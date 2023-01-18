زيلينسكي: تحطم مروحية وزير الداخلية "مأساة مروعة"

في أول رد فعل له على مقتل وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكيفي حادث تحطم مروحية قرب كييف اليوم (الأربعاء 18 يناير/ كانون الثاني 2023)، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحادث بأنه "مأساة مروعة"، فيما قال رئيس الوزراء دينيس شميهال إن مقتل موناستيرسكي ومسؤولين كبار آخرين هو "خسارة كبيرة" للبلد الذي تمزّقه الحرب. وقال شميهال على تلغرام "خسارة كبيرة للفريق الحكومي وللدولة بكاملها. تعازيّ الصادقة لعائلات الضحايا. أصدرت تعليمات (للمسؤولين) بتشكيل فريق خاص على الفور لإجراء تحقيق مفصل في كافة ملابسات المأساة".

من جهته، ذكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن وزير الداخلية الأوكراني الراحل دينيس موناستيرسكي "كان صديقا عظيما للاتحاد الأوروبي". وكتب في تغريدة "نشاطر أوكرانيا الأحزان عقب حادث المروحية المأساوي". وقال قائد الشرطة الأوكراني، إيهور كليمينكو، على فيسبوك اليوم إن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة ببلدة بروفاري الصغيرة. وأعرب ميشال عن تعازيه لأسر الضحايا.

وكان من بين القتلى أيضا، نائب وزير الداخلية يهوينغ جنين ووزير دولة. وبحسب حاكم منطقة كييف، أوليكسي كوليبا، فقد تحطمت المروحية في منطقة سكنية بالقرب من روضة أطفال. وبحسب وزارة الداخلية الأوكرانية، توفى ثلاثة أطفال جراء الحادث، كما أصيب 26 فردا من بينهم عدة أطفال ولم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة، كما لم يتم الإعلان عن معلومات عن سبب سفر قيادة وزارة الداخلية على متن مروحية.

وفي وقت الحرب تستخدم المروحيات في أوكرانيالنقل الجرحى إلى العاصمة كييف، من بين أمور أخرى. وبحسب المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، فإن المروحية التي تحطمت هي من طراز إيرباص "إتش 225". وذكر إهنات أن لجنة ستتولى التحقيق في أسباب تحطم المروحية، وقال "لن يستغرق الأمر يوما أو يومين فحسب، لأن التحقيق في كارثة طيران يحتاج بعض الوقت". وفرضت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) حظرا مؤقتا على الطيران على متن مروحيات "إتش 225" في عام 2016 بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. وكان الطراز السابق من المروحة "إيه إس 332" متورطا في العديد من حوادث الطيران.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية منشآت الطاقة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن الضربات الروسية التي "تدمر بشكل منهجي امدادات الكهرباء والتدفئة" قبل أبرد أشهر الشتاء تشكل "جريمة حرب رهيبة". وأشار بوشمان إلى أن السلطات الأوكرانية سجلت حتى الآن نحو 50 ألف حالة جرائم حرب مفترضة. كما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "أي ضربة ضد المنشآت المدنية تشكل جريمة حرب ولا يمكن أن تبقى بدون عقاب".

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية تهجير وفصل أطفال عن أسرهم في تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت منظمة العفو الدولية أن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها على الانتقال إلى مناطق أخرى، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ويأتي هذا التقرير لمنظمة العفو بعد تقرير آخر في آب/أغسطس أغضب كييف لاتهامه أوكرانيا بتعريض حياة المدنيين للخطر من خلال إنشاء قواعد عسكرية في المدارس والمستشفيات.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية اغتصابات في 14 تشرين الأول/أكتوبر، دانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تتهم القوات الروسية بارتكابها في أوكرانيا، معتبرة أنها تمثل بشكل واضح "استراتيجية عسكرية" و"تكتيكاً متعمداً لتجريد الضحايا من إنسانيتهم". وطالبت السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا بـ"رد عالمي" على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب قائلة إن مدعين في كييف يحققون بأكثر من مئة جريمة محتملة.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية إعدام أسرى في 27 أيلول/ سبتمبر، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إن القوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها تُخضع أسرى أوكرانيين لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعنف جنسي وانتهاكات أخرى. وقالت ماتيلدا بوغنر، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، "إنهم يتعرضون لمعاملة قاسية ومهينة من قوات الأمن الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها بدت أنها منهجية".

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية أربع مناطق وفي 23 أيلول/سبتمبر، اتهم محققو الأمم المتحدة موسكو بارتكاب "جرائم حرب"، عارضين تقريراً يخالف الاحتراس الذي أبدته المنظمة الدولية بهذا الصدد حتى ذلك التاريخ. في المقابل، اعتبر المحققون أنه لا يزال مبكراً جداً الحديث عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بخلاف ما تؤكده أوكرانيا ومنظمات غير حكومية. وحسب التقرير، وقعت الانتهاكات في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية خيرسون في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، خلص باحثون من جامعة ييل في تقرير مدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المئات اعتقلوا أو فُقدوا في منطقة خيرسون وأن العشرات ربما تعرضوا للتعذيب. وقال التقرير إن 55 على الأقل من حالات الاعتقال أو الاختفاء تضمنت مزاعم بالتعرض لمعاملة يمكن أن ترقى إلى التعذيب وفقاً للقانون الدولي، مثل الضرب والإيهام بالإعدام والروليت الروسي والصدمات الكهربائية وتعذيب الأقارب.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية خاركيف في حزيران/يونيو، اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب من خلال الهجمات على خاركيف التي استُخدِمت في كثير منها قنابل عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين. وقالت منظمة العفو إنها كشفت عن أدلة في خاركيف على الاستخدام المتكرر من جانب القوات الروسية للقنابل العنقودية 9N210 و9N235 والألغام الأرضية المتناثرة وكلها محظورة بموجب الاتفاقات الدولية.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية إيزيوم في أيلول/سبتمبر أعلنت السلطات الأوكرانية العثور على "450 جثة لمدنيين تحمل آثار موت عنيف وتعذيب" مدفونة في غابة عند مشارف إيزيوم في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا. وتمكن مراسل لفرانس برس في الموقع من مشاهدة جثة واحدة على الأقل مكبلة اليدين بواسطة حبل. إثر ذلك دعت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية بوتشا أضحت مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غرب كييف، في نظر الغرب رمزاً لـ"جرائم الحرب" الروسية في أوكرانيا. وعثر في أوائل نيسان/أبريل الماضي على مئات الجثث في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية. وتم اتهام جنود روس بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين هناك. إعداد: خالد سلامة الكاتب: خالد سلامة



وقال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو تيموشينكو، للصحفيين في بروفاري إن قادة وزارة الداخلية كانوا في طريقهم إلى أحد الجبهات. ولم يدل تيموشينكو بأية تفاصيل أخرى. كما لم يتم الإعلان عن معلومات عن سبب سفر قيادة وزارة الداخلية على متن مروحية. وفي وقت الحرب تستخدم المروحيات في أوكرانيا لنقل الجرحى إلى العاصمة كييف، من بين أمور أخرى. وتواجه أوكرانيا حربا شنتها روسيا منذ ما يقرب من أحد عشر شهرا. وتُطلَق صفارات الإنذار بشكل متكرر في البلاد للتحذير من هجمات صاروخية وطائرات مسيرة روسية. والعاصمة كييف، مثل أجزاء أخرى من البلاد، هدف للهجمات بشكل متكرر.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ / رويترز)