

وأضاف "تحدثنا عن ذلك اليوم، وسبق أن فعلنا، لذلك أعلنا اليوم أننا سندرب عناصر من القوات الجوية الأوكرانية على منصات وفقًا لمعايير حلف شمال الأطلسي". وتابع "إنه نقاش نجريه مع حلفائنا، لأن بعض الطائرات صنّعناها من خلال معاهدات مشتركة مع دول أخرى عديدة".

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في استقبال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لا يستبعد شيئًا فيما يخص المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال طائرات مقاتلة.

وجاء تصريح سوناك خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوكراني في جنوب انكلترا حيث يتلقى جنود أوكرانيون تدريبًا على استخدام دبابات "تشالنجر 2" البريطانية التي وعدت لندن بتزويد كييف بها.

روسيا تتوعد بالرد

وعلى الفور توعدت روسيا بالرد في حال زودت بريطانيا أوكرانيا بطائرات مقاتلة، محذرة من تصعيد. وقالت سفارتها في لندن إن بريطانيا ستتحمل مسؤولية ما وصفته بـ"الحصاد الدموي لجولة التصعيد المقبلة وما يترتب على ذلك من تداعيات عسكرية وسياسية على القارة الأوروبية والعالم بأسره".

وأضافت أن "روسيا ستجد ردا على أي خطوات غير ودية يتخذها الجانب البريطاني".

ووقع سوناك وزيلينسكي أيضًا "إعلان لندن" الهادف إلى "تعميق" تعاون البلدين، بحسب رئيس الوزراء البريطاني.

ويشار إلى أنه وفي كانون الأول/ديسمبر حظي الرئيس الأوكراني باستقبال حافل عندما زار الولايات المتحدة أكبر مزود منفرد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب، في أول جولة خارجية له.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو