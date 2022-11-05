زيلينسكي: إيران "تكذب" حتى مع اعترافها بتقديم مسيرات لروسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته اليومية بالفيديو اليوم السبت (الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) : "حتى مع الاعتراف (الإيرانيون) يكذبون".

وبرر زيلينسكي اتهاماته بأن عدد الطائرات المقاتلة الإيرانية بدون طيار التي أسقطها سلاح الدفاع الجوي الأوكراني يتجاوز عدد الطائرات المسيرة "القليلة" التي ذكرتها إيران. وأضاف زيلينسكي: "وكلما كذبت طهران، زادت مراجعة المجتمع الدولي لهذا التعاون الإرهابي بين الأنظمة في روسيا وإيران".

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد أن اعترفت إيران لأول مرة اليوم السبت بتزويد روسيا بطائرات مسيرة.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، قال إن إيران زودت روسيا بعدد محدود من الطائرات بدون طيار قبل الحرب في أوكرانيا.

لكن كبير الدبلوماسيين الإيرانيين نفي تسليم مزيد من الأسلحة بعد بداية حرب العدوان الروسية وتوفير الصواريخ.

وفقا للجيش الأوكراني، فقد أسقطت مئات الطائرات الإيرانية بدون طيار من طراز (شاهد - 136 المتفجرة).

وقال زيلينسكي: "تم إسقاط 11 طائرة بدون طيار من طراز شاهد أمس وحده". وتشتبه القيادة العسكرية الأوكرانية في أن روسيا طلبت 2400 طائرة بدون طيار من هذا النوع.

خ.س/أ.ح (د ب أ)