زيلنسكي يتهم إيران بإطالة أمد الحرب على بلاده

في خطابه اليومي مساء الأحد (السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإمدادات العسكرية الإيرانية إلى روسيا. وقال زيلينسكي إن "إيران تدعم النظام الروسي الإرهابي وتساعد في إطالة أمد الحرب وبالتالي تطيل أمد التهديدات التي تواجه العالم بسبب العدوان الروسي".

وأوضح الرئيس الأوكراني إنه بدون دعم طهران لموسكو، فإن أوكرانيا "ستكون بالفعل أقرب إلى السلام". بل وحسب قوله، "سيكون حل أزمة الغذاء العالمية أو أزمة الطاقة أكثر واقعية".

ووفق الرئيس الأوكراني، فإنالجيش الروسي يواصل استهدافه للبنية التحتية في بلاده وخاصة العاصمة كييف، وذلك بواسطة طائرات إيرانية. وأضاف "ندرك أيضا أن الدولة الإرهابية تركز قواتها ووسائلها لاحتمال تكرار الهجمات الشاملة على بنيتنا التحتية.. أولا وقبل كل شيء، الطاقة... لهذا كانت روسيا بحاجة إلى صواريخ إيرانية. نحن نستعد للرد".

من جهته أعلن سيرجي كوفالينكو، الرئيس التنفيذي لشركة ياسنو، المورد الرئيسي للطاقة إلى العاصمة كييف في صفحته على فيسبوك، إن البلاد تواجه عجزاً بنسبة 32 بالمئة في إمدادات الكهرباء المتوقعة اليوم الاثنين. ووصف الأمر بالقوة القاهرة.

في الوقت نفسه، نبهت سلطات الطاقة الوطنية إلى انقطاع مزمع في إمدادات الكهرباء، ولكنها أشارت أيضا إلى احتمال تطبيق المزيد من القيود في العاصمة والمنطقة المحيطة بها بالإضافة إلى ست مناطق أخرى في البلاد.

يذكر أن إيران اعترفت للمرة الأولى يوم السبت بتزويدها طائرات مسيرة لروسيا التي تستخدمها لاستهداف محطات الطاقة والبنية التحتية المدنية، لكنها قالت إنها فعلت ذلك قبل الحرب. في ذات الوقت نفى وزير الخارجية الإيراني أن تكون إيران قد زودت روسيا بصواريخ.

ح.ز/و.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)