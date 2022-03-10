زيلينسكي: المفاوضات مع موسكو "صعبة للغاية لكنها تتقدم خطوة خطوة"

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مفاوضات السلام مع روسيا بأنها "صعبة للغاية"، وذلك في رسالة فيديو نشرت في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء (23 مارس/ آذار 2022).

وقال زيلينسكي: "إنها صعبة للغاية، وأحيانا فاضحة، لكننا نمضي قدما خطوة بخطوة"، مضيفا أن الممثلين الأوكرانيين يتفاوضون كل يوم. وأضاف: "سنعمل، وسنقاتل قدر الإمكان حتى النهاية". وتابع: "يعمل المفاوضون بلا كلل .. يمكننا أن نرتاح عندما نفوز".

وشكر زيلينسكي المجتمع الدولي على دعمه لبلاده. وأعرب عن أمله في أن تؤدي ثلاث قمم من المقرر عقدها هذا الأسبوع من قبل مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى دعم إضافي، مضيفا أنه يتوقع فرض عقوبات جديدة على روسيا ومساعدات جديدة لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يشارك زيلينسكي في قمة حلف الناتو غدا الخميس (24 مارس/ آذار) وسيوجه إلى المشاركين فيها رسالة عبر الفيديو، سيتناول فيها الحديث عن ضرورة وقف الهجوم الروسي على أوكرانيا عبر فرض حظر للمجال الجوي الأوكراني أو تزويد بلاده بوسائل دفاع جوي.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إصابة ترسانة "أورجيف"، غرب منطقة ريفن بشمال غربي أوكرانيا، بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من قواعد بحرية. ووفقا لما نقله موقع قناة "آر تي عربية" الحكومية الروسية عن الوزارة.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد ذكر لشبكة "سي إن أن" إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير "كما هو مخطط لها".

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وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد دعا البابا فرنسيس (أمس الثلاثاء) إلى زيارة بلاده والقيام بوساطة بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب التي تشنّها منذ حوالى شهر القوات الروسية على أوكرانيا. وفي أعقاب محادثة هاتفية جرت بينه وبين الحبر الأعظم، كتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر أنّه "سيكون موضع تقدير قيام الكرسي الرسولي بوساطة لوضع حدّ للمعاناة الإنسانية" في أوكرانيا.

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التوصل لاتفاق لإجلاء المدنيين

ومن جهتها، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك إنه تم التوصل إلى اتفاق لمحاولة إجلاء المدنيين المحاصرين في بلدات ومدن أوكرانية عبر تسعة "ممرات إنسانية" اليوم الأربعاء.

وفي إشارة إلى عدم التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإنشاء ممر آمن من قلب مدينة ماريوبول، قالت إن الراغبين في مغادرة المدينة الساحلية المحاصرة سيجدون وسائل نقل في برديانسك المجاورة.

ومن جهته، أعلن حاكم منطقة لوهانسك بشرق أوكرانيا التوصل إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار بالمنطقة لإجلاء المدنيين المحاصرين بسبب القتال. وقال الحاكم سيرغي غايداي على تطبيق المراسلة تليغرام إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش).

وفي موسكو، قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن الوزير سيرغي لافروف سيلتقي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في موسكو غدا الخميس. وكان متحدث باسم الصليب الأحمر قال أمس الثلاثاء إن ماورير سيزور موسكو لإجراء محادثات بشأن النزاع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة المجالات الرئيسية لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بالاستجابة الإنسانية".

وأجبر غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا أكثر من 3.5 مليون على الفرار إلى خارج البلاد، وتسبب في عزلة لم يسبق لها مثيل للاقتصاد الروسي بفعل العقوبات الغربية، وأثار مخاوف من صراع أوسع في الغرب لم يكن متصورا منذ عقود.

واليوم الأربعاء قال مكتب المدعي العام في أوكرانيا في رسالة على تطبيق تليغرام إن الحرب في أوكرانيا راح ضحيتها 121 طفلا حتى الآن، مضيفا أن عدد الأطفال المصابين بلغ 167.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز)