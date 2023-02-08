زيلينسكي في أوروبا.. "لا شيء مستبعد" في تسليح أوكرانيا

استضافت العاصمة الفرنسية باريس مساء الأربعاء (الثامن من فبراير/ شباط 2023) قمة ثلاثية ضمت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس وصاحب الدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون، من أجل "تأكيد" "الدعم الثابت" لأوكرانيا، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.

وفور وصول زيلينسكي إلى باريس عقد الزعماء الثلاثة مؤتمرا صحفيا جدد فيه ماكرون وشولتس دعمهما لأوكرانيا. إذ أكد الرئيس الفرنسي "تصميم" بلاده على "مرافقة" أوكرانيا "حتى النصر"، ورغبتها في مواصلة تسليمها أسلحة فرنسية بعد نحو عام من بدء الغزو الروسي.

وقال ماكرون "نحن نقف مع أوكرانيا بحزم وبعزم على مرافقتها حتى النصر واستعادة حقوقها المشروعة"، مضيفا "سنواصل الجهود فيما يتعلق بتسليم وسائل الدفاع".

كما أكد شولتس للرئيس الأوكراني أن الحلفاء سيدعمون بلاده، خصوصا في الجانب العسكري. وأضاف "نحن ملتزمون إلى جانب أوكرانيا... دعمنا أوكرانيا من خلال المساعدات المالية، والمساعدات الإنسانية والتسليح، بالمدفعية الثقيلة ومضادات الطائرات، ومؤخرًا بتسليم دبابات قتالية، وسنواصل طالما كان ذلك ضروريا".

من جانبه طلب زيلينسكي بمنح بلاده أسلحة ثقيلة وطائرات "في أقرب وقت ممكن". وقال: "كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة ثقيلة بعيدة المدى في وقت أسرع، كلما حصل الطيارون على طائرات في وقت أسرع، كلما اقترب موعد انتهاء هذا العدوان الروسي وأمكن لنا العودة إلى السلام في أوروبا".

ووصل الرئيس الأوكراني إلى باريس مساء اليوم قادما من لندن التي زارها الأربعاء في ثاني رحلة له إلى الخارج منذ الغزو الروسي لبلاده قبل نحو عام.

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ومن المتوقع أن يتوجه زيلينسكي الخميس إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي. وكان شتيفن هيبرشترايت، المتحدث باسم أولاف شولتس، قد قال لوكالة فرانس برس "نتوجه اليوم إلى باريس للقاء زيلينسكي مع ماكرون. ومن هناك سنواصل رحلتنا إلى بروكسل".

دعم بريطاني بلا حدود

وفي لندن أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه لا يستبعد شيئًا فيما يخص المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال طائرات مقاتلة يطالب بها زيلينسكي. وقال سوناك: "كنا واضحين منذ فترة بشأن تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، لا شيء مستبعد" وإرسال طائرات مقاتلة "يشكل بالطبع جزءًا من مناقشاتنا".

وأضاف "تحدثنا عن ذلك اليوم، وسبق أن فعلنا، لذلك أعلنا اليوم أننا سندرب عناصر من القوات الجوية الأوكرانية على منصات وفقًا لمعايير حلف شمال الأطلسي". وتابع "إنه نقاش نجريه مع حلفائنا، لأن بعض الطائرات صنّعناها من خلال معاهدات مشتركة مع دول أخرى عديدة".

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لا يستبعد شيئًا فيما يخص المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال طائرات مقاتلة.

وجاء تصريح سوناك خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوكراني في جنوب انكلترا حيث يتلقى جنود أوكرانيون تدريبًا على استخدام دبابات "تشالنجر 2" البريطانية التي وعدت لندن بتزويد كييف بها.

روسيا تتوعد بالرد

وعلى الفور توعدت روسيا بالرد في حال زودت بريطانيا أوكرانيا بطائرات مقاتلة، محذرة من تصعيد. وقالت سفارتها في لندن إن بريطانيا ستتحمل مسؤولية ما وصفته بـ"الحصاد الدموي لجولة التصعيد المقبلة وما يترتب على ذلك من تداعيات عسكرية وسياسية على القارة الأوروبية والعالم بأسره".

وأضافت أن "روسيا ستجد ردا على أي خطوات غير ودية يتخذها الجانب البريطاني".

ووقع سوناك وزيلينسكي أيضًا "إعلان لندن" الهادف إلى "تعميق" تعاون البلدين، بحسب رئيس الوزراء البريطاني.

ويشار إلى أنه وفي كانون الأول/ديسمبر حظي الرئيس الأوكراني باستقبال حافل عندما زار الولايات المتحدة أكبر مزود منفرد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب، في أول جولة خارجية له.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)